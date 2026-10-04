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Vòng loại Cúp quốc gia 2026-2027: CLB Công an Nhân dân - CLB Bóng đá Huế

Mục tiêu vẫn là giải hạng Nhất

ClockThứ Hai, 05/10/2026 10:07
HNN.VN - CLB Bóng đá Huế sẽ có chuyến làm khách vào chiều 6/10 trước CLB Công an Nhân dân trên sân PVF ở vòng loại Cúp quốc gia 2026-2027. Với thực lực, mục tiêu khác nhau, sẽ không bất ngờ nếu vé đi tiếp thuộc về đội chủ nhà.

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Chênh lệch nhất định

Các chân sút Cố đô tập luyện, chuẩn bị cuộc chạm trán ở Cúp quốc gia. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Không phải ngẫu nhiên, CLB Công an Nhân dân được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý của giải hạng Nhất mùa này. Sau khi PVF-CAND xuống hạng, đội bóng được tái cấu trúc dưới tên Công an Nhân dân và đặt mục tiêu trở lại V.League ngay sau mùa giải 2026-2027 trên cơ sở một tập thể có nhiều cầu thủ từng khoác áo U23 quốc gia, đội tuyển quốc gia, trong đó đáng chú ý là thủ môn Đình Triệu, tiền vệ Minh Vương cùng những gương mặt trẻ như Viktor Lê, Thanh Nhàn, Minh Phúc, Lý Đức.

Tại vòng đấu đầu tiên của giải hạng Nhất, CLB Công an Nhân dân cũng đã phần nào chứng tỏ thực lực với chiến thắng 2-1 trước Long An, mà ở đó, Minh Vương là cái tên tạo ra sự khác biệt về kinh nghiệm, trong khi phần còn lại giúp đội bóng duy trì tốc độ và sức ép. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, chất lượng cầu thủ và chiều sâu lực lượng là điều khiến bất cứ đối thủ nào cũng cần phải lưu ý.

Ở chiều ngược lại, ngoài 2 cái tên góp mặt trong đội hình U23 quốc gia ở ASIAD 20 là Tuấn Khải, Quang Dũng, đội bóng Cố đô không có những chân sút nổi bật như đối thủ. Bù lại, một tập thể “cây nhà lá vườn” với độ tuổi trung bình 20,8, thuộc nhóm trẻ nhất giải chính là một tập thể gắn kết, giàu khát vọng và có động lực thể hiện mình.

Nhưng cũng ở vòng đấu đầu tiên của giải hạng Nhất, vấn đề của CLB Bóng đá Huế đã bộc lộ khá rõ. Trước Bình Minh Sài Gòn, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện đã gặp khó khi đối phương chủ động gây sức ép. Đáng lo hơn, sự kết nối và bọc lót ở tuyến giữa chưa tốt, trong khi hàng thủ có những thời điểm lúng túng khiến họ phải nhận 2 bàn thua ngay trong hiệp một.

Ở cuộc đối đầu tại vòng loại Cúp quốc gia, với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và có thể tạo đột biến, CLB Công an Nhân dân nhiều khả năng sẽ tìm cách đẩy các chân sút Cố đô vào thế phải chống đỡ từ khu vực giữa sân, buộc hàng tiền vệ phải lùi sâu, để từ đó khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. Nếu CLB Bóng đá Huế tiếp tục để lộ khoảng cách giữa tiền vệ và hậu vệ như trận gặp Bình Minh Sài Gòn, nguy cơ bị đánh trực diện là rất rõ.

Giữ sức cho “chiến trường” chính

 Chuyến làm khách trên sân PVF là dịp để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ Cố đô. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Tất nhiên, CLB Công an Nhân dân cũng có những điểm yếu, nhất là khả năng gắn kết giữa các vị trí chưa thật sự trơn tru. Nhưng hơn hết, Cúp quốc gia là sân chơi có tính chất hoàn toàn khác so với giải hạng Nhất.

Bên cạnh thể thức loại trực tiếp, một trận đấu không tốt có thể khiến mọi ưu thế trước đó trở nên vô nghĩa, đây còn là đấu trường có thể xuất hiện bất ngờ, nhất là khi với nhiều lý do, đội “cửa trên” không sử dụng đội hình mạnh nhất hoặc muốn “buông” để dồn sức cho mặt trận khác.

Với lực lượng, chất lượng cầu thủ hiện có, mục tiêu hợp lý ở Cúp quốc gia của CLB Bóng đá Huế là không nên dồn sức để vào sâu bằng mọi giá. Bởi khi vừa trở lại sau một mùa ở hạng Nhì và đang trong quá trình xây dựng lại lực lượng, thì giải hạng Nhất mới là mục tiêu chính của thầy trò HLV Lê Chí Nguyện.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa CLB Bóng đá Huế hoàn toàn “buông” ở cuộc đối đầu này. Sau thất bại 0-2 ở vòng 1, trong khi vòng đấu thứ 2 tại giải hạng Nhất cũng sắp khởi tranh, đây là dịp tốt để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ, cũng như để kiểm chứng khoảng cách trước đối thủ có lực lượng được đầu tư mạnh.

Xét trên mọi phương diện, CLB Công an Nhân dân là đội sáng cửa giành quyền đi tiếp. Còn với CLB Bóng đá Huế, điều đáng chờ đợi là cách những cầu thủ Cố đô thể hiện như thế nào trước một đội bóng có nhiều “hàng hiệu” hơn mình. Bởi một trận đấu với đối thủ chất lượng sẽ mang lại nhiều hơn chuyện thắng - thua, đó là sự tự tin cho hành trình dài ở hạng Nhất của đội bóng Cố đô.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: CLB Bóng đá Huếcúp quốc giađội bóng cố đôCLB Công an Nhân dânbóng đágiải hạng Nhất
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