CLB Bóng đá Huế (trái) được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Sau 4 lượt trận đã qua, CLB Bóng đá Huế cho thấy đây là một tập thể có quyết tâm cùng lối chơi tương đối chắc chắn nhờ khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa và phát động tấn công từ tuyến dưới khá tốt. Dẫu vậy, tính ổn định trong vận hành chiến thuật và hiệu quả ở khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng vẫn đang là dấu hỏi lớn của đội bóng Cố đô.

Ở trận ra quân thứ 5 này, việc tiếp tục được chơi trên sân nhà sẽ mang đến lợi thế không nhỏ với CLB Bóng đá Huế. Với sự cỗ vũ của khán giả trên khán đài, cùng quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa bóng này, hứa hẹn đây sẽ là một trận đấu bùng nổ của các học trò Huấn luyện viên (HLV) Lê Chí Nguyện.

Nhưng, thi đấu bùng nổ (nếu có) là một chuyện. Còn việc có giành trọn 3 điểm trên sân nhà Tự Do hay không lại là chuyện khác. Bởi, sau 2 trận hòa liên tiếp trên sân nhà trong bối cảnh chiếm giữ khá nhiều lợi thế đã và đang khiến người hâm mộ chưa thật sự yên tâm.

Nhìn lại những cuộc đối đầu cả trên sân khách lẫn sân nhà, CLB Bóng đá Huế luôn thể hiện ưu thế ở khả năng kiểm soát bóng, tấn công biên và phòng ngự tương đối chắc chắn. Nhưng ở góc nhìn khác, những chân sút áo trắng còn ít những tình huống xâm nhập vòng cấm, độ “sát thương” ở những cú dứt điểm cuối chưa cao, vẫn để lộ khoảng trống sau lưng tuyến giữa, yếu khả năng đánh chặn từ xa, pressing tầm cao và không chiến…

Không chiến là một trong những điểm yếu cần khắc phục cả đội bosg Cố đô (phải). Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Phía bên kia chiến tuyến, CLB Trẻ Công an Hà Nội là một tập thể giàu tốc độ, có nền tảng kỹ thuật tốt, hàng thủ chơi khá tập trung. Đến hiện tại, tuy mới có 3 điểm sau 3 trận hòa, 1 trận thua, nhưng điều này cũng cho thấy khả năng “tử thủ”, nhất là khi đối đầu với các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Không chỉ vậy, là một tập thể trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc, nhưng với khả năng chuyển trạng thái nhanh, không quá chú trọng kiểm soát bóng mà thiên về khai thác sai lầm của đối phương, cộng với độ “non” nên dễ dẫn đến xuất hiện những pha đột phá táo bạo đến từ CLB Trẻ Công an Hà Nội. Đồng nghĩa, đây là một đội bóng khó lường, nguy hiểm trong các tình huống phản công và sẵn sàng chơi sòng phẳng trước bất kỳ đối thủ nào.

Trong cuộc đối đầu vào chiều nay, lợi thế sân nhà, kinh nghiệm và khả năng cầm nhịp, phân phối bóng của tuyến giữa sẽ giúp CLB Bóng đá Huế chơi lấn lướt, kiểm soát thế trận, thậm chí có thể bóp nghẹt các đợt phản công của đối phương.

Tuy nhiên, để giành trọn 3 điểm trước CLB Trẻ Công an Hà Nội, bên cạnh cần nhiều hơn sự sắc bén trên hàng công, các học trò HLV Lê Chí Nguyện cần phải vượt qua áp lực đến từ kỳ vọng của người hâm mộ, cũng như phải thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng “trên cơ” thông qua “độ lỳ”, sự tập trung của từng cá nhân, qua chiến thuật có dấu ấn, bản sắc rõ ràng đến từ ban huấn luyện, nhất là khi trận đấu lâm vào thế giằng co.

Xét tổng thể, CLB Bóng đá Huế vẫn là đội được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu chiều nay. Điều cần thiết chính là một bàn thắng sớm để tạo lợi thế và triển khai lối chơi theo ý muốn, từ đó, không chỉ giữ lại trọn vẹn điểm số trên sân nhà mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho chặng đường phía trước, nhất là khi bước vào giai đoạn lượt về (6/5-7/6) với 2 trận sân nhà và 4 trận sân khách