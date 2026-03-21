Trường THPT Thuận An bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá học sinh

ClockChủ Nhật, 22/03/2026 20:03
HNN.VN - Chiều 22/3, trận chung kết giữa Trường THPT Thuận An và Trường THPT Hai Bà Trưng khép lại Giải bóng đá truyền thống học sinh THPT thành phố lần thứ VI - năm 2026. Chức vô địch tiếp tục thuộc về Trường THPT Thuận An sau chiến thắng 2-0.

Trao cup vô địch cho Trường THPT Thuận An

Vòng chung kết giải diễn ra từ ngày 10 đến 22/3, quy tụ 12 đội bóng xuất sắc. Trong 13 ngày thi đấu, 15 trận đấu được tổ chức tại sân vận động Huế và sân Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thể hiện sự cân bằng về trình độ và chiến thuật giữa các đội, như trận đấu giữa THPT Thuận An với THPT Nam Đông, THPT Hai Bà Trưng với THPT Tam Giang, THPT Trường Sơn với THPT Phan Đăng Lưu…

Đáng chú ý, bên cạnh các đội bóng giàu truyền thống, một số đơn vị lần đầu góp mặt tại vòng chung kết như THPT Tam Giang, THPT Hà Trung đã để lại ấn tượng tốt về tinh thần thi đấu và chất lượng chuyên môn, cho thấy sự phát triển đồng đều của phong trào bóng đá học sinh.

Các cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, chiến thuật và tinh thần thi đấu. Các trận đấu diễn ra với tinh thần fair-play, tôn trọng đối thủ và khán giả. Qua đó, tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào thể thao học đường, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Là đương kim vô địch, Trường THPT Thuận An tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương. Trường THPT Hai Bà Trưng đoạt giải Nhì; hai đội THPT Tam Giang và THPT Phan Đăng Lưu đồng giải Ba.

MINH HIỀN
Những ngày qua, vụ việc một giáo viên tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) có hành vi dùng thước đánh học sinh thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhà trường khẳng định, việc cô giáo dùng thước đánh học sinh là sai và sẽ xử lý theo quy định.

Sáng 20/3, tại Trường THCS Phú An, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình truyền thông "Hạnh phúc cho em", hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Chương trình thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh cùng 50 cặp cha mẹ - học sinh.

