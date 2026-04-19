Chấn thương - nỗi ám ảnh của cầu thủ

ClockChủ Nhật, 19/04/2026 13:51
HNN - Những chấn thương nặng đang phủ bóng lên hành trình phát triển của lứa cầu thủ U23 Việt Nam, đồng thời gây thiếu hụt lực lượng của các câu lạc bộ (CLB) và đội tuyển quốc gia.

Hiểu Minh (áo đỏ) chấn thương trong trận gặp U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Trở về sau khi tỏa sáng rực rỡ ở Vòng chung kết U23 châu Á, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn nói lời chia tay CLB Đông Á Thanh Hóa để gia nhập CLB Ninh Bình - đội đang đua tranh chức vô địch V.League mùa này. Những tưởng đây sẽ là bàn đạp để sự nghiệp của tiền vệ này cất cánh nhưng ở trận ra mắt CLB mới, Thái Sơn dính chấn thương nặng chỉ 17 phút sau khi được tung vào sân. Kết quả cho thấy, tiền vệ 23 tuổi đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải và sẽ nghỉ thi đấu hết năm 2026.

Trước Thái Sơn, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cũng dính chấn thương trong trận bán kết ở Vòng chung kết U23 châu Á. Chấn thương của cầu thủ đang thuộc biên chế CLB PVF - Công an nhân dân (PVF - CAND) khiến U23 Việt Nam phải nhận thất bại tại bán kết của giải đấu. Về phía CLB PVF - CAND, việc mất trung vệ trụ cột đã làm suy yếu hàng thủ của đội bóng ngành công an, góp phần vào chuỗi trận không tốt của họ gần đây (đứng chót bảng V.League 2025/2026).

Không chỉ Thái Sơn, Hiểu Minh, đứt dây chằng chéo trước cũng là nỗi ám ảnh của tiền vệ Nguyễn Văn Trường (CLB Hà Nội), người từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao tấm băng đội trưởng của U23 Việt Nam tại Panda Cup 2025. Chấn thương khiến Văn Trường phải nghỉ khoảng 10 tháng, bỏ lỡ SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Xa hơn, tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex TP. Hồ Chí Minh) - từng được kỳ vọng là “họng súng” chủ lực của U23 Việt Nam - cũng vật lộn với chấn thương hơn 1 năm nay khi anh đứt dây chằng cổ chân, tổn thương xương mác.

Điểm chung dễ nhận thấy ở các ca chấn thương này là phần lớn liên quan đến dây chằng, bộ phận giữ vai trò ổn định khớp và cực kỳ quan trọng trong các pha xoay trở, đổi hướng. Khi dây chằng bị tổn thương, cầu thủ không chỉ mất nhiều tháng để hồi phục mà còn đối mặt nguy cơ tái phát hoặc suy giảm phong độ.

Thực tế, người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng tiếc nuối khi chứng kiến trung vệ Trần Đình Trọng (CLB Công an Hà Nội) dính chấn thương dây chằng từ năm 2019 và liên tục tái phát nhiều lần. Chỉ đến thời gian gần đây, Đình Trọng mới phần nào tìm lại được sự ổn định trong màu áo CLB và được gọi trở lại đội tuyển quốc gia.

Nguyên nhân trước hết là tình trạng quá tải của cơ thể. Nhiều cầu thủ hiện nay là trụ cột ở CLB, tham gia thi đấu ở các giải đấu quốc nội, giải cấp châu lục và phục vụ các đội tuyển quốc gia. Lịch thi đấu dày đặc khiến cơ thể không có đủ thời gian hồi phục, trong khi cường độ vận động ngày càng cao. Khi cơ bắp mệt mỏi, nguy cơ chấn thương dây chằng sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt trong những pha rướn người, chuyển trạng thái nhanh và đột ngột.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị thể lực và y học thể thao ở các đội bóng V.League dù đã có những bước tiến, song vẫn chưa theo kịp yêu cầu hiện đại. Không phải cầu thủ nào cũng được theo dõi tải lượng vận động một cách khoa học, hay có chế độ hồi phục cá nhân hóa. Việc thiếu những dữ liệu chi tiết về thể trạng khiến ban huấn luyện khó kiểm soát nguy cơ chấn thương, đặc biệt với các cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn phát triển thể chất.

Để giảm thiểu những chấn thương nặng, cần một cách tiếp cận đồng bộ từ cả CLB, các cấp đội tuyển quốc gia lẫn cầu thủ. Các đội bóng cần chú trọng hơn đến khoa học thể thao, ứng dụng công nghệ trong đánh giá thể trạng của cầu thủ. Việc phối hợp giữa CLB và đội tuyển trong quản lý thể trạng cũng cần chặt chẽ, tránh tình trạng cầu thủ bị “vắt kiệt” khi phải thi đấu liên tục ở nhiều cấp độ. Về phía cầu thủ, ý thức tự bảo vệ cơ thể đóng vai trò quan trọng. Thi đấu khi chưa đạt trạng thái tốt nhất hoặc vội vàng trở lại sau chấn thương đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Đăng Trình
