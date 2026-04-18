  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Vật Huế lần đầu giành huy chương tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á

ClockThứ Tư, 29/04/2026 13:04
HNN.VN - Trưa 29/4, môn vật bãi biển trong khuôn khổ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG6) - 2026 chính thức bế mạc. Hai đô nữ của tuyển vật Huế đều có những đóng góp đáng ghi nhận vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội lần này.

Vật Huế “bội thu” tại giải vô địch bãi biển Quốc gia

VĐV Đoàn Thị Kim Oanh (tuyển vật Huế) giành HCB hạng 50kg. Ảnh: Đinh Kiên

Cụ thể, ở môn vật bãi biển, đô nữ Đoàn Thị Kim Oanh đã vượt qua VĐV Ấn Độ ở bán kết. Đáng tiếc ở chung kết, VĐV của tuyển vật Huế không thể vượt qua đối thủ đến từ Sri Lanka, qua đó giành HCB hạng 50kg.

Ở hạng 60kg, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCĐ sau khi không thể vượt qua VĐV nước chủ nhà ở bán kết.

Là lần đầu tham dự, thành tích của Kim Oanh và Mỹ Hạnh đều rất đáng ghi nhận khi hành trình chinh phục huy chương tại ABG6 không dễ dàng, bởi họ phải đối mặt với những VĐV xuất sắc đến từ những cường quốc thể thao châu Á, như: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên…

"Bên cạnh giúp tuyển vật Huế lần đầu có được thành tích ở sân chơi này, đây còn là động lực để vật Huế tiếp tục phấn đấu tại Giải vô địch vật bãi biển thế giới tổ chức ở Đà Nẵng, dự kiến diễn ra từ 9-10/5 tới", ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

ABG6 - 2026 diễn ra từ 21-30/4 tại Tam Á (Hải Nam - Trung Quốc), quy tụ VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Tại Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt 90 thành viên (trong đó thể thao Huế tham dự 2 VĐV), tranh tài ở 8 môn: bóng ném bãi biển, vật bãi biển, Jujitsu, đua thuyền truyền thống, bơi bãi biển, điền kinh, Sailing và Teqball.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: tuyển vật huếvật bãi biểnĐại hội thể thao bãi biển châu ávđvđô vật
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải hạng Nhì Quốc gia 2026: CLB Bóng đá Huế - Trẻ Phù Đổng
Cơ hội sửa sai

Chuyến đón tiếp Trẻ Phù Đổng của CLB Bóng đá Huế diễn ra vào 15h30 chiều nay (14/4) trên sân Tự Do. Ngoài vấn đề điểm số, đây còn là cơ hội để thầy trò HLV Lê Chí Nguyện lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Trẻ Hà Nội ở vòng đấu trước.

Cơ hội sửa sai
Cuộc đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền 1 dải” 2026:
Chặng 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng”: Ai là "vua leo núi"?

Sáng 13/4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền 1 dải” lần thứ 38 - 2026 bước vào chinh phục chặng đua thứ 10 “TP. Huế - TP. Đà Nẵng”, với vạch xuất phát trước Nghinh Lương Đình.

Chặng 10 “TP Huế - TP Đà Nẵng” Ai là vua leo núi
Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền 1 dải" lần thứ 38 - 2026
Marchuk Dzianis về Nhất chặng 9 "Phú Xuân - Dã Viên"

Chặng 9 “Phú Xuân - Dã Viên” trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc “Non sông liền 1 dải” lần thứ 38 - 2026 khai mạc sáng 12/4 tại Quảng trường trước Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đến dự và động viên đoàn đua.

Marchuk Dzianis về Nhất chặng 9 Phú Xuân - Dã Viên

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top