Cẩn thận "củi, lửa"

Thực dụng, nhưng chưa “bén”

Hiệu suất ghi bàn của CLB Bóng đá Huế (áo trắng) chưa như kỳ vọng. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau 5 vòng đấu, CLB Bóng đá Huế đang có 8 điểm (2 thắng, 2 hòa, 1 thua), tạm xếp thứ 3 bảng A. Vị trí này phản ánh đúng phần nào diện mạo của đội bóng Cố đô khi đủ ổn định để lọt top 3 đội dẫn đầu, nhưng lại chưa cho thấy khả năng bùng nổ như kỳ vọng, qua đó, tạo tiền đề thuận lợi cho hành trình khốc liệt ở lượt về.

Sau 5 trận đấu, đội quân của HLV Lê Chí Nguyện cho thấy sức mạnh ở khả năng kiểm soát tuyến giữa. Những cái tên như Viết Hiếu, Hoàng Quân, Đình Thượng, Văn Tú hay Anh Vũ giúp đội bóng vận hành khá trơn tru, giữ cự ly đội hình, điều tiết nhịp độ trận đấu hợp lý, qua đó xây dựng được thế trận chắc chắn trước khi tổ chức tấn công.

Ngoài ra, hệ thống phòng ngự của đội bóng áo trắng cũng cho thấy sự ổn định cùng khả năng giữ vị trí, bọc lót giữa các tuyến khá tốt, giúp đội bóng chỉ bị thủng lưới 2 bàn sau 5 trận đã đấu.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất và có lẽ cũng là yếu tố khiến đội chủ sân Tự Do chưa thể tạo nên bùng nổ ở lượt đi chính là khả năng ghi bàn, khi qua 5 trận, CLB Bóng đá Huế cũng mới chỉ ghi 3 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Bên cạnh chưa có độ “bén” trong khâu dứt điểm cuối cùng, CLB Bóng đá Huế còn cho thấy họ cần phải cải thiện khả năng pressing tầm cao, không chiến, đánh chặn từ xa, và đặc biệt là việc đang để lộ nhiều khoảng trống phía sau tuyến giữa khi đội hình dâng cao.

Nói cách khác, CLB Bóng đá Huế đang cho thấy 2 diện mạo đang cùng tồn tại: có khả năng chơi thực dụng, nhưng lại yếu trong khâu ghi bàn. Mà tổng số bàn thắng - thua 3-2 qua 5 lượt trận (CLB Bóng đá Huế +1) là minh chứng cho nhận định này.

Đối thủ khó lường

Đội chủ sân Tự Do đang hướng đến chiến thắng ở trận đấu cuối cùng lượt đi. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Ở phần sân đối diện, PVF bước vào chuyến làm khách với vị thế đang đứng nhì bảng A, có 10 điểm sau 5 trận (3 thắng, 1 hòa, 1 thua). Điều này cho thấy, tuy phần lớn đội hình của PVF là cầu thủ sinh năm 2006-2008, nhưng các chân sút trẻ vẫn tạo được khả năng bùng nổ nhất định với lối chơi tốc độ, sẵn sàng đôi công trước bất kỳ đối thủ nào.

Ở những trận đấu đã qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Tuấn Anh, PVF luôn thể hiện lối chơi chủ động, kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép. Trong các cuộc đối đầu, họ thường là đội tạo ra nhiều tình huống tấn công đáng chú ý, biết cách khai thác khoảng trống và duy trì nhịp độ cao nhờ vào sức trẻ, khát khao thể hiện mình.

Chiến thắng 3-0 trước Hà Tĩnh hay màn lội ngược dòng 2-1 trước Trẻ Công an Hà Nội cho thấy khả năng tổ chức tấn công đa dạng, không ngại va chạm, sẵn sàng bứt tốc và tạo đột biến trong những tình huống tưởng chừng bế tắc.

Tuy nhiên, hạn chế của PVF cũng nằm ở chính yếu tố “trẻ”. Kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc chưa đủ độ “dày” khiến họ mất kiểm soát thế trận khi bị đối phương gây sức ép, như ở trận thua trước Trẻ Hà Nội với tỷ số 1-2 dù đã dẫn trước.

Tuy chơi bùng nổ nhưng PVF không chắc chắn trong phòng ngự. Những thời điểm chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự luôn lộ rõ sự lúng túng nhất định. Và đây có lẽ là điểm yếu để các đội bóng giàu kinh nghiệm như CLB Bóng đá Huế xoáy vào.

Trở lại với cuộc đối đầu giữa CLB Bóng đá Huế - PVF, xét tổng thể, đội chủ sân Tự Do vẫn có phần nhỉnh hơn đối thủ. Ngoài lợi thế sân nhà, kinh nghiệm, các học trò của HLV Lê Chí Nguyện còn mới được “bơm” thêm liều “dopping” tinh thần sau chiến thắng 1-0 trước Trẻ Công an Hà Nội ở lượt đấu vừa rồi.

Những điều này, cộng với lối chơi thực dụng, khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu của mình, CLB Bóng đá Huế sẽ vô hiệu hóa được sở trường tấn công biên, bứt tốc rồi dứt điểm nhanh nhờ vào kỹ thuật, sức trẻ của đối phương.

Và để giữ trọn 3 điểm trên sân Tự Do, điều tiên quyết là đội bóng áo trắng phải cải thiện khả năng dứt điểm, tận dụng tốt các tình huống cố định và đặc biệt chơi tập trung. Bằng không, kể cả khi dẫn trước, kịch bản “thua ngược” cũng rất dễ xảy ra.