Câu lạc bộ Bóng đá Huế làm khách trên sân Tam Kỳ ở trận ra quân mùa giải hạng Nhì 2026

CLB Bóng đá Huế là một trong những ứng viên được đánh giá cao về khả năng thăng hạng mùa tới

Mùa giải hạng Nhì Quốc gia 2026 quy tụ 14 đội bóng, được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 7 đội căn cứ theo khu vực địa lý và đăng ký sân thi đấu.

Cụ thể, bảng A gồm các đội: Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, PVF, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, Trẻ SHB Đà Nẵng và CLB Bóng đá Huế.

Bảng B gồm các đội: Mê Kông Cần Thơ, Vĩnh Long, Trường Giang Gia Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tại giải, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách) ở vòng loại để tính điểm và xếp hạng trong từng bảng. Hai đội có thứ hạng cao nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

Ở vòng chung kết, 4 đội sẽ phân cặp đấu loại trực tiếp để xác định 3 đội giành quyền thăng hạng lên Giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Theo kế hoạch, vòng loại Giải hạng Nhì Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến ngày 7/6, trong đó, lượt đi từ ngày 24/3 đến 25/4 và lượt về từ ngày 6/5 đến 7/6. Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 13/6 đến 16/6/2026.

Riêng về CLB Bóng đá Huế, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện mở màn mùa giải này bằng chuyến làm khách trên sân Tam Kỳ (Đà Nẵng) trước đối thủ Trẻ SHB Đà Nẵng vào ngày 24/3 tới. Với sự “thay máu” cùng những chuẩn bị tích cực thời gian qua, CLB Bóng đá Huế được đánh giá cao về khả năng giành trọn 3 điểm ở trận đầu ra quân.