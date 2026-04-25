Bóng đá “phủi” Cố đô - Hiệu quả từ sức mạnh cộng hưởng

Fasan Peter (Anh Quyên FC) - một trong những ngoại binh thi đấu tại “sới phủi” Cố đô

Chuyên nghiệp, bài bản

Trong “bức tranh” thể thao phong trào ở Huế, bóng đá “phủi” đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Không còn là những trận cầu tự phát, đá “cho vui”, sân chơi này đang dần định hình với quy mô, chất lượng và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ. Với người hâm mộ, thành công này không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ đam mê, cách thức tổ chức bài bản cho đến cách tận dụng sức lan tỏa của truyền thông thời 4.0.

Để có được đánh giá này từ phía khán giả, có lẽ cần nhắc đến thời điểm xuất hiện Giải bóng đá Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) Premier League Season 1 (TPL - S1) vào năm 2021. Đây là giải bóng đá phủi 7 người mang phong cách chuyên nghiệp lần đầu tiên Huế tổ chức, tương tự như mô hình của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài 4 đội mạnh của Huế thời điểm ấy, gồm: Scavi Huế, Trường An FC, Thủy Tân FC, Union FC, giải còn quy tụ 4 đội mạnh nhất, nhì khu vực miền Trung là: Phủi Đông Hà (Quảng Trị), Anh Pháp FC (Nghệ An), Lê Nam FC (Quảng Bình trước đây) và Hiếu Hoa Aquahaco (Đà Nẵng).

Với việc quy tụ hàng loạt đội bóng mạnh đến từ nhiều tỉnh, thành cùng dàn hảo thủ hạng A như Tuấn Vinh, Capdervila, Hạnh Ozil, Hoàng Cao, Quang Tình..., giải đấu với tầm vóc vượt qua khỏi quy mô địa phương đã tạo “cú hích” về tư duy tổ chức, giúp bóng đá “phủi” Cố đô hướng đến sự chuyên nghiệp, bài bản cả trong cách vận hành lẫn tiếp cận khán giả.

Cũng từ “cú hích” của giải TPL - S1, hiện tại, phong trào bóng đá “phủi” ở Huế đã xuất hiện nhiều cá nhân nổi bật, như: Sơn Neymar, Tài Tây, Hạnh Balo, Phan Tây, Văn Chiến, Hải Gầy, Dương Cris, Bảo Coca, Khải “đầm Chuồn”… được nhiều nơi biết đến. Không chỉ vậy, ở nhiều giải bóng “phủi” diễn ra tại Huế những năm qua, có một số đội bóng trình làng những chân sút ngoại quốc trong đội hình. Điều này không chỉ tạo nên ngạc nhiên lẫn thú vị, khẳng định độ “chịu chi” của một số CLB, mà còn góp phần định hình, nâng tầm chuyên môn, tạo sức sống mới cho phong trào và giúp bóng đá “phủi” Cố đô khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá phong trào toàn quốc.

Tận dụng hiệu quả sức mạnh truyền thông

Cùng với đam mê và chuyên môn, để bóng đá “phủi” ở Huế có được sức lan tỏa như hiện nay thì truyền thông đóng vai trò rất quan trọng. Nhớ thời điểm diễn ra các trận cầu trong khuôn khổ giải TPL - S1, sự xuất hiện của đội ngũ livestream chuyên nghiệp của Cố đô Media đã mở ra một chương mới cho bóng đá phong trào ở Huế. Ở đó, mỗi trận đấu không chỉ diễn ra trên sân cỏ, mà còn trở thành “bữa tiệc” trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội với hình ảnh sắc nét, bình luận hấp dẫn và cách tổ chức hiện đại.

Cùng với đó, Fanpage Phủi Huế đóng vai trò như “trung tâm kết nối”, nơi cập nhật thông tin, lan tỏa hình ảnh, khoảnh khắc đẹp với tiêu chí xây dựng tính gắn kết cộng đồng. Nhờ đó, các trận bóng “phủi” thu hút sự quan tâm không chỉ của khán giả địa phương, mà còn lan rộng ra toàn quốc, thôi thúc sự tham gia của những người Huế xa quê cả về chuyên môn lẫn tài chính, qua đó góp phần đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của phong trào bóng đá “phủi” trên đất Cố đô.

Trong hành trình này, cần phải nhắc đến vai trò của Gala Phủi Huế (Phủi Huế Awards) - sân chơi tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc, góp phần tạo nên sức sống mạnh mẽ cho bóng đá phong trào tại TP. Huế trong năm vừa qua.

Tuy hiện tại mới vừa tròn 5 tuổi, nhưng Phủi Huế Awards đã khẳng định được vai trò là sự kiện trung tâm, là dịp nhìn lại hành trình một năm đầy cảm xúc của cộng đồng bóng đá “phủi” Cố đô. Không chỉ vậy, với việc đem đến hệ thống giải thưởng ngày càng hoàn thiện thông qua các hạng mục, như: “Chiếc giày vàng”, “Găng tay vàng”, “Cầu thủ trẻ xuất sắc”, “Lão tướng ấn tượng”, “Tập thể xuất sắc”…, bóng đá “phủi” Huế không còn là cuộc chơi ngẫu hứng, tự phát mà đã tiệm cận mô hình của bóng đá chuyên nghiệp.

Từ một phong trào mang tính tự phát, bóng đá “phủi” Huế hiện đã vươn lên trở thành một mô hình đáng chú ý khi không chỉ dừng lại ở việc tạo sân chơi, mà còn xây dựng được một thương hiệu, một bản sắc riêng. “Mô hình bóng đá “phủi” ở Huế đang cho thấy một hướng đi hiệu quả thông qua tôn chỉ lấy cộng đồng làm trung tâm, lấy truyền thông làm đòn bẩy và lấy tôn vinh làm động lực. Nếu tiếp tục duy trì được sự cộng hưởng này, hành trình phía trước của bóng đá “phủi” Cố đô sẽ còn nhiều dấu ấn đáng chờ đợi”, ông Ngô Phước Tuần - người sáng lập Phủi Huế Awards chia sẻ.