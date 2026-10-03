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Thể thao

Khai mạc giải Pickleball hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

ClockThứ Bảy, 03/10/2026 12:29
HNN.VN - Sáng 3/10, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khai mạc giải thể thao Pickleball năm 2026, hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/10). Giải thu hút 161 vận động viên đến từ 34 cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp tham gia.

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Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nữ tại Giải Pickleball hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/10).

Đây là một trong những hoạt động được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2026, cùng với Hội thảo “Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu doanh nghiệp”.

Tham gia giải có các vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các sở, ngành, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ, với tổng cộng 107 đôi đăng ký thi đấu. Trong đó, nội dung đôi nam có 39 đôi, đôi nữ 25 đôi và đôi nam - nữ 43 đôi.

Giải đấu là dịp để cán bộ, nhà giáo và người lao động giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Đồng thời, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo không khí sôi nổi trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.

Diệu Hiền
 Từ khóa: pickeballthể thaogiải thi đấuđôi nam nữ
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