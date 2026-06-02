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Khởi tranh bảng C vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026

ClockThứ Ba, 16/06/2026 12:57
HNN.VN - Bảng C vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026 sẽ khởi tranh trên sân vận động Tự Do vào chiều nay, 16/6. Thành phố Huế là 1 trong 5 đơn vị đăng cai vòng loại.

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 U17 Huế tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại

Vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026 quy tụ 28 đội, chia vào 5 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng.

Sau vòng loại, 5 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội nhì bảng cùng đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết.

Bảng C tại TP. Huế gồm các đội Đắk Lắk, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, TTHL&TĐTT Gia Lai và thành phố Huế.

Với vị thế chủ nhà cùng chất lượng đào tạo trẻ từng bước được khẳng định, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của Phạm Minh Cương – chân sút vừa cùng U17 Việt Nam giành quyền tham dự U17 World Cup 2026, mục tiêu của đội bóng trẻ Cố đô là lọt vào Vòng chung kết cùng ngôi đầu bảng C.

Sau lễ khai mạc diễn ra cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Tiếp đó là cuộc đối đầu giữa TP. Huế - Gia Lai.

Các bảng đấu còn lại, gồm: A, B, D, E lần lượt được tổ chức tại Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh.

Với sự góp mặt của nhiều trung tâm đào tạo trẻ chất lượng như PVF, Hà Nội, Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An hay LPBank Hoàng Anh Gia Lai, TP. Huế…, vòng loại U17 Quốc gia 2026 được kỳ vọng mang đến những cuộc cạnh tranh kịch tính, hấp dẫn

Vòng loại kết thúc vào ngày 9/7.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: U17 quốc gia 2026vòng loại U17 quốc giaU17 Huếsân tự do
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