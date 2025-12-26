  • Huế ngày nay Online
Khởi tranh giải bóng bàn Đại học, Cao đẳng Huế 2025

ClockThứ Hai, 05/01/2026 19:22
HNN.VN - Giải bóng bàn Đại học, Cao đẳng Huế 2025 khai mạc tối 5/1 tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế. Đây là sân chơi truyền thống do Hội Thể thao Đại học và Chuyện nghiệp Huế, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế phối hợp tổ chức.
VĐV tham dự là viên chức, người lao động Đại học Huế 

Giải năm nay quy tụ gần 100 VĐV là viên chức, người lao động đến từ 7 trường thuộc Đại học Huế, gồm: Đại học Y - Dược, Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học, Đại học Kinh tế, Đại học Nông Lâm, Khoa Giáo dục Thể chất và Trường Du lịch.

Tại giải, VĐV tranh tài các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ và giải đồng đội.

Theo BTC, giải nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi giữa viên chức, người lao động giữa các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.
 
Giải kết thúc ngày 10/1.
HÀN ĐĂNG
