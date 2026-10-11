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Vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026-2027: CLB Bóng đá Thái Nguyên – CLB Bóng đá Huế

Thước đo thực lực

ClockThứ Bảy, 17/10/2026 13:11
HNN.VN - Sau 2 vòng đấu, CLB Bóng đá Thái Nguyên có 6 điểm, trong khi CLB Bóng đá Huế mới giành được 1 điểm. Và chuyến làm khách vào chiều 18/10 trên sân Thái Nguyên chính là thước đo thực lực đối với thầy trò HLV Lê Chí Nguyện ở hành trình chinh phục giải hạng Nhất mùa này.

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Chủ nhà đang vào “phom”

 Cầu thủ Thái Nguyên ăn mừng sau chiến thắng trước Bình Minh Sài Gòn. Ảnh: Thái Nguyên FC

Ghi 5 bàn thắng sau 2 trận đấu, Victor Mansaray của CLB Bóng đá Thái Nguyên đang là cái tên khiến hàng thủ đối phương phải dè chừng. Chân sút này lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Quy Nhơn United, rồi tiếp tục ghi cả 3 bàn ở trận thắng Bình Minh Sài Gòn 3-0. Với phong độ ấy, chỉ cần một thoáng mất tập trung, CLB Bóng đá Huế sẽ phải trả giá.

Nhưng Mansaray không phải là toàn bộ sức mạnh của Thái Nguyên. Đội bóng xứ chè còn nguy hiểm khi khai thác 2 biên, đưa bóng vào vòng cấm và tận dụng những tình huống cố định. Và ngoài khả năng dứt điểm của Mansaray, cách thức tổ chức tấn công của đội bóng xứ chè là điều mà CLB Bóng đá Huế phải “đọc” được nếu muốn hạn chế sức sát thương của đối thủ.

Hẳn nhiên Thái Nguyên không phải là đội bóng “bất khả xâm phạm”. Ở trận gặp Bình Minh Sài Gòn, họ từng gặp khó trước hàng phòng ngự tổ chức kín kẽ và không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt trong giai đoạn đầu. Điều đó cho thấy, nếu bịt được đường vào trung lộ, kiểm soát các pha bóng ở 2 cánh và không để Mansaray có khoảng trống trong vòng cấm, đội bóng Cố đô vẫn có cơ hội kéo đối thủ vào một trận đấu giằng co.

Vấn đề là các học trò HLV Lê Chí Nguyện có làm được hay không?!

Phát huy khả năng điều chỉnh

Những điều chỉnh đã giúp đội bóng Cố đô (trái) có điểm trước Quy Nhơn United. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau thất bại 0-2 trước Bình Minh Sài Gòn ở vòng mở màn, CLB Bóng đá Huế đã có những điều chỉnh và đem lại kết quả nhất định ở vòng đấu tiếp theo khi kiếm được 1 điểm trên sân Quy Nhơn, qua đó phần nào giải tỏa áp lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ đối với thầy trò HLV Lê Chí Nguyện.

Ở chuyến làm khách lần này, với tâm thế “cửa dưới”, đội bóng Cố đô không nhất thiết phải tranh quyền kiểm soát bóng với Thái Nguyên bằng mọi giá. Bởi trong một trận đấu mà đối thủ đang có lợi thế sân nhà, có lực lượng trội hơn cùng phong độ cao, việc giữ cự ly đội hình và chọn đúng thời điểm gây sức ép sẽ mang lại kết quả khả quan hơn việc dâng cao đôi công.

Bên cạnh áp sát, thậm chí “bắt chết” Mansaray, tuyến giữa CLB Bóng đá Huế phải làm tốt hơn nhiệm vụ tranh chấp, ngăn đối phương có thời gian tổ chức bóng ra 2 biên, trong khi hàng thủ phải phối hợp bọc lót, không để những quả tạt được thực hiện quá dễ dàng. Vì nếu chỉ tập trung theo sát Mansaray mà “bỏ quên” người chuyền bóng sẽ không giải quyết được vấn đề.

Để tiếp tục giảm áp lực cho hàng thủ, các học trò HLV Lê Chí Nguyện cũng cần tận dụng hiệu quả những khoảng trống khi Thái Nguyên dâng cao đội hình và nhất là tránh lặp lại việc chỉ thực sự điều chỉnh khi đã bị dẫn bàn. Trước một Thái Nguyên đang vào “phom”, việc để trận đấu trượt khỏi tầm kiểm soát rồi mới tìm cách cứu vãn sẽ rất nguy hiểm.

Xét phong độ, thực lực, đội bóng xứ chè có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Dẫu vậy, việc họ từng gặp khó trước hàng thủ chơi kín kẽ chính là cơ sở để đội bóng Cố đô tìm cách tạo bất ngờ, tất nhiên, với điều kiện không lặp lại những sai sót trước đó.

Hành trình giải hạng Nhất vẫn còn khá dài, nên kể cả khi trắng tay trước Thái Nguyên cũng chưa phải là điều quá thất vọng với CLB Bóng đá Huế. Vấn đề là sau trận đấu, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện chứng minh được khả năng điều chỉnh, thích ứng, hóa giải sức ép và tận dụng cơ hội như thế nào trước đối thủ được đánh giá trội hơn về moi phương diện.

Và đó cũng là nền tảng để CLB Bóng đá Huế từng bước hoàn thành mục tiêu cao nhất của mình tại giải hạng Nhất mùa này.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: CLB bóng đá HuếThái Nguyêngiải hạng Nhất 2026-2027vòng 3bóng đá
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