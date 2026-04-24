  • Huế ngày nay Online
Thể thao
Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026

Kết thúc lượt đi, CLB Bóng đá Huế “bật” khỏi top 3

ClockThứ Bảy, 25/04/2026 19:50
HNN.VN - Cuộc đối đầu giữa CLB Bóng đá Huế - PVF trong khuôn khổ vòng cuối lượt đi Giải hạng Nhì Quốc gia 2026 chiều 25/4 trên sân Tự Do diễn ra khá kịch tính. Đáng tiếc, dù có bàn dẫn trước nhưng đội bóng Cố đô không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Cẩn thận "củi, lửa"CLB Bóng đá Huế có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

 Khán giả nước ngoài cổ vũ CLB Bóng đá Huế trong chuyến đón tiếp PVF. Ảnh: Hue FC

Mong muốn tặng khán giả nhà 1 chiến thắng để kết thúc lượt đi theo cách trọn vẹn nhất, CLB Bóng đá Huế nhập cuộc đầy quyết tâm ngay từ phút đầu khai cuộc.

Việc chủ động kiểm soát trung tuyến, triển khai bóng có ý đồ cùng hàng loạt cú sút về phía cầu môn đối phương, dù chưa thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng, nhưng với tỷ lệ cầm bóng 58%, cùng 43 đợt tấn công đã giúp CLB Bóng đá Huế duy trì áp lực liên tục lên hàng thủ PVF trong suốt phần lớn thời gian hiệp 1.

Ở chiều ngược lại, PVF nhập cuộc cũng không tệ, nhưng khả năng tổ chức tấn công thiếu tính đột biến. Để giảm tải áp lực, họ buộc phải đeo bám và chơi khá rát trong những pha tranh chấp tay đôi.

Dẫu vậy, dù nhiều lần phạm lỗi và nhận 2 thẻ vàng nhưng trước nhịp chơi chủ động của CLB Bóng đá Huế, PVF đã không thể ngăn cản trước sức tấn công dồn dập của các chân sút áo trắng khi đến phút 45+1, CLB Bóng đá Huế có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận bất ngờ đổi chiều khi PVF tấn công tổng lực. Khả năng pressing tầm cao nhờ sức trẻ, cùng liên tục những miếng đánh biên đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Chỉ sau 8 phút đầu hiệp 2, họ đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hưng phấn sau bàn gỡ, PVF liên tục ép sân, trong khi CLB Bóng đá Huế lại muốn tìm kiếm bàn thắng khiến thế trận đôi công diễn ra khá gay cấn, hấp dẫn.

Tuy nhiên, khả năng bọc lót của tuyến trên cùng sự tập trung của hàng thủ 2 đội trong thời gian còn lại khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Với 2 thắng, 3 hòa, 1 thua sau 6 cuộc đối đầu ở lượt đi, CLB Bóng đá Huế có 9 điểm, nhưng phải rớt xuống vị trí thứ 4. Vị trí thứ 3 thuộc về Trẻ SHB Đà Nẵng sau khi đội bóng này có chiến thắng 2-0 trước Trẻ Công an Hà Nội, qua đó cùng có 9 điểm như CLB Bóng đá Huế nhưng hơn hiệu số bàn thắng - thua.

Lượt về giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026 diễn ra từ 6/5-7/6. Và đây sẽ là hành trình khá gian nan của đội chủ sân Tự Do khi họ chỉ có 2 trận đá trên sân nhà, 4 trận còn lại phải chơi sân khách.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: CLB bóng đá Huếsân Tự Dobóng đágiải hạng Nhìcầu thủPVF
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top