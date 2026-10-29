“Chuyến đi bão táp”

Khoảng cách

Có nhiều trận, đội bóng Cố đô (áo trắng) nhập cuộc tốt nhưng thường không giữ vững cho đến cuối trận. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau 6 vòng, Đại học Văn Hiến có 11 điểm, đứng thứ 6 nhưng chỉ cách 5 đội xếp trên 1-2 điểm, trong khi CLB Bóng đá Huế mới giành được 2 điểm với 2 trận hòa và 4 thất bại, ghi 6 bàn nhưng để thủng lưới đến 15 lần, xếp thứ 13/14 đội.

Nhìn lại hành trình đã qua, có nhiều trận, CLB Bóng đá Huế nhập cuộc tốt, tổ chức phòng ngự tương đối chặt chẽ, nhưng thường không giữ vững cho đến cuối trận, hoặc sớm gặp khó khi đối thủ gia tăng sức ép.

Như trận hòa 2-2 trước CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh sau khi dẫn trước 2 bàn ở vòng 4; hay dù cầm chân Hưng Yên 0-0 ở hiệp 1, nhưng ngay sau đó để thua tan nát 1-4 trong hiệp 2 ở vòng 5 là những ví dụ cho thấy khả năng duy trì thế trận của đội bóng Cố đô đang trong tình trạng báo động.

Ở chiều ngược lại, Đại học Văn Hiến đang cho thấy một diện mạo ổn định hơn với 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, trong đó, chiến thắng 2-0 trước Thái Nguyên - đội bóng từng có chuỗi trận bất bại và nằm trong nhóm dẫn đầu - trên sân khách ở vòng 6 đã cho thấy khả năng tổ chức, tính cạnh tranh và tham vọng của đội bóng này.

Điều đáng nói, Đại học Văn Hiến không quá nổi bật về khâu ghi bàn mà ở khả năng thích ứng, chủ động trong pressing, thực dụng, kỷ luật để có được những chiến thắng “vừa đủ”. Trận thắng 1-0 trước CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh ở vòng 2 và chiến thắng 2-0 trước CLB Bóng đá Thái Nguyên vừa rồi đã nói lên điều này.

Tuy nhiên, với 7 bàn thắng sau 6 vòng cũng cho thấy hàng công Đại học Văn Hiến chưa phải là đội bóng có sức công phá quá lớn, mà thiên về cân bằng, tận dụng cơ hội hơn là áp đặt thế trận bằng sức tấn công liên tục. Đây có thể là điểm để thầy trò HLV Lê Chí Nguyện khai thác nếu tổ chức phòng ngự tốt và không để đối phương có nhiều khoảng trống trước vòng cấm.

Vấn đề là các chân sút Cố đô có thể thực hiện hay không khi mà những vòng đấu vừa qua, họ vẫn bộc lộ hạn chế trong tranh chấp khu trung tuyến, tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung. Trận thua Hưng Yên 1-4 cho thấy chỉ cần đối phương tăng tốc, những khoảng trống giữa các tuyến lập tức bị khai thác. Trước Khatoco Khánh Hòa, dù được chơi trên sân nhà, CLB Bóng đá Huế vẫn không thể giữ lại điểm số.

Chờ đợi bất ngờ

Đội chủ sân Tự Do cần học cách bảo vệ thành quả. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Ở cuộc đối đầu vào chiều nay, các học trò HLV Lê Chí Nguyện khó có thể chọn cách chơi đôi công hoặc đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Bởi Đại học Văn Hiến có khả năng pressing và tổ chức phòng ngự tốt, trong khi tuyến giữa của CLB Bóng đá Huế chưa đủ chắc để duy trì thế trận theo cách đó. Có lẽ, lựa chọn hợp lý là ưu tiên đội hình có chiều sâu, giữ cự ly giữa các tuyến, hạn chế khoảng trống trước hàng phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Ngoài ra, khâu thu hồi bóng ở giữa sân cũng cần đặc biệt chú ý. Thay vì dâng cao, gây sức ép nhưng không có phương án bọc lót, CLB Bóng đá Huế nên tổ chức pressing theo khu vực, chọn thời điểm áp sát và nhanh chóng chuyển bóng lên phía trên khi giành được quyền kiểm soát. Những pha phản công cần được triển khai nhanh, ít chạm, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, đồng thời học cách bảo vệ thành quả, không để những bàn thua liên tiếp làm đảo lộn toàn bộ thế trận như đã từng xảy ra

Xét tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, cơ hội giành 3 điểm, hay thậm chí 1 điểm của CLB Bóng đá Huế trước Đại học Văn Hiến không cao. Dẫu vậy, bóng đá luôn bất ngờ. Nếu tổ chức phòng ngự tốt, hạn chế sai sót cá nhân và tận dụng được những cơ hội phản công, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện vẫn có thể hướng đến mục tiêu có điểm trên sân Bà Rịa, từ đó giải tỏa tâm lý, cải thiện điểm số và tạo đà cho hành trình dài phía trước.