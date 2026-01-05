Taekwondo và những đột phá nổi bật

Khen thưởng các thành viên Liên đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2025

Năm 2025, Liên đoàn Taekwondo (Liên đoàn) thành phố ghi dấu một chặng đường phát triển mạnh mẽ cả về quy mô phong trào lẫn chất lượng chuyên môn.

Cụ thể, toàn Liên đoàn hiện có 20 câu lạc bộ (CLB) đăng ký chính thức, phát triển thành hơn 30 điểm tập luyện, thu hút trên 1.300 võ sinh tập luyện thường xuyên – con số tăng mạnh so với các năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môn võ này trong cộng đồng.

Song hành với phong trào là những bước tiến rõ rệt về chuyên môn. Trong năm 2025, Liên đoàn đã tổ chức thành công kỳ thi thăng đẳng Taekwondo Quốc gia tại Huế với 250 võ sinh - tăng gấp đôi so với các kỳ trước và tỷ lệ võ sinh đủ chuẩn cao nhất toàn quốc.

Cùng với đó, các kỳ thi thăng cấp đai tại cơ sở thu hút hơn 5.000 lượt võ sinh đăng ký, tỷ lệ đạt trên 99%; Nhiều lớp tập huấn chuyên môn được tổ chức, hàng chục huấn luyện viên, trọng tài được cử tham gia các khóa đào tạo khu vực, Quốc gia. Qua đó, Liên đoàn có thêm trọng tài, giám sát và giám khảo đạt chuẩn Quốc gia, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thi đấu và các kỳ thi chuyên môn.

Ông Lê Đắc Nguyên Xuân – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố chia sẻ, những con số trên phản ánh nỗ lực bền bỉ của Liên đoàn thời gian qua. Từ nền tảng này, năm 2026, Liên đoàn tiếp tục tăng cường xã hội hóa và số hóa trong quản lý; đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 4 CLB mới, tăng số lượng võ sinh tập luyện thường xuyên khoảng 15%; duy trì tỷ lệ đạt cao tại các kỳ thi; đăng cai tổ chức kỳ thi thăng đẳng Quốc gia và giải Taekwondo Liên đoàn mở rộng với quy mô lớn hơn…