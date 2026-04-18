Vật Huế lần đầu giành huy chương tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á

VĐV Đoàn Thị Kim Oanh (tuyển vật Huế) giành HCB hạng 50kg. Ảnh: Đinh Kiên

Cụ thể, ở môn vật bãi biển, đô nữ Đoàn Thị Kim Oanh đã vượt qua VĐV Ấn Độ ở bán kết. Đáng tiếc ở chung kết, VĐV của tuyển vật Huế không thể vượt qua đối thủ đến từ Sri Lanka, qua đó giành HCB hạng 50kg.

Ở hạng 60kg, VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCĐ sau khi không thể vượt qua VĐV nước chủ nhà ở bán kết.

Là lần đầu tham dự, thành tích của Kim Oanh và Mỹ Hạnh đều rất đáng ghi nhận khi hành trình chinh phục huy chương tại ABG6 không dễ dàng, bởi họ phải đối mặt với những VĐV xuất sắc đến từ những cường quốc thể thao châu Á, như: Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên…

"Bên cạnh giúp tuyển vật Huế lần đầu có được thành tích ở sân chơi này, đây còn là động lực để vật Huế tiếp tục phấn đấu tại Giải vô địch vật bãi biển thế giới tổ chức ở Đà Nẵng, dự kiến diễn ra từ 9-10/5 tới", ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

ABG6 - 2026 diễn ra từ 21-30/4 tại Tam Á (Hải Nam - Trung Quốc), quy tụ VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Tại Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt 90 thành viên (trong đó thể thao Huế tham dự 2 VĐV), tranh tài ở 8 môn: bóng ném bãi biển, vật bãi biển, Jujitsu, đua thuyền truyền thống, bơi bãi biển, điền kinh, Sailing và Teqball.