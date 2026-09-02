Niềm tin ngày trở lại

Chuẩn bị kỹ lưỡng

CLB Bóng đá Huế (áo xanh) trong trận giao hữu với CLB SHB Đà Nẵng. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Bước vào mùa giải mới với đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 20,8 - thuộc nhóm trẻ nhất giải, lực lượng của CLB Bóng đá Huế vẫn không nhiều thay đổi khi các cầu thủ trụ cột chủ yếu đến từ nguồn cầu thủ tự đào tạo từ tuyến trẻ.

Việc không sử dụng ngoại binh, cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều vừa là hạn chế của đội bóng Cố đô, nhưng cũng là lợi thế khi đội bóng này có sự gắn kết, khát vọng vì màu cờ sắc áo.

Trước ngày khai màn, CLB Bóng đá Huế đã trải qua 8 trận giao hữu với Bắc Ninh, PVF-CAND, Hưng Yên, Thái Nguyên, Viettel và SHB Đà Nẵng. Chuỗi trận đấu này giúp HLV Lê Chí Nguyện kiểm tra lực lượng, rèn chiến thuật để chuẩn bị cho một mùa giải được dự báo nhiều thử thách.

Hiện tại, bên cạnh những cầu thủ từng phải nghỉ dài hạn vì chấn thương như Xuân Đăng, Đình Sửu, Nhật Long đã trở lại, thì CLB Bóng đá Huế cũng đã bổ sung thêm 4 cầu thủ đến từ Viettel, gồm 2 tiền đạo, 1 tiền vệ và 1 trung vệ, lần lượt là Hữu Tuấn, Công Hậu, Tùng Dương, Thanh Bình. Đáng chú ý, 2 trụ cột là Tuấn Khải, Quang Dũng đã chính thức có tên trong danh sách đội tuyển bóng đá nam dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản vài ngày tới.

Theo kế hoạch, 2 chân sút Cố đô sẽ hội quân sau trận gặp Bình Minh Sài Gòn, trong khi trận đấu vòng tiếp theo của CLB Bóng đá Huế diễn ra ngày 11/10, nên sự vắng mặt sau đó không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng, thậm chí điều này còn tạo động lực để đồng đội phấn đấu, nỗ lực vì màu cờ sắc áo hơn nữa.

Sức mạnh hàng công

Lịch thi đấu của CLB Bóng đá Huế mùa giải hạng Nhất 2026-2027. Đồ họa AI

Tiền thân là CLB Bóng đá Đồng Tháp, góp mặt tại giải hạng Nhất mùa này, CLB Bóng đá Bình Minh Sài Gòn vẫn kế thừa các chân sút trụ cột của đội bóng cũ. Đây chính là lợi thế khi họ không phải xây dựng lực lượng lại từ đầu, các cầu thủ trong đội đã có sự gắn kết, hiểu lối chơi thông qua thời gian dài ăn tập cùng nhau.

Bổ sung lực lượng, Bình Minh Sài Gòn chiêu mộ chân sút Atem Dor Jok. Cầu thủ người Nam Sudan sinh năm 2001, cao 1m88 này từng được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia, có kinh nghiệm thi đấu tại giải vô địch Quốc gia của Malta, A-League của Australia cùng các giải cấp thấp tại Đức.

Tuy sự có mặt của Atem Dor Jok sẽ giúp Bình Minh Sài Gòn nguy hiểm hơn trên hàng công, nhưng về tổng thể, chất lượng cầu thủ của Bình Minh Sài Gòn cũng chỉ ở mức vừa phải, không có chân sút nào thật sự nổi bật và đội bóng này vẫn cần thời gian lắp ghép tân binh ngoại quốc với đồng đội.

Quyết tâm giành 3 điểm

Tâm lý thoải mái của các chân sút Cố đô trước trận gặp Bình Minh Sài Gòn. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Bình Minh Sài Gòn có lợi thế khi sở hữu ngoại binh Atem Dor Jok, nhưng CLB Bóng đá Huế lại có điểm tựa sân nhà, sự gắn kết, khát khao vì màu cờ sắc áo của lực lượng trẻ và quá trình chuẩn bị khá kỹ với 8 trận giao hữu.

Quan trọng hơn, cùng đội hình mạnh nhất, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện bước vào trận đấu với tâm thế khẳng định mình, không chỉ ở trận khai màn mà còn hướng đến mục tiêu xa hơn, cao hơn.

Mùa giải trước, 2 đội từng gặp nhau với chiến thắng 3-0 ở lượt đi nghiêng về Đồng Tháp, nhưng ở lượt về, CLB Bóng đá Huế cũng đã đòi nợ thành công với chiến thắng 1-0.

Ở cuộc đối đầu lần này, tuy dự báo không dễ dàng, nhưng với liều “doping” từ khán giả nhà, sự ổn định về lối chơi, khả năng “đọc vị” đối thủ của thuyền trưởng Lê Chí Nguyện cùng quyết tâm của toàn đội, CLB Bóng đá Huế vẫn sáng cửa giành 3 điểm trong ngày khai màn giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027.