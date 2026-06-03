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Lượt cuối vòng bảng Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026: CLB PVF - CLB Bóng đá Huế

Thắng để tạo lợi thế

ClockThứ Bảy, 06/06/2026 15:13
HNN.VN - CLB Bóng đá Huế sẽ khép lại hành trình vòng bảng Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026 bằng chuyến làm khách trước CLB PVF vào chiều 7/6. Tuy mục tiêu, động lực của 2 đội hoàn toàn trái ngược nhưng hứa hẹn sẽ đem đến một trận cầu với những pha rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Quyền tự quyếtRộng đường vào chung kết

Không còn mục tiêu

 PVF (trái) đã hết mục tiêu tại mùa giải năm nay. Ảnh: CLB PVF

Trận hòa 1 - 1 trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước đã chấm dứt mọi hy vọng tái chiếm suất dự vòng chung kết với CLB PVF khi họ chỉ có 14 điểm. Với vị trí thứ 4 trên BXH, PVF đã có được vị trí an toàn để ở lại sân chơi hạng Nhì khi cách đội cuối bảng là CLB Trẻ Phù Đổng 7 điểm, trong khi vòng bảng chỉ còn 1 trận là kết thúc.

Ở chiều ngược lại, PVF bị 2 đội nhất, nhì bảng A là CLB Trẻ Hà Nội và CLB Bóng đá Huế bỏ xa với khoảng cách lần lượt 10 điểm và 8 điểm. Điều này khiến họ không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chung kết, bất kể kết quả trận đấu cuối cùng với CLB Bóng đá Huế vào chiều 7/6 như thế nào.

Với một đội bóng không còn mục tiêu, động lực, hoặc PVF sẽ buông xuôi, hoặc sẽ bung hết sức mình trước CLB Bóng đá Huế để có 1 trận đấu cống hiến, tri ân khán giả nhà. Với một đội bóng trẻ như PVF, vế sau khả năng xảy ra cao hơn.

Nhìn vào hành trình của PVF mùa này, có thể thấy, các chân sút trẻ được đào tạo trong môi trường bài bản, các cầu thủ trẻ có nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chơi bóng hiện đại, có nhiều cá nhân giàu tiềm năng và từng được xem là một trong những ứng viên thăng hạng.

Tuy nhiên, điều còn thiếu ở đội bóng trẻ này chính là kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc khiến họ nhiều lần đánh mất lợi thế trong các thời điểm mang tính quyết định, dẫn đến mục tiêu thăng hạng ngày càng xa tầm với, nhất là giai đoạn lượt về.

Chờ đợi màn ăn mừng của đội bóng Cố đô Huế

 Người hâm mộ vẫn chờ đợi những màn ăn mừng của đội bóng Cố đô Huế. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Trái ngược với CLB PVF, tuy đã giành vé vào chung kết trước 1 vòng đấu, nhưng ngôi đầu bảng A vẫn là mục tiêu của CLB Bóng đá Huế. Bởi, bên cạnh nối dài chuỗi trận bất bại ở lượt về, duy trì đà tâm lý hưng phấn cho toàn đội, điều này còn giúp đội bóng Cố đô tạo được lợi thế khi chỉ phải gặp đội nhì bảng B ở vòng chung kết.

Sau 11 trận đấu tại giải hạng Nhì, CLB Bóng đá Huế giành 22 điểm với 6 chiến thắng, 4 trận hòa và 1 thất bại. Nếu giai đoạn lượt đi, đội bóng Cố đô thường gặp khó khăn trong khâu dứt điểm, thì bước sang lượt về, họ đã trình làng 1 diện mạo hoàn toàn trái ngược với chuỗi trận bất bại với 4 trận thắng, 1 trận hòa, cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 bàn.

Cũng trong hành trình lượt về, bên cạnh khả năng kiểm soát bóng, đội bóng Cố đô còn cho thấy sự kết nối liền lạc giữa các tuyến, sự đa dạng, hiệu quả trong các phương án phòng ngự lẫn tấn công.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Chí Nguyện, các chân sút áo trắng càng lúc càng cho thấy sự trưởng thành, tinh thần thi đấu máu lửa cùng quyết tâm thăng hạng được đặt lên hàng đầu. “Những bài học tích lũy từ lượt đi đã giúp các em điềm tĩnh hơn, “lỳ” hơn và quan trọng là đã biết cách vượt qua khó khăn”, HLV Lê Chí Nguyện chia sẻ.

Trở lại cuộc đối đầu trên sân PVF, hiện đội bóng Cố đô kém đội đầu bảng CLB Trẻ Hà Nội 2 điểm. Trong khi CLB Trẻ Hà Nội đã hoàn thành vòng đấu của mình, thì CLB Bóng đá Huế vẫn còn trận gặp PVF. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Lê Chí Nguyện sẽ vượt lên dẫn đầu đầu bảng A. Đây là lợi thế không nhỏ trước khi bước vào vòng chung kết với thể thức thi đấu chia nhánh: Nhất bảng A - nhì bảng B, nhất bảng B - nhì bảng A.

CLB Bóng đá Huế đang được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm, phong độ và động lực thi đấu. Trong khi đó, PVF dù sở hữu nền tảng kỹ thuật đáng nể nhưng vẫn thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc - yếu tố mà CLB Bóng đá Huế có thể khai thác để giành trọn 3 điểm trong một trận cầu với thế trận mở cùng những pha rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, kịch tính.

Trước khi diễn ra cuộc đối đầu giữa CLB PVF - CLB Bóng đá Huế, giải hạng Nhì Quốc gia 2026 đã tìm ra 3 trong 4 gương mặt đá vòng chung kết, gồm: CLB Trẻ Hà Nội, CLB Bóng đá Huế và CLB Bóng đá Lâm Đồng.

Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau lượt trận cuối vòng loại diễn ra ngày 7/6. Tâm điểm của bảng B là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Quảng Ngãi và Trường Giang Gia Định. Đội giành chiến thắng sẽ chắc chắn đoạt vé vào vòng chung kết. Trường hợp hai đội hòa nhau, Trường Giang Gia Định sẽ giành quyền đi tiếp nhờ lợi thế về kết quả đối đầu (lượt đi thắng 3 - 0).

Vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 13 - 16/6 trên sân Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Trong đó, ngày 13 sẽ diễn ra 2 cặp đấu của 4 đội dẫn đầu bảng A và bảng B. Hai đội giành chiến thắng chính thức đoạt vé dự Giải hạng Nhất quốc gia 2026/2027. Hai đội thất bại thi đấu trận play-off vào ngày 16/6 để tranh suất cuối cùng lên chơi hạng Nhất ở mùa giải mới.

HÀN ĐĂNG
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