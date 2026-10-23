“Cầm vàng lại để vàng rơi”

Một pha dàn xếp đá phạt của CLB Bóng đá Huế (áo trắng) trước CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hàn Đăng

Dù gặp khó khăn về lực lượng khi một số cầu thủ chấn thương, bị ốm nhẹ, CLB Bóng đá Huế vẫn nhập cuộc chủ động, chơi khá hưng phấn trước CLB TP. Hồ Chí Minh ở vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027 vào chiều 24/10.

Sau hơn 20 phút đôi công, ăn miếng trả miếng, phút 24, Công Hậu có cơ hội mở tỷ số sau pha bứt tốc, dốc bóng về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trong tình huống đối mặt thủ môn, cú sút của cầu thủ này lại đưa bóng vọt xà. Năm phút sau, Công Hậu tiếp tục có pha xử lý nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, TP. Hồ Chí Minh cũng tạo sức ép đáng kể. Phút 34, thủ môn Đức Bảo phải trổ tài cản phá cú đánh đầu căng như sút của Đức Duy. Nhưng ngay sau đó, CLB Bóng đá Huế đáp trả bằng bàn mở tỷ số ở phút 35. Từ tình huống phối hợp tấn công, Bá Đức ghi bàn, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Những phút cuối hiệp một, TP. Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Ngoại binh Jermie Dwayne Lynch có pha quay người dứt điểm bóng sống, đưa bóng đi sát cột dọc. Một tình huống nguy hiểm khác cũng bị thủ môn Đức Bảo hóa giải bằng pha ra vào hợp lý.

Đội khách tiếp tục gia tăng sức ép ngay từ đầu hiệp 2. Tuy nhiên, khi đang mải mê tấn công, CLB bóng đá TP. Hồ Chí Minh để lộ khoảng trống phía sau. Phút 67, Công Hậu tận dụng tốc độ, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Tự Do.

Khi lợi thế tưởng đã an toàn, tâm lý chủ quan khiến một vài vị trí của CLB Bóng đá Huế chơi thiếu tập trung. Điều này tạo cơ hội cho Jermie Dwayne Lynch rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 69. Đến phút 76, A Sân tung cú sút đẹp mắt, san bằng cách biệt 2-2 cho đội khách. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Hai bàn thua chỉ trong vòng 7 phút đã khiến những nỗ lực trước đó của CLB Bóng đá Huế đổ sông đổ biển. Và dù 1 điểm có được không phải kết quả quá tệ, nhưng với cách đánh rơi chiến thắng khi đã dẫn trước 2 bàn, đây là trận đấu để thầy trò HLV Lê Chí Nguyện phải nghiêm túc nhìn lại khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Với 2 điểm sau 4 vòng đấu, CLB Bóng đá Huế tiếp tục ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng, trong khi khoảng cách với nhóm trên ngày càng tăng dần.