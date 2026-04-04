Lại thêm một World Cup... “hết Ý”

Các cầu thủ Ý không thể kìm nén những giọt nước mắt khi lại lỡ hẹn với World Cup. Ảnh: Internet

Thất bại muối mặt trước nhược tiểu Bosnia

Ngày 1/4/2026, trận play‑off tranh v dự World Cup 2026 giữa đội tuyển Bosnia & Herzegovina và đội tuyển Ý diễn ra dưới áp lực cực lớn với cả hai đội. Điều trùng hợp là lần cuối cùng cả 2 đội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là từ năm 2014. Chính vì vậy, chỉ có 1 trong 2 đội được góp mặt tại World Cup 2026 sau 12 năm chờ đợi. Trận đấu bắt đầu với thế trận tương đối cân bằng, nhưng Ý nhanh chóng chứng tỏ được quyết tâm khi vươn lên dẫn trước ở phút 15 khi Kean có pha dứt điểm 1 chạm đẳng cấp sau một pha gây áp lực của Retegui lên thủ môn của Bosnia. Tưởng như bàn mở tỷ số sẽ đem lại lợi thế cho đội bóng áo thiên thanh thì đến phút 41, cú phát bóng lỗi của Donnarumma tạo điều kiện để Memic bang xuống đối mặt. Bastoni không thể theo kịp cầu thủ đối phương và phải phạm lỗi từ phía sau. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ dành cho trung vệ thuộc biên chế Inter Milan. Bước vào hiệp 2 với lợi thế hơn người, Bosnia bắt đầu kiểm soát bóng tốt hơn và gây sức ép liên tục lên khung thành của Donnarumma. Và rồi đến phút 79, Dedic có quả tạt chuẩn xác vào bên trong để Dzeko đánh đầu hiểm hóc. Donnarumma đã rất xuất sắc khi cản phá thành công nhưng bóng bật ra và cú đá bồi của Tabakovic khiến đội trưởng của Ý chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Sau bàn gỡ, thế trận diễn ra căng thẳng nhưng không có thêm bàn thắng. Hai đội hòa nhau 1–1 sau 90 phút và sau cả hiệp phụ, buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Trong khi cả 4 cầu thủ bên phía Bosnia đều hoàn thành nhiệm vụ thì ở bên kia chiến tuyến, Pio Esposito và Cristante đều đưa bóng đi không chính xác. Chung cuộc, Ý thấy bại 1-4 trên chấm 11m đồng nghĩa Azzurri chính thức vắng mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp, kịch bản không ai dám tin với một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới.

Nguyên nhân của cú trượt dài lịch sử

Việc đội tuyển Ý lỡ hẹn với ba kỳ World Cup liên tiếp không phải là một tai nạn nhất thời, mà là hệ quả của nhiều vấn đề tồn tại trong thời gian dài. Trước hết, hệ thống đào tạo trẻ của Ý đang gặp nhiều khó khăn. Trong quá khứ, bóng đá Ý luôn nổi tiếng với việc sản sinh ra những hậu vệ hàng đầu thế giới cùng các tiền vệ chiến thuật thông minh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng cầu thủ trẻ chất lượng cao giảm sút đáng kể. Các học viện không còn tạo ra nhiều tài năng mang tầm cỡ quốc tế như trước. Một phần nguyên nhân đến từ việc các câu lạc bộ tại Serie A ngày càng phụ thuộc vào cầu thủ ngoại. Điều này khiến cơ hội ra sân của cầu thủ trẻ người Ý bị hạn chế, dẫn đến việc họ không có đủ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Khi lên đội tuyển quốc gia, họ thiếu bản lĩnh và sự trưởng thành cần thiết.

Thứ hai, triết lý bóng đá của Ý đang trở nên lỗi thời. Lối chơi thiên về phòng ngự, từng là thương hiệu giúp họ thành công trong quá khứ, giờ đây không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. Các đội tuyển khác đã phát triển lối chơi nhanh, linh hoạt và giàu sáng tạo hơn, trong khi Ý vẫn loay hoay với cách tiếp cận cũ kỹ. Sự thiếu đổi mới trong chiến thuật khiến Ý trở nên dễ bị bắt bài. Họ gặp khó khăn khi đối đầu với những đội bóng có tốc độ và khả năng pressing cao. Trận thua Bosnia là một ví dụ điển hình, khi Ý không thể thích nghi với nhịp độ nhanh và những pha phản công sắc bén của đối thủ.

Ngoài ra, vấn đề tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Áp lực từ quá khứ hào hùng đôi khi trở thành gánh nặng đối với các cầu thủ hiện tại. Mỗi khi bước vào những trận đấu quyết định, họ không còn giữ được sự tự tin cần thiết. Điều này thể hiện rõ qua cách họ thi đấu thiếu sáng tạo và dễ mắc sai lầm trong những thời điểm quan trọng.

Nền bóng đá Ý, đặc biệt là các CLB Serie A cần cải tổ mạnh mẽ sau thất bại tủi hổ vừa rồi . Ảnh: Internet

Công tác quản lý và định hướng cũng là một yếu tố đáng bàn. Sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện khiến đội tuyển thiếu sự ổn định. Mỗi huấn luyện viên lại mang đến một triết lý khác nhau, khiến cầu thủ khó thích nghi và không thể xây dựng một hệ thống chơi bóng nhất quán.

Bên cạnh đó, Serie A – giải đấu hàng đầu của Ý – cũng không còn giữ được vị thế như trước. Sự cạnh tranh từ các giải đấu khác như Ngoại hạng Anh hay La Liga đã khiến Serie A mất đi sức hút. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cầu thủ cũng như môi trường phát triển bóng đá trong nước.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến yếu tố may mắn. Trong bóng đá, có những thời điểm mà chỉ một khoảnh khắc cũng có thể quyết định số phận của cả một chiến dịch. Tuy nhiên, khi một đội bóng liên tục thất bại trong nhiều năm, rõ ràng vấn đề không chỉ nằm ở yếu tố may rủi.

Người Ý cần làm gì để trở lại đẳng cấp cao nhất ?

Việc đội tuyển Ý lỡ hẹn ba kỳ World Cup liên tiếp là một cú sốc lớn đối với bóng đá thế giới. Trận thua Bosnia chỉ là giọt nước tràn ly, phơi bày những vấn đề sâu xa đã tồn tại từ lâu.

Để trở lại đỉnh cao, bóng đá Ý cần một cuộc cải tổ toàn diện, từ hệ thống đào tạo trẻ, triết lý thi đấu cho đến cách quản lý và vận hành. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nếu không thay đổi, họ có nguy cơ tiếp tục bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua ngày càng khốc liệt của bóng đá hiện đại.

Người hâm mộ vẫn luôn tin tưởng vào khả năng hồi sinh của một nền bóng đá giàu truyền thống. Nhưng niềm tin đó cần được củng cố bằng những hành động cụ thể và quyết liệt. Nếu không, hình ảnh một đội tuyển Ý hùng mạnh có thể sẽ chỉ còn là ký ức trong quá khứ.