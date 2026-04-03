  • Huế ngày nay Online
Bóng đá

World Cup & những nhà vô địch

Thứ Bảy, 04/04/2026 14:41
HNN - Còn hơn hai tháng nữa, vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 (World Cup 2026) sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada. Trước thềm giải đấu diễn ra vào mùa hè này, hãy cùng nhìn lại những dấu ấn đáng chú ý của các nhà vô địch World Cup trong lịch sử.

Top 5 ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2026

 Các ngôi sao của ĐT Argentina hứa hẹn sẽ phải trải qua một cuộc cạnh tranh nảy lửa để chiếm suất tham dự World Cup 2026. Ảnh: thethao247.vn

Từ giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên (World Cup 1930) tổ chức ở Uruguay cho đến nay, trong số hơn 200 thành viên của FIFA chỉ có 8 quốc gia từng bước lên ngôi vô địch. Trong đó, khu vực Nam Mỹ có 3 đại diện: Uruguay (1930, 1950), Brazil (1958, 1962, 1970, 1994 và 2002) và  Argentina (1978, 1986 và 2022)

Châu Âu đóng góp 5 đội tuyển: Italia (1934, 1938, 1982, 2006), Đức (1954, 1974, 1990, 2014), Pháp (1998, 2018), Anh (1966) và Tây Ban Nha (2010).

Đáng chú ý, Tây Ban Nha là đội “mới nhất” gia nhập danh sách này từ năm 2010. Điều đó đồng nghĩa, suốt 16 năm qua, chức vô địch World Cup vẫn chỉ luân chuyển giữa những cái tên quen thuộc.

Những “lời nguyền” chưa có lời giải

Cho đến nay, World Cup chỉ chứng kiến 2 đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch là Italia (1934 và 1938) và Brazil (1958 và 1962). Suốt 64 năm qua, chưa có đội đương kim vô địch nào bảo vệ được ngôi vương. “Lời nguyền” thứ hai là chưa có đội vô địch World Cup nào được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên (HLV) người nước ngoài.

Một điều thú vị khác là những nhà vô địch World Cup từ năm 1954 đến nay là những quốc gia có dân số khoảng từ  30 triệu người trở lên (trường hợp Argentina năm 1978 có khoảng 27,2 triệu dân).

Và World Cup 2026

Đầu tiên phải nhắc đến chính là đương kim vô địch Argentina. Sau chức vô địch giành được ở Qatar 4 năm về trước, ĐT Argentina vẫn giữ được phong độ khá ổn định.

Đặc biệt, nếu không gặp chấn thương thì Lionel Messi vẫn là đầu tàu của Albiceleste tại World Cup lần này. Liệu họ có vượt qua được lời nguyền đã tồn tại từ năm 1962 đến nay để bảo vệ thành công chức vô địch World Cup?

Nhà đương kim vô địch châu Âu - ĐT Tây Ban Nha cũng là một ứng cử viên được đánh giá rất cao. Đội hình của họ có nhiều ngôi sao ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, đồng thời có sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ nên không có gì ngạc nhiên nếu Tây Ban Nha lặp lại thành tích của 16 năm về trước.

Nhà á quân World Cup 2022 - ĐT Pháp luôn được xem là ứng cử viên nặng ký cho mọi giải đấu mà họ tham dự. Với lực lượng cực kỳ hùng hậu, HLV Didier Deschamps có thể phải rất đau đầu để chọn ai, loại ai trên chuyến tàu đến Bắc Mỹ. Không có nhiều đội bóng có thể xếp 2 đội hình với sức mạnh tương đương như ĐT Pháp hiện nay. World Cup 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Deschamps trên cương vị thuyền trưởng đội bóng áo lam và còn gì tuyệt vời hơn khi ông mang về cho nước Pháp ngôi sao thứ ba?

Các ĐT Brazil, ĐT Anh, ĐT Bồ Đào Nha cũng có thể xem là ứng cử viên. Điểm chung của cả ba là HLV trưởng của họ đều là người nước ngoài: Carlo Ancelotti (người Italia) của ĐT Brazil, Thomas Tuchel (người Đức) của ĐT Anh và Roberto Martinez (người Tây Ban Nha) của ĐT Bồ Đào Nha. Do đó, để chinh phục vinh quang, các ĐT này không chỉ phải vượt qua các đối thủ lớn nhất mà còn phải phá được “cái dớp”: Chưa có đội bóng vô địch World Cup nào có HLV trưởng là người nước ngoài.

Tuy nhiên, mọi dự đoán đều mang tính tương đối. Trái bóng tròn có thể lăn không theo quy tắc nào và luôn mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Do vậy, hãy cùng chờ đợi đến hè năm nay để tận hưởng không khí của kỳ World Cup quy mô lớn nhất lịch sử.

Ngọc Anh
 Từ khóa: World Cupbóng đácầu thủkhởi tranh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Lại thêm một World Cup... “hết Ý”

Đội tuyển Ý – một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá thế giới – đang trải qua giai đoạn u ám chưa từng có trong lịch sử. Từng bốn lần lên đỉnh thế giới và luôn được xem là “ông lớn” của bóng đá châu Âu, thế nhưng họ lại liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, thất bại trong trận play-off với Bosnia mới đây đã đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Ý không thể góp mặt tại World Cup, một thực tế gây sốc và đầy tiếc nuối cho người hâm mộ.

Lại thêm một World Cup “hết Ý”
Vinh danh những chân sút xuất sắc của bóng đá “phủi”

Gala phủi Huế (Phủi Huế Awards) 2025 diễn ra chiều 28/3 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Sự kiện do Twin Media và Cố đô Media phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc đã góp phần tạo nên sức sống mạnh mẽ cho bóng đá phong trào tại TP. Huế trong năm vừa qua.

Vinh danh những chân sút xuất sắc của bóng đá “phủi”
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA 2026:
Kỳ vọng vào “luồng gió mới”

Với kinh nghiệm, chiều sâu lực lượng cùng quyết tâm, CLB Bóng đá Huế được đánh giá là ứng viên sáng cửa cho suất thăng hạng ngay sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhì 2026.

Kỳ vọng vào “luồng gió mới”
Thông điệp từ thầy Polking

Với cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc, người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh chính là HLV trưởng của Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội Polking. HLV người Brazil rất hiểu cậu học trò nhỏ của mình và chính ông là người đã rèn luyện cho Đình Bắc không chỉ từ kỹ thuật, tư duy chơi bóng mà còn cả cách ứng xử trong tập thể một đội bóng và cả với người hâm mộ.

Thông điệp từ thầy Polking

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top