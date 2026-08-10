Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết

Tiền đạo Xuân Son của ĐT Việt Nam ghi 2 bàn vào lưới ĐT Malaysia trong trận bán kết lượt về tối 19/8/2026. Ảnh: VFF

Cái duyên của tiền đạo Nguyễn Xuân Son

Với lợi thế lớn sau trận lượt đi, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-Sik và các học trò nhập cuộc đầy chủ động trong trận đón tiếp Malaysia ở sân nhà Mỹ Đình. Dù đội hình có đến 5 sự thay đổi so với trận lượt đi, trong đó tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son ngồi dự bị, nhưng ĐT Việt Nam nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Azri Ghani.

Các con số thống kê trong hiệp 1 cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của Việt Nam (3 cú sút trúng đích, hưởng 5 quả phạt góc so), còn phía Malaysia không có cú sút nào về phía khung thành Lê Giang Patrik và cũng không được hưởng quả phạt góc nào. Nhưng điều mà người hâm mộ chờ đợi nhất là bàn thắng thì vẫn không đến. Các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ Việt Nam trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Cũng phải thừa nhận là hàng thủ và thủ môn của Malaysia có một hiệp đấu tốt với nhiều pha cản phá xuất sắc.

Thế trận trong những phút đầu hiệp 2 cân bằng hơn, khi Malaysia phải chấp nhận mạo hiểm để tấn công. Họ tạo ra được một số pha sóng gió trước khung thành Lê Giang Patrik, nhưng không thể ghi bàn. Một lần nữa, HLV Kim Sang-Sik lại cho thấy khả năng đọc trận đấu tuyệt vời với việc đưa tiền đạo Xuân Son vào sân ở phút 60. Chỉ mất 3 phút sau khi vào thay người, Xuân Son đã mang về bàn mở tỷ số cho ĐT Việt Nam với pha chớp thời cơ rất nhanh sau một tình huống bóng lộn xộn trong khu vực 5m50 của Malaysia.

Sau bàn thắng này, ĐT Việt Nam chủ động chơi chậm, chắc và HLV Kim tiếp tục rút các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho trận chung kết. Về phía Malaysia dù rất nỗ lực tấn công nhưng thiếu đi sự sắc sảo và đột biến nên không thành công. Ngược lại, Xuân Son tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn vào lưới Malaysia với bàn ấn định tỷ số 2 - 0 sau một pha bứt tốc và sút bóng ở góc hẹp qua hai chân thủ môn Ghani ở phút 89. Với 2 bàn thắng trong trận này, Xuân Son đã có tổng cộng 5 bàn thắng trong 3 lần gặp đối thủ Malaysia (1 bàn ở bán kết lượt đi và 2 bàn khác ở trận lượt về vòng loại ASIAN Cup 2017). Không những thế, Xuân Son cũng đã bắt kịp Đình Bắc (cùng 5 bàn) để dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu năm nay.

Chiến thắng thuyết phục 2 - 0 ở lượt về (tổng tỷ số sau 2 lượt là 4 - 0) đưa ĐT Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết với đối thủ Thái Lan (hai trận chung kết lượt đi và lượt về diễn ra vào ngày 22/8 và 26/8/2026).

Còn với ĐT Malaysia, mạch trận không thắng của họ trước ĐT Việt Nam kéo dài thành 12 trận trên mọi đấu trường tính từ năm 2016 đến nay (11 trận thua, 1 trận hòa).

Chung kết Thái Lan - Việt Nam - một cái kết đẹp

Như vậy trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 là màn tái ngộ giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam giống như hai kỳ giải gần nhất. Điều này cũng có nghĩa là từ năm 2014 đến nay, chức vô địch giải đấu khu vực chỉ là sự hoán đổi giữa Thái Lan (vô địch các năm 2014, 2016, 2020 và 2022) và Việt Nam (vô địch các năm 2018 và 2024). Đây cũng là cái kết đẹp trong dịp tròn 30 năm ra đời Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (1996 - 2026).

Xuyên suốt từ đầu giải đến giờ, Thái Lan và Việt Nam đã chứng tỏ là hai đội bóng có lực lượng đồng đều và phong độ ổn định nhất, chưa kể cả hai đều thể hiện rõ tham vọng chinh phục chức vô địch ASEAN Cup năm nay. Đối với ĐT Việt Nam, người hâm mộ cả nước rất mong chờ các cầu thủ thân yêu bảo vệ thành công chức vô địch đã giành được 2 năm trước - điều mà chúng ta chưa thành công trong quá khứ. Còn với ĐT Thái Lan, họ rất muốn "phục thù" Việt Nam sau thất bại ở chung kết 2 năm trước, đồng thời cũng để khẳng định vị thế "ông vua" khu vực (họ đã có 7 chức vô địch).

Câu trả lời sẽ có sau trận chung kết lượt về ngày 26/8/2026 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.