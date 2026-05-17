Bóng đá Huế & niềm tin vào tương lai gần

Thí sinh tham gia thi tuyển vận động viên năng khiếu bóng đá năm 2026 trên sân vận động Tự Do

Tỷ lệ nghịch

Năm 2022, Huế đón 1.000 thí sinh tham dự Ngày hội tuyển sinh năng khiếu bóng đá. Thời điểm ấy, con số này đã khiến giới chuyên môn, nhiều trung tâm khác phải “ghen tị”. Đến các năm 2024 và 2025, số ứng viên “nhí” trên cả nước về Huế dự tuyển càng khiến tất cả phải trầm trồ khi lần lượt là hơn 1.500 và hơn 2.500 thí sinh.

Tuy nhiên, ở kỳ tuyển sinh năm 2026 (từ 22 - 25/5), chỉ có 1.346 thí sinh đến sân Tự Do tham gia ứng tuyển.

Tìm hiểu của người viết, việc sụt giảm "quân số" này bắt nguồn từ một số nguyên nhân như: Thời điểm tuyển chọn trùng với giai đoạn học sinh đang căng sức cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, khiến nhiều gia đình không thể cho con em tham gia; có trận thi đấu sân nhà của CLB Bóng đá Huế trùng với thời điểm tuyển sinh, buộc bộ phận đào tạo trẻ phải nhường sân để đội 1 thi đấu, dẫn đến việc tuyển chọn bị lùi lại và rơi vào khoảng thời gian nói trên.

Cùng với đó, do CLB Bóng đá Huế tụt xuống giải hạng Nhì khiến việc đến Huế tham gia ứng tuyển chỉ là “phương án” 2, thậm chí là “phương án” 3 của phần đông thí sinh. Bởi trước đó, các em đến ứng tuyển tại các trung tâm lớn khác, nơi có đội 1 thi đấu ở V-League hoặc hạng Nhất với tiềm lực mạnh mẽ, đảm bảo cơ hội thi đấu chuyên nghiệp rõ ràng cho các học viên sau khi tốt nghiệp. Và với “đầu ra” được “định hình” đảm bảo hơn, hấp dẫn hơn, việc Huế trở thành “phương án dự phòng” vào năm nay cũng là điều dễ hiểu.

“Tuy lượng thí sinh đến tham gia tuyển chọn và vượt qua vòng chung kết ít hơn dự kiến, nhưng bù lại chất lượng rất tốt, nếu không muốn nói có một vài lứa U có thể nhỉnh hơn so với năm trước, nhất là U11 và U13”, ông Dương Công Quốc - Trưởng phòng Nghiệp vụ Đoàn Bóng đá Huế cho hay.

Nhiều thí sinh được đánh giá có chất lượng cao hơn năm trước

Niềm tin vào tương lai gần

Sau thế hệ U13 Huế vô địch quốc gia năm 2006 với những cái tên: Minh Hoàng, Võ Lý, Trần Thành…, gần hơn là lứa Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải… được gọi vào đội tuyển U17, U19 quốc gia. Tiếp đó, những chân sút chất lượng như: Dương Anh Vũ, Nguyễn Đăng Khoa, Hoàng Quang Dũng… ở sân chơi hạng Nhất, hạng Nhì quốc gia… Còn gần đây nhất, chân sút Phạm Minh Cương (U17 Huế) cùng U17 Việt Nam đoạt vé tham dự U17 World Cup 2026 đã phần nào chứng minh chất lượng của “lò” đào tạo bóng đá trẻ Huế.

Nói những điều này không phải để bóng đá Huế tự “yên tâm”, tự chấp nhận với những gì đang có, đang phải đối mặt. Thông qua Đề án phát triển đào tạo bóng đá trẻ giai đoạn 2025 - 2030 với một số điểm đáng chú ý, như: Thiết lập 10 vệ tinh đào tạo trên toàn thành phố; mỗi năm tuyển sinh từ 500 - 1.000 cầu thủ nghiệp dư; đến năm 2030, tuyển chọn và huấn luyện chuyên sâu khoảng 200 cầu thủ; đóng góp cầu thủ cho các tuyến U cũng như tuyển quốc gia…có thể thấy, đây không đơn thuần là kế hoạch phát triển lực lượng trẻ, mà Huế đang hướng đến xây dựng mô hình đào tạo khép kín, chuyên nghiệp, có thể sánh với các “lò” đào tạo hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.

Hiện, CLB Bóng đá Huế đang trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng Nhất ngay sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhì quốc gia 2026. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là tiền đề để đội chủ sân Tự Do góp mặt ở V-League vào mùa giải 2028 - 2029. Và khi đó, điều người hâm mộ nhắc đến không chỉ là thứ bậc trên bảng xếp hạng mà còn là câu chuyện về Huế - nơi phát hiện, nuôi dưỡng, đào tạo những tài năng bóng đá Việt Nam…