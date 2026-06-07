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Thể thao trong nước
Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên 2026:

Chủ nhà Thanh Hóa tạo dấu ấn với chính sách hỗ trợ chưa từng có

ClockThứ Bảy, 18/07/2026 21:30
HNN.VN - Chiều 18/7, tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hội Golf Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026. Giải đấu được Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

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 Toàn cảnh lễ công bố giải

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Duy Tự - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; ông Vi Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam; ông Trịnh Thành - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Giám đốc điều hành giải; ông Phan Vũ Việt Hùng - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam; cùng đại diện Ban Tổ chức, các hội golf đến từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn, với sự tham gia của các đội tuyển nam và nữ đến từ 11 hội golf khu vực, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu đối kháng đồng đội Fourball kết hợp đối kháng cá nhân Singles Match, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, đề cao tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của các vận động viên.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Mai Xuân Thông - Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trở thành sân chơi đồng đội chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển của phong trào golf trong khu vực, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các hội golf địa phương.

Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho các đội tuyển tham dự. Theo đó, Ban Tổ chức quyết định miễn hoàn toàn phí tham dự giải, đồng thời hỗ trợ chi phí sân thi đấu và lưu trú cho các vận động viên nằm trong danh sách thi đấu chính thức trong thời gian diễn ra giải.

 Đại diện các Hội Golf thảo luận, nêu ý kiến 

Tại phiên trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức và điều lệ giải, đại diện các hội golf địa phương, trong đó có Hội Golf Gia Lai, Hội Golf Hà Tĩnh, Hội Golf Đà Nẵng... đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của đơn vị đăng cai Thanh Hóa.

Các đại biểu nhận định, việc Ban Tổ chức hỗ trợ toàn bộ chi phí sân thi đấu, ăn, ở cho các đoàn tham dự là chính sách rất thiết thực, thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm của đơn vị đăng cai đối với sự phát triển chung của phong trào golf khu vực. Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt, lần đầu tiên được triển khai tại giải đấu, tạo điều kiện thuận lợi để các đội tuyển giảm áp lực kinh phí, tập trung tối đa cho công tác chuyên môn.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua quy định về độ tuổi vận động viên tham dự giải, theo hướng chỉ những golfer sinh năm 2001 trở về trước (từ 25 tuổi trở lên) được đăng ký thi đấu, nhằm bảo đảm tính phù hợp với đặc thù của giải đấu, nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh giữa các đội tuyển.

Với sự chuẩn bị bài bản của đơn vị đăng cai cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của các hội golf trong khu vực, Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội thể thao hấp dẫn, tiếp tục khẳng định vị thế là giải golf đồng đội uy tín, góp phần thúc đẩy phong trào golf miền Trung và Tây Nguyên phát triển mạnh mẽ, bền vững.

 Từ khóa: Giải Vô địchHội Golfcác tỉnh miền Trung và Tây NguyênThanh Hóaban tổ chức
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