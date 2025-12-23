  • Huế ngày nay Online
Tạo đột phá thể thao thành tích cao

ClockChủ Nhật, 28/12/2025 06:31
HNN - ĐHTT toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào tháng 11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp. Dự kiến tại ĐH, thể thao Huế sẽ tham dự 16 môn, gồm: bóng đá, bơi - lặn, bắn cung, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, cầu mây, đá cầu, điền kinh, Karate, Taekwondo, Judo, Jujitsu, vật, Vovinam với chỉ tiêu 6 - 8 HCV.

Cơ sở vật chất và chính sách đãi ngộ vận động viênĐột phá trong giai đoạn mớiThể thao thành tích cao cần thêm điều kiện để đột phá

 Đá cầu - một trong những môn được kỳ vọng giành nhiều HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 của thể thao Huế

Bước nhảy vọt

ĐHTT toàn quốc lần thứ IX - 2022 có lẽ là kỳ ĐH đáng nhớ nhất của thể thao Huế cho đến thời điểm hiện tại khi lần đầu tiên giành 11 HCV, 13 HCB, 15 HCĐ. Theo ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, 11 HCV đoạt được ở kỳ ĐH 2022 bằng số lượng HCV của 3 - 4 kỳ ĐH trước đó của thể thao Huế cộng lại. Đây là một bước nhảy vọt ấn tượng về thành tích.

Tất nhiên, những thành tích trên không phải tự nhiên mà có. Sau những kỳ ĐH tuy đạt chỉ tiêu đề ra nhưng chưa xứng với tiềm năng, kỳ vọng, năm 2022, HĐND tỉnh (nay là TP. Huế) đã thông qua Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu Đề án hướng đến là nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ về thể thao thành tích cao, trong đó tập trung đầu tư trọng điểm phát triển các môn có tiềm năng và thế mạnh, các môn thể thao cơ bản trong Olympic, ASIAD, SEA Games, các giải trẻ quốc tế, khu vực và trong nước.

 Jujitsu Huế hứa hẹn tạo nên bất ngờ tại ĐHTT toàn quốc lần thứ X - 2026. Ảnh: Chu Tuấn

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, Huế tập trung đầu tư các bộ môn thể thao trọng điểm; chú trọng phát triển các môn xã hội hóa; tham gia thi đấu hàng năm từ 60 giải thể thao quốc gia và quốc tế, phấn đấu đạt từ 300 - 315 huy chương các loại, trong đó có từ 20 - 30 huy chương quốc tế; tham gia thi đấu tại ĐHTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đoạt 4 - 6 HCV; SEA Games 31 đoạt 3 - 4 huy chương; SEA Games 32 đoạt 4 - 5 huy chương…

Từ những đầu tư trọng điểm, đúng hướng, cộng với những nỗ lực, phấn đấu của tập thể HLV, VĐV, giai đoạn 2021 - 2025, thể thao Huế đã có những bước tiến vững chắc qua từng năm. Đến thời điểm hiện tại, không chỉ cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, thể thao Huế còn nâng lượng và chất huy chương ở các đấu trường lớn, trong đó, gần nhất là 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải đá cầu vô địch thế giới 2024; 5 HCV, 4 HCB Giải đá cầu vô địch châu Á & vô địch trẻ châu Á 2025; 1 HCB Giải vô địch vật U17 & U23 châu Á 2025; 3 HCV, phá kỷ lục Quốc gia cự ly 70m tại Giải vô địch các đội mạnh bắn cung Quốc gia 2025; 11 HCV (so với chỉ tiêu 4 - 6 HCV) tại ĐHTT toàn quốc 2022…

Vượt qua bất lợi

ĐHTT toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào tháng 11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp. Dự kiến tại ĐH, thể thao Huế sẽ tham dự 16 môn, gồm: bóng đá, bơi - lặn, bắn cung, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, cầu mây, đá cầu, điền kinh, Karate, Taekwondo, Judo, Jujitsu, vật, Vovinam với chỉ tiêu 6 - 8 HCV.

Đến đây, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, vì sao chỉ tiêu tại ĐHTT toàn quốc lần thứ X chỉ 6 - 8 HCV, ít hơn nhiều so với con số 11 HCV đã giành được tại ĐH trước đó. Phải chăng do chất lượng VĐV đi xuống?

Lý do đề ra chỉ tiêu như trên là việc hợp nhất đã giúp nhiều tỉnh, thành gia tăng số lượng, chất lượng VĐV, trong khi Huế vẫn giữ nguyên. Điều này khiến thể thao Huế sẽ phải đối mặt với tình thế “1 chọi 3”, và thậm chí, chưa biết chắc có thể hoàn thành chỉ tiêu ở mức thấp nhất (6 HCV) tại ĐHTT toàn quốc kỳ này hay không.

Rơi vào tình thế bất lợi nên lo lắng là điều tất nhiên, nhưng không có nghĩa, thể thao Huế không có “cửa” để tiếp tục tạo nên bất ngờ tại ĐH khi những môn trọng điểm như: vật, Karate, Jujitsu, bắn cung, đá cầu đã và đang khẳng định đẳng cấp ở sân chơi quốc gia, khu vực, châu lục và cả thế giới với những cái tên, như: Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh (vật); Thanh Nhi (bắn cung); Văn Sửu (Jujitsu); Minh Thuận (Karate), Thùy Linh (đá cầu)… Đó còn chưa kể những gương mặt mới, có thể trở thành “quân bài tẩy” ở những thời khắc quyết định của thể thao Cố đô.

Trước khi tranh tài tại ĐHTT lần thứ X, thể thao Huế sẽ cùng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay với mục tiêu phấn đấu đóng góp vào thành tích chung từ 5 - 6 huy chương, trong đó giành ít nhất 2 - 3 HCV. Và những cái tên, những bộ môn nói trên cũng chính là cơ sở để người hâm mộ tin vào một kỳ SEA Games thành công của thể thao Cố đô, từ đó tiếp đà chiến thắng, chinh phục đỉnh cao tại ĐHTT toàn quốc lần thứ X - 2026.

HÀN ĐĂNG
