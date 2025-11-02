Trung vệ cao nhất của bóng đá Huế

Trung vệ Nguyễn Lương Tuấn Khải cùng đồng đội đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Giải U20 châu Á 2025. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Ký ức về những trận bóng đá làng

Nguyễn Lương Tuấn Khải quê ở làng La Khê thuộc phường Hóa Châu. Trong ký ức của Tuấn Khải, những trận bóng trên sân cỏ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng làng quê anh vẫn là những trận bóng vui nhất, hấp dẫn nhất. “Hồi đó, mỗi năm xã Hương Vinh tổ chức giải bóng đá một lần. Mỗi làng chọn ra một đội bóng tham gia giải. Đội bóng làng La Khê của em luôn là một đội bóng mạnh và ba em là một cầu thủ xuất sắc của đội bóng La Khê...” - Tuấn Khải kể.

Niềm đam mê bóng đá của Nguyễn Lương Tuấn Khải đã được nuôi dưỡng từ người cha của mình là ông Nguyễn Sỹ Kha. Ông Kha cũng là người thầy dạy chơi bóng đầu tiên cho Tuấn Khải. Trung vệ của CLB Bóng đá Huế vẫn nhớ những lần được ba hướng dẫn cách đi bóng, cách sút bóng và cả cách tranh chấp bóng với đối thủ. Tuấn Khải nhớ lại: “Hồi đó, ba tôi không chỉ đá cho đội bóng làng La Khê mà ông còn đi đá thuê cho các đội bóng các làng khác, có khi còn đá thuê cho các đội bóng ở phố mà ba tôi hay nói là đi “đá chầu”. Có những lần đi “đá chầu”, ông còn chở theo tôi với mong muốn là cậu con trai sẽ học hỏi được nhiều kỹ thuật chơi bóng ở các trận đấu như thế...”.

Năm 2018, Nguyễn Lương Tuấn Khải được tuyển chọn vào lớp năng khiếu U13 của bóng đá Huế. Có thể nói Nguyễn Lương Tuấn Khải đã gặp khá nhiều thuận lợi khi bắt đầu đến với bóng đá chuyên nghiệp. Với chiều cao vượt trội so với các cầu thủ năng khiếu cùng trang lứa, Tuấn Khải luôn được HLV Lê Chí Nguyện xếp ở vị trí trung vệ trong các trận đấu tập. Từ sự chọn lựa này, Tuấn Khải đã xác định luôn vị trí của mình là trung vệ cho đến hôm nay.

Năm 2019, Nguyễn Lương Tuấn Khải được tuyển chọn vào lớp U15 của bóng đá Huế cùng với các đồng đội như Vi Đình Thượng, Hoàng Quang Dũng, Dương Anh Vũ của HLV Dương Công Quốc. Đây là lứa cầu thủ trẻ có nhiều tiềm năng của bóng đá Huế. Năm 2022, cùng với người đồng đội Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải được triệu tập vào đội tuyển U16 quốc gia tham dự Giải U16 Đông Nam Á. Ở giải đấu này, Tuấn Khải thi đấu chính thức ở 3 trận vòng bảng và góp công vào thành tích Á quân của U16 Việt Nam.

Một năm sau, Nguyễn Lương Tuấn Khải tiếp tục được gọi vào đội tuyển U17 quốc gia thi đấu Vòng chung kết U17 châu Á tại Thái Lan. Ở giải đấu này, tuy U17 Việt Nam bị loại ngay vòng bảng sau thất bại trước U17 Nhật Bản, Uzbekistan và hòa U17 Ấn Độ, nhưng Nguyễn Lương Tuấn Khải đã gây ấn tượng mạnh với HLV Hoàng Anh Tuấn khi anh thi đấu chính thức cả 3 trận. Đây cũng là cơ sở để Tuấn Khải và Vi Đình Thượng cùng 6 cầu thủ khác được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn đi tập huấn ở CLB Jubilo Iwata Nhật Bản trong vòng 10 ngày.

Năm 2024 là một năm đáng nhớ với Nguyễn Lương Tuấn Khải khi anh tham gia Vòng chung kết U19 Đông Nam Á tại Indonesia và tiếp đó là Vòng loại U20 châu Á 2025 tại Hải Phòng. “Đây là 2 giải đấu quan trọng và tôi cũng đã trưởng thành rất nhiều khi thi đấu bên cạnh các tài năng của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Công Phương, Long Vũ. Tiếc là U20 Việt Nam đã bị loại sau khi thua U20 Syria ở trận đấu cuối cùng...” - Nguyễn Lương Tuấn Khải nhớ lại đầy tiếc nuối...

Trung vệ đầy tiềm năng của bóng đá Huế

Nhận xét về cậu học trò của mình, HLV Dương Công Quốc cho biết: “Ngoài thể hình lý tưởng, Tuấn Khải còn là một trung vệ có lối chơi kỹ thuật và tốc độ. Được rèn luyện nhiều ở các đội tuyển trẻ quốc gia nên tư duy chơi bóng của Khải khá hiện đại với lối chơi không rườm rà, triển khai bóng nhanh. Điểm yếu của Tuấn Khải là khả năng xoay trở. Hy vọng Tuấn Khải sẽ khắc phục được điểm yếu này để hoàn thiện hơn...”.

Năm 2023, cùng với các đồng đội lứa U19 Huế là Vi Đình Thượng, Hoàng Quang Dũng, Dương Anh Vũ, Nguyễn Lương Tuấn Khải được tuyển chọn chơi cho đội bóng hạng Nhất CLB Bóng đá Huế. Anh đã chơi khá đĩnh đạc ở hàng phòng ngự cạnh đàn anh Viết Hiếu trong vai trò trung vệ lệch trái.

Sau 2 mùa bóng đầu quân cho CLB Bóng đá Huế, Tuấn Khải đã dần khẳng định được vị trí của mình ở hàng phòng ngự với lối chơi điềm tĩnh, khả năng không chiến tốt. Nguyễn Lương Tuấn Khải cho biết: “Thần tượng của tôi là trung vệ Sergio Ramos của Tây Ban Nha và trung vệ Quế Ngọc Hải của Việt Nam. Ở họ tôi luôn ngưỡng mộ về sự quyết đoán, mạnh mẽ trong chỉ huy hàng phòng ngự và những pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương. Tôi biết chiều cao của mình là một lợi thế, tuy nhiên đó chỉ là một ưu điểm thôi. Thi đấu ở vị trí trung vệ cần có thể lực mạnh mẽ, tốc độ, kỹ thuật và cả khả năng phán đoán nữa. Còn rất nhiều điều tôi phải học hỏi để hoàn thiện hơn trong thời gian tới...”.