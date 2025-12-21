Độc lạ ở SEA games

Tuyển kéo co Việt Nam tập luyện cho SEA Game 33. Ảnh: vietnamnet

Lâu nay, SEA Games vẫn được xem là một “buffet thể thao”. Nếu các môn như bóng đá, điền kinh hay bơi lội chắc chắn là những “món chính” quen thuộc thì mỗi khi một quốc gia đăng cai, “thực đơn” ấy lại được bổ sung thêm đặc sản địa phương, những môn thể thao độc đáo, đôi khi rất hiếm thấy bên ngoài biên giới nước chủ nhà. Cũng bởi thế mà nhiều người vẫn xem SEA Games như một đại hội thể thao mang đúng nghĩa “làng xã” hay gọi nôm na là “ao làng”.

Tại SEA Games 32, những môn thể thao lạ của chủ nhà Campuchia gồm cờ ốc thay thế cờ vua, các môn võ truyền thống của đất nước chùa Tháp như kun bokator và kun khmer, cùng với bóng đá trên bàn cong, vượt chướng ngại vật laser và jet ski ca nô lướt sóng. Trước đó, chủ nhà Việt Nam đưa vào SEA Games 31 những môn thể thao lạ, gồm: cờ tướng, vovinam, pencak silat, kurash, dance sport, thể dục nhịp điệu và một số môn ít phổ biến, như: bi sắt, cầu mây, jujitsu, bóng gỗ.

Còn tại SEA Games 33, Thái Lan đưa vào các môn lạ như: kiteboarding, teqball, woodball, kabaddi, air sports (dù lượn), laser obstacle run, baseball 5 & hockey 5s, audition, kéo co (dù là môn truyền thống nhưng mới ở SEA Games) và cờ ốc (cờ Thái), nhằm đa dạng hóa lễ hội thể thao và kích cầu du lịch. Đồng thời, tạo lợi thế lớn cho chủ nhà nhờ kinh nghiệm, sự quen thuộc và việc tự chọn môn, giúp họ tích cóp huy chương ở các môn thế mạnh địa phương.

Thể thao Việt Nam tỏ ra một “tay chơi” có hạng ở các môn chơi thể thao lạ này. Tại SEA Games 32, trong môn kun bokator, “đặc sản” của Campuchia, tuyển Việt Nam tạo nên lịch sử với thành tích ấn tượng: 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng và xếp nhì toàn đoàn. Mới đây thôi, tối 12/12/2025, tại SEA Games 33, cộng đồng Esports Việt Nam vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển quốc gia có màn trình diễn xuất thần khi gần như cùng lúc mang về 2 tấm Huy chương Vàng ở môn “lạ” audition của người Thái đề xuất.

Trong số 7 VĐV Huế tham dự SEA Games 33, Huế có 2 vận động viên jujitsu - môn mới được đưa vào thi đấu từ SEA Games 32 là Nguyễn Thu Hương và Văn Sửu cùng với huấn luyện viên Chu Minh Tuấn. Với sự trở lại góp mặt trở lại của môn bắn cung là cơ hội để Nguyễn Thị Thanh Nhi thể hiện mình ở đấu trường châu lục. Chưa kể, bên cạnh vận động viên karate Lê Minh Thuận là chuyện xưa nay chưa bao giờ thấy khi Huế có 3 đô vật nữ là chị em ruột cùng tham dự SEA Games 33; trong đó, 2 cô chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Trang là đương kim vô địch cùng cô em, một gương mặt mới toanh, là Nguyễn Thị Mỹ Linh.