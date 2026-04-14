Chia điểm trên sân nhà

Đội chủ sân Tự Do (áo trắng) cần cải thiện khả năng dứt điểm và tính sáng tạo trong lối chơi. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm giúp CLB Bóng đá Huế nhập cuộc lấn lướt và là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Những cái tên như: Viết Hiếu, Hoàng Quân, Đình Thượng, Văn Tú, Anh Vũ đã giúp các tuyến của CLB Bóng đá Huế chơi khá ăn ý, cũng như giành quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng Cố đô vẫn là khả năng chuyển hóa cơ hội khi luôn thất bại ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, CLB Trẻ Phù Đổng lựa chọn lối chơi phòng ngự - phản công hợp lý. Dù không cầm bóng nhiều, nhưng mỗi lần có bóng, họ luôn gây sức ép bằng những pha bứt tốc đầy sức mạnh ở 2 biên, khiến hàng thủ đội chủ nhà không ít thời điểm rơi vào trạng thái báo động.

Nửa cuối hiệp 1, CLB Bóng đá Huế đẩy cao đội hình, chủ động vây ráp, tranh chấp bóng ngay trên phần sân đối phương. Tuy nhiên, dù các học trò HLV Lê Chí Nguyện có những pha bỏ bóng, di chuyển thông minh nhưng khả năng tập trung và theo kèm rất sát của CLB Trẻ Phù Đổng đã khiến các phương án tấn công của đội chủ nhà phá sản.

Thời tiết dịu xuống cũng là một trong những yếu tố giúp thế trận hiệp 2 cởi mở hơn. Cả 2 đội đều chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu. Tuy vậy, với hàng công thiếu sắc bén, cả 2 đội đều bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc.

Có lẽ, khoảnh khắc ấn tượng nhất của đội chủ sân Tự Do là pha qua người bên cánh phải ở phút 65 của Hải Dương. Nhưng cú sút ngay sau đó của cầu thủ này chỉ có thể đem về 1 pha phạt góc cho CLB Bóng đá Huế.

Những phút còn lại của hiệp 2, CLB Trẻ Phù Đổng vẫn duy trì được lối chơi khá “lỳ lợm”. Cùng với khả năng không chiến lấn lướt và nhiều lần bẫy việt vị thành công, họ liên tục hóa giải những pha tấn công nguy hiểm của các chân sút bên phía CLB Bóng đá Huế, để rồi đưa trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Và đây cũng được xem là 1 trận đấu thành công đối với CLB Trẻ Phù Đổng.

Hiện tại, CLB Bóng đá Huế đang có 5 điểm sau 4 trận (1 trận thắng, 1 trận thua, 2 trận hòa), thi đấu ít hơn các đội bảng A 1 trận, trong khi hành trình giải hạng Nhì vẫn còn khá dài, nên 2 trận hòa liên tiếp trên sân nhà chưa phải điều gì quá “ghê gớm”. Dẫu vậy, điều này cũng cho thấy CLB Bóng đá Huế còn nhiều việc phải làm nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng ngay sau khi kết thúc mùa giải này.