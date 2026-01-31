CLB Bóng đá Huế quyết tâm thăng hạng ngay sau mùa giải hạng Nhì 2026

CLB Bóng đá Huế (trái) quyết thăng hạng ngay sau mùa giải hạng Nhì 2026

Theo đó, giải hạng Nhì quốc gia 2026 khởi tranh từ ngày 24/3 với 14 CLB tham dự, gồm: Đắk Lắk, Hoài Đức, Lâm Đồng, Quảng Ngãi (đội Kon Tum cũ), PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ Đà Nẵng, Vĩnh Long, Trẻ Phù Đổng, Trẻ CAHN, Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT Hà Tĩnh, TG. Gia Định và CLB Bóng đá Huế.

Quá trình tranh tài, 14 CLB chia làm 2 bảng theo khu vực (lễ bốc thăm chia bảng dự kiến vào ngày 6/3), các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) từ ngày 24/3 đến 7/6. Từ đó, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết.

Tại vòng chung kết (dự kiến diễn ra trên sân trung lập), 4 đội thi đấu chéo, diễn ra vào ngày 13/6, gồm các cặp: nhất bảng A - nhì bảng B và nhất bảng B - nhì bảng A.

Hai đội thắng sẽ giành vé trực tiếp thăng hạng Nhất Quốc gia 2026-2027, trong khi 2 đội thua thi đấu trận play-off vào ngày 16/6 để xác định tấm vé cuối cùng lên giải chuyên nghiệp.

Riêng về CLB Bóng đá Huế, với dàn cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” được trui rèn sau mùa giải hạng Nhất 2024-2025 cùng việc “thay máu” Ban huấn luyện, hứa hẹn ngay sau khi kết thúc giải hạng Nhì mùa này, đội chủ sân Tự Do sẽ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu trở lại giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027.