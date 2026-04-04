World Cup & những kỷ lục

Brazil nắm giữ hoàng loạt kỷ lục World Cup

Kỷ lục đầu tiên thuộc về đội tuyển (ĐT) Brazil với số lần tham dự vòng chung kết nhiều nhất thế giới. Từ World Cup đầu tiên (năm 1930, tổ chức ở Uruguay), Brazil là đội duy nhất trên thế giới chưa vắng mặt tại bất kỳ World Cup nào (23 lần liên tiếp, bao gồm World Cup 2026).

Tại mỗi kỳ World Cup, danh hiệu vua phá lưới là phần thưởng danh giá để thưởng cho cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất. Đến nay có rất nhiều cầu thủ đạt danh hiệu này, song thành tích ghi 13 bàn tại vòng chung kết World Cup 1958 của cố tiền đạo ĐT Pháp Just Fontaine là con số cho đến nay chưa ai vượt qua. Sau kỷ lục của J. Fontaine, số bàn thắng nhiều nhất của vua phá lưới tại một vòng chung kết World Cup từ đó cho đến nay cũng chỉ đạt 10 bàn (của Gerd Muller - ĐT Tây Đức, tại World Cup 1970).

Một kỷ lục khác gọi tên người Pháp là số bàn thắng của cá nhân một cầu thủ ghi được trong các trận chung kết World Cup. Đó là thành tích 4 bàn của Kylian M'Bappe (gồm 1 bàn trong trận chung kết World Cup 2018 và 3 bàn trong trận chung kết World Cup 2022).

Qua 22 vòng chung kết World Cup đã diễn ra, huấn luyện viên (HLV) Vittorio Pozzo của ĐT Italia là HLV duy nhất giành 2 chức vô địch World Cup (năm 1934 và 1938) và chưa có HLV nào tái hiện được thành tích này (trong lịch sử World Cup thì có hai HLV "tiệm cận" kỷ lục này: Franz Beckenbauer của ĐT Đức - Á quân năm 1986, vô địch 1990 và Didier Deschamps của ĐT Pháp - vô địch năm 2018, á quân năm 2022).

Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 1 trận chung kết World Cup là Edson Arantes do Nascimento, tức "Vua bóng đá" Pele. Trong trận chung kết World Cup năm 1958 giữa ĐT Brazil và ĐT Thụy Điển, Pele ghi được 2 bàn thắng (ĐT Brazil thắng 5 - 2), khi đó ông chỉ mới 17 tuổi 8 tháng 9 ngày. Pele cũng lập nên kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng vô địch World Cup. Ông cũng là cầu thủ duy nhất đến nay có 3 lần nâng cao cúp vô địch thế giới (1958, 1962 và 1970).

Brazil là đội tuyển giành được nhiều chức vô địch thế giới nhất (5 lần), nhưng họ chỉ 7 lần giành quyền vào chơi trận chung kết (1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 và 2002). Xếp sau ĐT Đức (trước năm 1990 là Tây Đức) với 8 lần (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 và 2014), và họ đã chiến thắng 4 lần (1954, 1974, 1990 và 2014). Đây cũng là hai đội tuyển thiết lập nên chuỗi ba lần liên tiếp vào chơi trận chung kết World Cup (ĐT Đức vào chung kết các năm: 1982, 1986 và 1990; Brazil: 1994, 1998 và 2002) - thành tích chưa đội nào tái hiện được cho đến trước World Cup 2026.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup là tiền đạo ĐT Nga Oleg Salenko với 5 bàn vào lưới ĐT Cameroon tại World Cup 1994 (ĐT Nga thắng 6 - 1). Trận đấu này còn được nhớ đến bởi một kỷ lục khác thuộc về tiền đạo Roger Milla của Cameroon: Ông là người lớn tuổi nhất ghi bàn tại một trận đấu ở vòng chung kết World Cup (42 tuổi).

ĐT Hà Lan đang nắm giữ "kỷ lục" không ĐT nào mong muốn: Họ là ĐT duy nhất từng góp mặt trong 3 trận chung kết World Cup nhưng đều nhận thất bại (năm 1974: Thua ĐT Tây Đức 1 - 2; năm 1978: Thua ĐT Argentina 1 - 3 và năm 2010: Thua ĐT Tây Ban Nha 0 - 1). Giấc mơ một lần vô địch World Cup của người dân xứ sở hoa tulip vì thế vẫn còn dang dở.

Một số kỷ lục được lập nên rồi sẽ bị vượt qua, nhưng có những kỷ lục ở World Cup rất khó để chinh phục. Chính điều đó tạo nên những giá trị vĩnh cửu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.