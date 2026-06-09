Những chiến thần Bắc Âu

HLV Stale Solbakken dẫn dắt tuyển Na Uy tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Tại Champions League 2025-2026, một đội bóng của Na Uy đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi họ lần lượt đánh bại những ông lớn như Manchester City, Atletico Madrit, Inter Milan. Câu lạc bộ đó chính là Bodo/Glimt, một đội bóng nhỏ ở miền Bắc Na Uy với sân vận động chỉ vài nghìn chỗ ngồi. Sự trỗi dậy của Bodo/Glimt là một minh chứng cho thấy bóng đá Na Uy đang có những bước tiến mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Cũng chính từ kỳ tích của Bodo/Glimt những nhà chuyên môn cũng như giới truyền thông không thể không tham chiếu về một đội tuyển Na Uy với một thế hệ cầu thủ ưu tú nhất từ trước đến nay đã sẵn sàng bước vào một kỳ World Cup sau 28 năm với một tâm thế của một đội bóng toàn thắng ở vòng loại.

Theo dõi các cầu thủ ngôi sao của Na Uy đang thi đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh hay Tây Ban Nha mới biết đội bóng đến từ Bắc Âu đang sở hữu một hàng tấn công cực khủng. Trong một ngày đẹp trời, khi ba cái tên Odegaard, Haaland, Sorloth thi đấu ăn ý với nhau thì Na Uy sẵn sàng thách thức bất cứ đội bóng nào.

Haaland luôn là một cái tên mà bất cứ hàng phòng ngự nào cũng phải lên kế hoạch thật kỹ để phong toả. Từng 3 lần là vua phá lưới của giải ngoại hạng Anh là một bảo chứng của chân sút này. Đối tác của Haaland trên hàng tấn công cũng là một chân sút thượng thặng của Atletico Madrit, tiền đạo Sorloth. Chơi sau lưng bộ đôi tiền vệ này là tiền vệ đội trưởng của nhà vô địch Anh Arsenal Odegaard. Đây là một mẫu tiền vệ chơi thông minh, chuyên gia điều tiết nhịp độ và chuyển đổi trạng thái tấn công…

Nhưng Na Uy không phải là đội bóng phụ thuộc vào những ngôi sao. Dưới tài cầm quân của HLV Solbakken, đội bóng Bắc Âu này là một tập thể gắn kết, bộ khung đồng đều ở cả 3 tuyến. Lối chơi của Na Uy là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật và thể lực. Họ giữ cự ly đội hình rất chặt chẽ và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công ở tốc độ cao nhờ vào tốc độ của hai cầu thủ lực lưỡng là Haaland và Sorloth.

Haaland (phải) - ngôi sao của tuyển Na Uy. Ảnh: FIFA

Nói cách khác, Na Uy đã biết phát huy sở trường của một đội bóng Bắc Âu đó là chơi bóng dài, bổng kết hợp vớ sự phối hợp nhóm của những cầu thủ giàu kỹ thuật đang chơi bóng ở các giải bóng hàng đầu của châu Âu để tạo nên một diện mạo của một đội bóng chơi đa dạng, nhiều mảng miếng tấn công cũng như phòng ngự.

Thi đấu ở bảng I cùng đương kim á quân Pháp và các đội bóng Senegal và Iraq, Na Uy được đánh giá sẽ là đội bóng thứ 2 cùng Pháp sẽ đi tiếp vào vòng trong. Một lợi thế cho Haaland và các đồng đội của anh đó là họ sẽ lần lượt đối đầu với các đối thủ từ yếu đến mạnh, gặp Iraq vào ngày 17/6, gặp Senegal ngày 23/6 và trận cuối cùng của bảng I họ mới đối đầu với ông lớn Pháp vào ngày 27/6.

Với thực lực của mình, không khó để Na Uy vượt qua đội bóng ít kinh nghiệm và cũng không có ngôi sao nào đến từ châu Á Iraq. Đối thủ tiếp theo là Senegal sẽ là trận đấu quyết định cho một tấm vé vào vòng sau. Senegal là một đội bóng có lối chơi trực diện dựa vào tốc độ và thể lực của các cầu thủ. Đặc biệt hàng công của họ có lão tướng Mane và những tiền đạo đang chơi bóng ở Anh và Đức như Sarr hay Jackson. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân thì chất lượng cầu thủ của Na Uy được đánh giá tốt hơn. Cùng với đó, lối chơi chặt chẽ, không ngại va chạm của một đội bóng Bắc Âu như Na Uy sẽ là “khắc tinh” của lối chơi ngẫu hứng của một đội bóng châu Phi như Senegal.

Tất nhiên, kể cả khi đối đầu với ứng cử viên vô địch như Pháp thì Na Uy cũng sẵn sàng chơi sòng phẳng. Vì vậy trận đấu cuối của bảng I sẽ là một “phép thử” cho sức mạnh của cả Pháp và Na Uy.

Trở lại với câu chuyện thần kỳ của câu lạc bộ nhỏ bé Bodo/Glimt. Sau thành công tại Champions League 2025-2026, câu lạc bộ này đã có những cầu thủ được gọi lên tuyển tham dự World Cup 2026 đó là hậu vệ Bjorkan và bộ đôi tiền vệ Berg và Hauge. Họ sẽ mang tinh thần chiến đấu không biết sợ hãi từ câu lạc bộ lên đội tuyển.

Bóng đá Na Uy đang có một thế hệ vàng với những Antonio Nusa, Oscar Bobb, Sander Berge, Kristoffer Ajer hay Julian Ryerson đang chơi rất hay ở các giải đấu hàng đầu châu Âu kết hợp sức trẻ của các cầu thủ Bodo/Glimt và đặc biệt là bộ ba tấn công “nguyên tử”: Odegaard, Haaland, Sorloth. Họ thực sự là những chiến thần Bắc Âu đầy khát khao chinh phục sân cỏ thế giới trong mùa hè này.