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Bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20: U23 Việt Nam – U23 Philippines

Thắng để tự quyết

ClockThứ Năm, 17/09/2026 18:03
HNN.VN - U23 Việt Nam bước vào trận gặp U23 Philippines với nhiệm vụ phải thắng sau trận hòa đáng tiếc trước U23 Kuwait. Đẳng cấp, lịch sử đối đầu, tương quan lực lượng… đang nghiêng về phía thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, nhưng muốn giành 3 điểm, khâu dứt điểm và chống bóng bổng phải được giải quyết.

Phía trước là U23 UzbekistanBước đệm cho tứ kết

Trận đấu then chốt

 U23 Việt Nam tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Philippines. Ảnh: VFF

Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait khiến U23 Việt Nam tự đẩy mình vào thế khó. Hiện U23 Uzbekistan đang dẫn đầu với 3 điểm, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, còn U23 Philippines chưa có điểm nào sau thất bại 1-5 trước Uzbekistan.

Với U23 Việt Nam, trận đấu lúc 13h30 ngày 18/9 mang tính then chốt, ảnh hưởng rất lớn đến việc lọt vào tứ kết. Một chiến thắng sẽ giúp các chiến binh sao vàng có 4 điểm, và nếu Uzbekistan thắng Kuwait, Việt Nam thậm chí có thể đi tiếp sớm 1 vòng đấu.

Ngược lại, một trận hòa sẽ khiến U23 Việt Nam chỉ có 2 điểm. Khi đó, quyền tự quyết bị thu hẹp đáng kể, nhất là khi Kuwait có điểm trước Uzbekistan. Còn thất bại, với 1 điểm, U23 Việt Nam buộc phải thắng đậm Uzbekistan ở lượt cuối, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại. Đây rõ ràng là kịch bản gần như không thể thực hiện.

Sau lượt 1, tuy bị cầm hòa, nhưng U23 Việt Nam vẫn cho thấy khả năng tổ chức tấn công cùng phương án đa dạng. Không chỉ khai thác mạnh hành lang trái với Phi Hoàng, Việt Cường và Quốc Việt, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh còn sử dụng những quả tạt, căng ngang, chuyền dài và bóng bổng.

Nhưng ngoài Ngọc Mỹ xuất hiện đúng lúc để đem về 1 điểm, những cái tên được kỳ vọng như Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát… vẫn chưa tận dụng tốt cơ hội. Trước U23 Philippines, rõ ràng U23 Việt Nam không thể tiếp tục phung phí những tình huống thuận lợi như đã từng xảy ra trước U23 Kuwait.

Cải thiện khả năng dứt điểm

Nỗi thất vọng của U23 Philippines (áo xanh) khi toàn đội vỡ trận trước U23 Uzbekistan. Ảnh: Báo Lào Cai 

Từ trận đấu với U23 Uzbekistan, có thể thấy U23 Philippines mạnh trong những tình huống cố định, đua tốc độ ở 2 biên, tranh chấp tay đôi và không chiến. Dẫu vậy, các vị trí của đội bóng này chưa có sự gắn kết, khả năng bọc lót hạn chế. Khi bị ép sân, hàng thủ Philippines xoay trở chậm và dễ để lộ khoảng trống trước vòng cấm.

Trở lại với cuộc đối đầu, trước “mệnh lệnh” phải thắng, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục để tìm cách xé lưới đối phương. Nhưng khi dâng cao, cần phải cảnh giác với những pha phản công tốc độ và bóng bổng của U23 Philippines.

Ở chiều ngược lại, khoảng trống giữa các tuyến và khả năng chống chịu sức ép của U23 Philippines chính là nơi U23 Việt Nam có thể khai thác. Nếu kiểm soát tốt tuyến giữa, phối hợp nhanh ở khu vực nách trung lộ và chắt chiu hơn những cơ hội trước khung thành, U23 Việt Nam có đủ cơ sở để giải quyết trận đấu.

Sau những gì hai đội thể hiện ở lượt trận đầu, cộng thêm lịch sử đối đầu với 4 trận thắng, 1 trận hòa trong 5 lần gặp nhau càng tạo thêm tự tin về 1 chiến thắng cho U23 Việt Nam, tất nhiên, trong điều kiện phải giải quyết được khả năng cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Và 3 điểm trước U23 Philippines sẽ giúp U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết, cũng như hoàn thành mục tiêu lọt vào tứ kết.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: U23 Việt NamU23 PhilippinesU23 KuwaitASIAD 20bóng đá
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