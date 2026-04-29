Gần 350 đô vật xuất sắc toàn quốc tranh tài tại Huế

ClockThứ Bảy, 02/05/2026 10:54
HNN.VN - Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) vật tự do, vật cổ điển Quốc gia năm 2026 khai mạc sáng 2/5 tại Quảng trường đối diện Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Dịp này, các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) xuất sắc đã được Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý.

Vật Huế lần đầu giành huy chương tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á

 Các VĐV, HLV xuất sắc được Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý

Giải năm nay quy tụ gần 350 VĐV nam, nữ của 18 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Thanh Hóa, Ninh Bình, Công an Nhân dân, Quân đội, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh - KV2, Quảng Trị, Hải Phòng, Hà Nội, Cà Mau, Hưng Yên, Lâm Đồng, Tây Ninh, Thái Nguyên nam, Thái Nguyên nữ, Bắc Ninh 1, Bắc Ninh 2, Lào Cai và TP. Huế.

Diễn ra đến ngày 8/5, tại giải, các VĐV tranh tài 33 bộ huy chương, trong đó 22 bộ huy chương nội dung tự do, 11 bộ huy chương nội dung cổ điển.

Về phía chủ nhà, tuyển vật TP. Huế góp mặt hơn 20 VĐV, tranh tài nội dung tự do (nam, nữ) cùng chỉ tiêu giành 2-3 HCV.

Khác với mọi năm, năm nay, Giải vô địch các CLB vật tự do, vật cổ điển Quốc gia bổ sung thêm nội dung giành cho các VĐV trẻ (16-17 tuổi) do giải vô địch các lứa tuổi trẻ vừa mới giải tán, trong khi lứa VĐV trẻ của tuyển vât Huế đủ điều kiện dự tranh hầu như không có. Điều này khiến khả năng cạnh tranh vị thứ toàn đoàn của thầy trò HVL Đinh Văn Kiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Bên cạnh sân chơi để VĐV cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, giải là dịp tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu cho đội tuyển Quốc gia hướng tới các đấu trường SEA Games, ASIAD và Olympic; tiếp tục quảng bá hình ảnh TP. Huế – điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè trong nước, quốc tế”, ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 6 Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 Huân chương Lao động hạng Ba, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 7 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các VĐV, HLV của tuyển vật Việt Nam (trong đó tuyển vật Huế có 3 VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại SEA Game 33 và giải vô địch U17 & U23 châu Á 2025.

HÀN ĐĂNG
