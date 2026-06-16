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Chung kết Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026: U17 Huế - U17 PVF

U17 Huế trước ngưỡng cửa lịch sử

ClockThứ Tư, 29/07/2026 14:31
HNN.VN - 15h30 chiều 29/7 trên sân Pleiku, U17 Huế sẽ gặp U17 PVF trong trận chung kết Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026. Và liệu, những chân sút trẻ Cố đô có làm nên lịch sử trong lần đầu góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

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 Lầm lì, hiệu quả là lối chơi của U17 Huế kể từ đầu giải đến nay. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

U17 Huế bước vào vòng bảng với các đội: Đắk Lắk, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, TTHL&TĐTT Gia Lai. Tại bảng C mà Huế là đơn vị đăng cai, những trận đấu cả ở lượt đi lẫn lượt về của các chân sút trẻ Cố đô thật ra không có nhiều điều để nói. Nếu thắng, cũng không quá áp đảo, nếu thua, cũng không đến mức “tan nát”. Nhưng nhờ sự ổn định, U17 Huế kết thúc vòng bảng với vị trí thứ Nhì, qua đó giành quyền vào tứ kết.

Bước vào trận tứ kết gặp U17 Thể Công Viettel, các học trò của HLV Phan Văn Trí vẫn kiên trì với cách chơi quen thuộc, và với cái đầu lạnh, U17 Huế đã cầm hòa đội được đánh giá nhỉnh hơn với tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, trước khi ghi tên mình vào bán kết sau thắng 6-5 trên chấm luân lưu.

Trận bán kết gặp U17 SHB Đà Nẵng, một lần nữa, các chân sút trẻ Cố đô cho thấy họ không còn là “ngựa ô” mà là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Sau khi dẫn trước rồi bị gỡ hòa, U17 Huế đã chứng tỏ bản lĩnh ở những thời khắc quyết định khi có bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 ở phút 86 của trung vệ Đức Trí. Bàn thắng này cũng đã giúp U17 Huế lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết U17 Quốc gia sau 21 năm chờ đợi.

Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Phan Văn Trí hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

So với nhiều lò đào tạo lớn, U17 Huế không dư dả về điều kiện vật chất hay sở hữu những ngôi sao trẻ nổi bật. Bù lại, họ đá gắn kết và rất thực dụng. Mỗi khi có cơ hội, những cái tên như Thành Long, Đức Trí hay Viết Tài đều biết cách giải quyết trận đấu. Sau ba trận knock-out liên tiếp với phong độ ổn định và khá lì lợm, việc họ vào tới trận chung kết chắc chắn không phải nhờ may mắn.

Phía bên kia, U17 PVF nhỉnh hơn về nhân sự nhờ sở hữu dàn tuyển thủ U17 Quốc gia như Văn Dương, Sỹ Bách, Đăng Khoa. Dù vậy, điểm đáng sợ nhất của PVF lại nằm ở sự lỳ lợm - khá giống U17 Huế. Bàn gỡ 1-1 ở phút 90+4 trước SLNA ở tứ kết trước khi thắng luân lưu là ví dụ cho thấy đội bóng này biết cách lật ngược thế cờ.

Tất nhiên, cả hai đội cũng đều có những nỗi lo riêng. Hàng thủ U17 Huế đôi lúc chệch choạc, còn PVF dứt điểm chưa thật sự sắc. Quá hiểu nhau và với tính chất của một trận chung kết, cuộc đối đầu vào chiều nay dễ đi theo kịch bản giằng co và thận trọng.

Nhưng dù thắng hay thua, việc góp mặt ở trận chung kết đã là thành công ngoài mong đợi của U17 Huế khi mà mục tiêu đặt ra từ đầu giải chỉ là vượt qua vòng bảng. Và với những gì đã thể hiện, kể cả khi “bước hụt” trước “ngưỡng thiên đường”, thầy trò HLV Phan Văn Trí hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu trước khán giả Cố đô. 

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: U17 HuếU17 quốc giabóng đá trẻđội bóng cố đôgiải vô địch u17
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