Người đội trưởng thầm lặng

Lê Viết Hiếu (áo trắng) trong tình huống tham gia tấn công

Không phải mẫu cầu thủ quá ồn ào hay thích thể hiện bản thân, Lê Viết Hiếu tạo dấu ấn bằng sự tận tụy, nghiêm túc trong tập luyện và tinh thần thi đấu đầy trách nhiệm. Ở anh luôn toát lên hình ảnh của một người đội trưởng điềm đạm, bản lĩnh, sống chan hòa với đồng đội và luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Về chuyên môn, Lê Viết Hiếu là mẫu trung vệ hiện đại với lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt và không ngại va chạm. Anh luôn giữ sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu, sẵn sàng lăn xả, hỗ trợ đồng đội ở những thời điểm khó khăn để bảo vệ khung thành đội nhà. Qua nhiều mùa giải gắn bó với bóng đá Huế, Lê Viết Hiếu vẫn duy trì phong độ ổn định và trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, Lê Viết Hiếu còn nhiều lần ghi dấu ấn ở những tình huống tham gia tấn công. Tại các mùa giải hạng Nhất quốc gia, anh từng ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng Cố đô, đặc biệt ở các tình huống cố định nhờ khả năng chọn vị trí và tranh chấp bóng hiệu quả. Đáng nhớ tại mùa giải hạng Nhất quốc gia 2024/2025, Lê Viết Hiếu đã có 2 pha lập công bằng những cú đánh đầu dũng mãnh. Nổi bật trong số đó là bàn thắng vào lưới CLB Hòa Bình, góp phần giúp đội bóng Huế giành chiến thắng 2 - 0 đầy thuyết phục.

Không chỉ là chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự, Lê Viết Hiếu còn là điểm tựa tinh thần của đồng đội. Với các cầu thủ trẻ, anh giống như một người anh lớn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhở về ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Trong những thời điểm khó khăn của đội bóng, anh thường là người động viên, giữ vững sự đoàn kết để toàn đội cùng hướng tới mục tiêu chung.

Chia sẻ về vai trò của mình trong đội bóng, Lê Viết Hiếu khiêm tốn cho biết:

“Là đội trưởng, tôi luôn nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn để làm gương cho anh em. Điều quan trọng nhất không phải là cá nhân chơi nổi bật thế nào mà là toàn đội phải đoàn kết, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Huế”.

Trong mắt đồng đội, Lê Viết Hiếu là người không nói quá nhiều nhưng luôn biết cách truyền động lực bằng hành động thực tế. Từ sự nhiệt tình trong tập luyện đến tinh thần thi đấu hết mình, anh là người gắn kết tinh thần toàn đội và là chỗ dựa quan trọng của tập thể. Trên sân cỏ, hình ảnh người đội trưởng luôn hô hào, động viên đồng đội, không ngần ngại bọc lót và tranh chấp ở những tình huống khó đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Huế.

Nhận xét về người đội trưởng của mình, đồng đội Nguyễn Bá Đức chia sẻ: “Anh Hiếu là người rất trách nhiệm và luôn nghĩ cho tập thể. Trong những thời điểm khó khăn, anh luôn là người giữ tinh thần cho anh em trong đội. Với các cầu thủ trẻ, anh cũng rất gần gũi và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm”.

Ở mỗi trận đấu, dù thuận lợi hay khó khăn, Lê Viết Hiếu vẫn luôn giữ tinh thần thi đấu mạnh mẽ và khát khao cống hiến. Sự bền bỉ, tận tụy cùng tinh thần trách nhiệm đã giúp anh trở thành hình ảnh đẹp về ý chí và sự chuyên nghiệp của bóng đá Huế hôm nay.

Giữa một tập thể luôn nỗ lực vượt khó để duy trì và phát triển bóng đá Cố đô, Lê Viết Hiếu là hình mẫu của người thủ lĩnh thầm lặng: Không phô trương, không ồn ào nhưng luôn cống hiến hết mình vì tập thể. Chính sự bền bỉ, trách nhiệm và tinh thần chiến đấu ấy đã giúp anh nhận được sự tin tưởng của đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ.