Chiến thắng của bản lĩnh và đẳng cấp

Thầy trò HLV Kim Sang-Sik cảm ơn các CĐV sau chiến thắng quan trọng 2 - 0 trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi tối ngày 16/8/2026. Ảnh: VFF

Một ĐT Việt Nam chưa phải ở phiên bản tốt nhất

Bước vào trận bán kết lượt đi, dù có lợi thế là chủ nhà nhưng ĐT Malaysia bị đánh giá thấp hơn đội khách Việt Nam. Đây cũng là điều dễ hiểu nếu nhìn vào phong độ, chất lượng cầu thủ và kinh nghiệm trận mạc của cả hai đội. Tuy nhiên, ĐT Malaysia biết rằng họ cần phải tận dụng lợi thế sân nhà để giành kết quả tốt trước đội khách trước khi phải hành quân đến sân Mỹ Đình đá trận lượt về.

Diễn biến trong hiệp 1 trận đấu cho thấy, Malaysia là đội có thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức được nhiều pha tấn công về khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik, trong đó tình huống đáng chú ý nhất là pha đá bóng vọt xà của cầu thủ số 22 bên phía Malaysia trước khung thành đã bỏ trống ở phút 35.

Về phía ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-Sik bố trí đội hình ra sân với ý đồ thi đấu chắc chắn, chờ thời cơ phản công, tuy nhiên, trước sự quyết tâm và áp sát của các cầu thủ Maylaysia, hàng tiền vệ với Hoàng Đức và Thành Long không cầm được bóng nhiều, làm cho hàng thủ luôn trong tình trạng báo động. Một số tình huống các cầu thủ Việt Nam có vẻ bị căng cứng tâm lý, cộng với mặt sân thi đấu không quen thuộc nên xử lý bóng hỏng đáng tiếc.

Những tưởng hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ 5, một tình huống tấn công đơn giản đã khiến Malaysia phải trả giá. Từ sân nhà, tiền vệ Thành Long tung đường chuyền vượt tuyến dọc theo hành lang phải theo đà băng lên của hậu vệ Trương Tiến Anh và cầu thủ này có pha xử lý rất hay: đỡ bước 1 chuẩn mực và tạt bóng vào loại toàn bộ hàng thủ và cả thủ môn Malaysia để tiền đạo Xuân Son băng vào đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho Việt Nam...

Hiệp 2 trận đấu mới là lúc ĐT Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh trận mạc và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, tỷ số suýt được lên 2 - 0 khi cú sút của Tài Lộc và Xuân Son bị hậu vệ Malaysia lăn xả cản phá. Trong thế không còn gì để mất, Malaysia buộc phải dâng lên, song các pha tổ chức tấn công của họ khá đơn điệu và dễ dàng bị hóa giải. Thế trận giằng co cho đến cuối trận và một lần nữa, hàng thủ Malaysia mắc sai lầm tai hại: phút 86, hậu vệ Faris lóng ngóng đá phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản đường chọc khe của Quang Hải cho Đình Bắc, ấn định tỷ số 2 - 0 dành cho đội khách Việt Nam.

ĐT Việt Nam dù chưa có màn trình diễn như kỳ vọng nhưng chỉ cần một khoảnh khắc đột biến và cả sự may mắn để có 2 bàn thắng và chiếm lợi thế cực lớn trước trận lượt về. Đó là chiến thắng của bản lĩnh và đẳng cấp.

Chờ đợi "thượng đỉnh Đông Nam Á" Thái Lan vs Việt Nam

Như vậy là cả hai đội làm khách ở bán kết lượt đi là Thái Lan (thắng Singapore 3 - 1) và Việt Nam đều có được lợi thế rất lớn trước khi bước vào lượt về (18/8 và 19/8/2026). Dù trong bóng đá chưa thể nói trước được điều gì và cả Singapore lẫn Malaysia vẫn còn hy vọng, song với diễn biến hai trận bán kết lượt đi vừa qua, cơ hội để hai đội bóng này lật ngược thế cờ trên sân khách quả là rất khó. Nhiều người hâm mộ có lẽ đã mường tượng đến trận chung kết với màn tái ngộ "thượng đỉnh" giữa Thái Lan và Việt Nam - một cái kết đẹp cho giải đấu khu vực.

Xuyên suốt từ đầu giải đến giờ thì đây là hai đội bóng duy trì được phong độ ổn định, có lối chơi thuyết phục nhất và cũng có tham vọng nhất.

Các con số thống kê (tính đến trước trận bán kết lượt về) cho thấy sự xứng đáng góp mặt ở 2 trận đấu cuối cùng của Việt Nam và Thái Lan: đây là 2 đội bóng ghi được số bàn thắng nhiều nhất và nhiều thứ hai từ đầu giải (Việt Nam: 15 bàn, Thái Lan: 13 bàn), cũng là hai đội có số bàn thua ít nhất (cùng 1 bàn), cả hai đều chưa nhận thất bại nào (Thái Lan toàn thắng 5 trận, Việt Nam thắng 4, hòa 1). Trong nhiều năm qua, trình độ bóng đá của Việt Nam và Thái Lan đã vượt lên hẳn mặt bằng chung của khu vực Đông Nam Á.