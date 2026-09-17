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Bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20-2026: U23 Việt Nam - U23 Philippines

Mở toang cửa vào tứ kết

ClockThứ Sáu, 18/09/2026 16:44
HNN.VN - Hai bàn thắng vào lưới U23 Philippines vào chiều 18/9 đã mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam, đồng thời giải tỏa áp lực ở những trận đấu tiếp theo trong hành trình chinh phục môn bóng đá nam ASIAD 20-2026.

Bước đệm cho tứ kết Phía trước là U23 UzbekistanThắng để tự quyết

 Thi đấu áp đảo nhưng U23 Việt Nam (áo trắng) vẫn gặp khó khăn để tìm đường vào khung thành đối thủ trong phần lớn thời gian. Ảnh: Nam Trung

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U23 Philippines với áp lực phải thắng. Bởi nếu có thêm một trận hòa, quyền tự quyết sẽ bị thu hẹp đáng kể; còn thất bại đồng nghĩa với việc phải thắng đậm U23 Uzbekistan ở lượt cuối và chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại. Vì thế, 2-0 trước U23 Philippines không chỉ mang về 3 điểm mà còn đưa thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trở lại đường đua giành vé vào tứ kết.

So với trận gặp U23 Kuwait, HLV Đinh Hồng Vinh có một điều chỉnh trên hàng công khi Ngọc Mỹ đá chính thay Lê Phát, bên cạnh Thanh Nhàn và Quốc Việt. Phía dưới, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Cường và Xuân Bắc tiếp tục đảm nhiệm khu vực giữa sân. Bộ ba trung vệ Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh cùng thủ môn Cao Văn Bình tạo thành bộ khung phòng ngự.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình. Ý đồ khai thác hai biên và những đường bóng bổng được thể hiện khá rõ, nhưng chất lượng các pha tạt bóng chưa tốt. Dù vậy, sự chủ động vẫn giúp Việt Nam tạo ra thế trận lấn lướt.

Ngọc Mỹ có cơ hội đáng kể ở phút 14 nhưng cú dứt điểm nhanh bị thủ môn Philippines cản phá. Một phút sau, anh tiếp tục đánh đầu sau quả phạt góc nhưng bóng đi vọt xà. Đến phút 26, Thanh Nhàn đi bóng trong vòng vây rồi tạo cơ hội để Minh Phúc dứt điểm ở góc gần, song thủ môn đối phương tiếp tục là người chiến thắng.

Cơ hội rõ nhất trong hiệp một đến ở phút 32. Phi Hoàng chọc khe để Xuân Bắc thoát xuống bên cánh trái, trước khi cầu thủ này tạt vào cho Quốc Việt đánh đầu chéo góc. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong hiệp một, U23 Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 72%, nhưng ở chiều ngược lại, U23 Philippines cũng không hoàn toàn bị động. Trong 5 phút cuối hiệp một, đội bóng này tăng tốc và Aledeguer liên tiếp dứt điểm, buộc Lý Đức cùng các đồng đội phải vất vả giải nguy.

 Niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hồ

Sang hiệp 2, nhận thấy những đường bóng dài chưa đem lại hiệu quả như mong muốn, U23 Việt Nam chuyển sang phối hợp ngắn để tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, phải đến phút 75, từ đường chuyền vượt tuyến của Đức Anh, Thanh Nhàn di chuyển từ cánh trái vào hành lang trong, chạm bóng ở nhịp đầu tiên rồi dứt điểm vượt tầm với thủ môn Philippines, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng này là tình huống cho thấy khả năng tận dụng một đường bóng trực diện và tốc độ di chuyển của Thanh Nhàn. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Việt Nam cuối cùng đã tìm được bàn thắng bằng một pha xử lý gọn và dứt khoát.

Áp đảo toàn diện và có bàn dẫn trước, nhưng U23 Việt Nam suýt bị đối phương “giật” lại điểm số. Phút 85, từ một quả ném biên thẳng về phía cầu môn, Sandro Reyes dứt điểm đưa bóng sát khung thành. May mắn đứng về phía thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi Santiago Rublico đưa bóng ra ngoài.

Sau pha “thót tim”, U23 Việt Nam nhanh chóng tung đòn quyết định. Phút 87, Lê Phát dứt điểm trúng khung gỗ nhưng lập tức lao vào đá bồi, ấn định chiến thắng 2-0.

Ở trận đấu này, dù khả năng cụ thể hóa cơ hội thành bàn vẫn chưa như mong đợi, nhưng U23 Việt Nam đã cho thấy khả năng duy trì thế chủ động và liên tục tạo cơ hội.

Quan trọng hơn, 2 bàn thắng vào lưới U23 Philippines trong hiệp hai đã mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam, đồng thời giải tỏa áp lực ở những trận đấu tiếp theo trong hành trình chinh phục môn bóng đá nam ASIAD 20-2026.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: U23 Việt NamASIAD 20U23 Phlippinesbóng đá
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