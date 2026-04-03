World Cup & những nhà vô địch

Từ giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên (World Cup 1930) tổ chức ở Uruguay cho đến nay, trong số hơn 200 thành viên của FIFA chỉ có 8 quốc gia từng bước lên ngôi vô địch. Trong đó, khu vực Nam Mỹ có 3 đại diện: Uruguay (1930, 1950), Brazil (1958, 1962, 1970, 1994 và 2002) và Argentina (1978, 1986 và 2022)

Châu Âu đóng góp 5 đội tuyển: Italia (1934, 1938, 1982, 2006), Đức (1954, 1974, 1990, 2014), Pháp (1998, 2018), Anh (1966) và Tây Ban Nha (2010).

Đáng chú ý, Tây Ban Nha là đội “mới nhất” gia nhập danh sách này từ năm 2010. Điều đó đồng nghĩa, suốt 16 năm qua, chức vô địch World Cup vẫn chỉ luân chuyển giữa những cái tên quen thuộc.

Những “lời nguyền” chưa có lời giải

Cho đến nay, World Cup chỉ chứng kiến 2 đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch là Italia (1934 và 1938) và Brazil (1958 và 1962). Suốt 64 năm qua, chưa có đội đương kim vô địch nào bảo vệ được ngôi vương. “Lời nguyền” thứ hai là chưa có đội vô địch World Cup nào được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên (HLV) người nước ngoài.

Một điều thú vị khác là những nhà vô địch World Cup từ năm 1954 đến nay là những quốc gia có dân số khoảng từ 30 triệu người trở lên (trường hợp Argentina năm 1978 có khoảng 27,2 triệu dân).

Và World Cup 2026

Đầu tiên phải nhắc đến chính là đương kim vô địch Argentina. Sau chức vô địch giành được ở Qatar 4 năm về trước, ĐT Argentina vẫn giữ được phong độ khá ổn định.

Đặc biệt, nếu không gặp chấn thương thì Lionel Messi vẫn là đầu tàu của Albiceleste tại World Cup lần này. Liệu họ có vượt qua được lời nguyền đã tồn tại từ năm 1962 đến nay để bảo vệ thành công chức vô địch World Cup?

Nhà đương kim vô địch châu Âu - ĐT Tây Ban Nha cũng là một ứng cử viên được đánh giá rất cao. Đội hình của họ có nhiều ngôi sao ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, đồng thời có sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ nên không có gì ngạc nhiên nếu Tây Ban Nha lặp lại thành tích của 16 năm về trước.

Nhà á quân World Cup 2022 - ĐT Pháp luôn được xem là ứng cử viên nặng ký cho mọi giải đấu mà họ tham dự. Với lực lượng cực kỳ hùng hậu, HLV Didier Deschamps có thể phải rất đau đầu để chọn ai, loại ai trên chuyến tàu đến Bắc Mỹ. Không có nhiều đội bóng có thể xếp 2 đội hình với sức mạnh tương đương như ĐT Pháp hiện nay. World Cup 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Deschamps trên cương vị thuyền trưởng đội bóng áo lam và còn gì tuyệt vời hơn khi ông mang về cho nước Pháp ngôi sao thứ ba?

Các ĐT Brazil, ĐT Anh, ĐT Bồ Đào Nha cũng có thể xem là ứng cử viên. Điểm chung của cả ba là HLV trưởng của họ đều là người nước ngoài: Carlo Ancelotti (người Italia) của ĐT Brazil, Thomas Tuchel (người Đức) của ĐT Anh và Roberto Martinez (người Tây Ban Nha) của ĐT Bồ Đào Nha. Do đó, để chinh phục vinh quang, các ĐT này không chỉ phải vượt qua các đối thủ lớn nhất mà còn phải phá được “cái dớp”: Chưa có đội bóng vô địch World Cup nào có HLV trưởng là người nước ngoài.

Tuy nhiên, mọi dự đoán đều mang tính tương đối. Trái bóng tròn có thể lăn không theo quy tắc nào và luôn mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Do vậy, hãy cùng chờ đợi đến hè năm nay để tận hưởng không khí của kỳ World Cup quy mô lớn nhất lịch sử.