Không có bất ngờ

Một pha tranh chấp giữa cầu thủ CLB Bóng đá Huế (trái) với Hưng Yên FC. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Trước Hưng Yên FC, đội đang đứng thứ 2 với 10 điểm sau 4 vòng đấu, CLB Bóng đá Huế gặp nhiều bất lợi khi một số cầu thủ như Hoàng Quân, Hữu Tuấn, Đăng Khoa, Thành An, Văn Quang… chưa hồi phục hoàn toàn vì chấn thương và vấn đề sức khỏe.

Biết người, biết mình, CLB Bóng đá Huế nhập cuộc thận trọng, tập trung áp sát, tranh chấp khu vực giữa sân và bọc lót cho hàng phòng ngự. Cách chơi này phát huy tác dụng trong hiệp 1 khi hạn chế được tầm hoạt động của tiền đạo ngoại Joseph cùng các mũi tấn công khác bên phía Hưng Yên.

Thậm chí ở phút 32, đội bóng Cố đô liên tiếp có 2 cú sút nguy hiểm trước khu vực 16m50, đáng tiếc vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Hưng Yên FC cũng bỏ lỡ cơ hội khi Văn Quyết đánh đầu vọt xà trong tình huống đối mặt thủ môn và khung thành rộng mở ở phút 37.

Khép lại hiệp 1 với tỷ số 0 - 0, sang hiệp 2, sau những điều chỉnh nhân sự, Hưng Yên FC nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 51, Joseph đột phá ghi bàn mở tỷ số. Năm phút sau, Đăng Dương tiếp tục lập công, đưa đội chủ nhà dẫn trước 2 - 0.

Bị dẫn 2 bàn, CLB Bóng đá Huế tung cùng lúc ba cầu thủ vào sân để tìm kiếm phương án tấn công mới. Sự điều chỉnh này mang lại hiệu quả khi phút 73, từ đường kiến tạo của Công Hậu, Anh Vũ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2.

Nhưng hy vọng của CLB Bóng đá Huế vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt bởi Thế Hiếu, cầu thủ từng khoác áo CLB Bóng đá Huế tận dụng sai sót của hàng phòng ngự để nâng tỷ số lên 3 - 1 cho Hưng Yên FC. Và 4 phút sau, Minh Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 4 - 1 cho đội chủ nhà.

Thật ra, thất bại trên sân PVF không phải kết quả quá bất ngờ nếu xét tương quan lực lượng và phong độ trước trận. Điều đáng lo là các học trò HLV Lê Chí Nguyện sớm đánh mất thế trận ngay đầu hiệp 2, rồi tiếp tục thủng lưới sau khi vừa rút ngắn cách biệt.

Bàn thắng của Anh Vũ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Cố đô là rất đáng ghi nhận và cho thấy CLB Bóng đá Huế vẫn có khả năng tạo cơ hội, nhưng những sai sót trong phòng ngự đã khiến nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa.

Sau 5 vòng đấu chưa biết mùi chiến thắng, CLB Bóng đá Huế cần sớm cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, tận dụng cơ hội và tìm phương án khắc phục khó khăn về lực lượng. Dù chặng đường giải hạng Nhất còn dài, nhưng thời gian để chờ đợi sự chuyển biến lại không còn nhiều.