Ngô Phước Tuần - Người “thắp lửa” bóng đá “phủi” xứ Huế

Ngô Phước Tuần (giữa) trong một lần trao đổi về điều hành, tổ chức giải bóng đá “phủi” ở Huế. Ảnh: NVCC

Sinh năm 1989, người gốc Thủy Phù (nay là phường Phú Bài), năm 2007, Ngô Phước Tuần khăn gói vào TP. Hồ Chí Minh sau khi thi đậu vào Trường ĐH Giao thông Vận tải. Sau thời gian theo học, đến năm 2012, với vai trò là Trưởng ban liên lạc đồng hương sinh viên - thanh niên Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), Tuần đã sáng lập và điều hành giải bóng đá đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Và đến nay, giải đấu này vẫn được duy trì thường niên, trở thành sân chơi không thể thiếu của những người Huế xa quê.

Năm 2021, Ngô Phước Tuần về Huế và ra mắt giải bóng đá ngoại hạng sân 7 đầu tiên ở Cố đô. Trước thời điểm giải đấu chính thức khởi tranh, nhiều người bảo Tuần liều. Nói liều, nhưng thật ra trong sâu thẳm, đó là những nghi ngờ về khả năng tổ chức một giải đấu vượt ra khỏi địa giới tỉnh nhà với 8 đội bóng mạnh; trong đó, có 4 đội bóng lớn ở các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình và Nghệ An tham dự.

Không thanh minh, không giải thích, Ngô Phước Tuần cứ lặng lẽ thực hiện công việc như kế hoạch đã vạch ra. Và khi hàng loạt ngôi sao bóng đá “phủi” trên cả nước quy tụ về sân Uyên Phương, khi trở thành giải bóng “phủi” đầu tiên áp dụng Livestream cùng màn hình Led “cực khủng” được lắp ngay trên sân để phục vụ khán giả, khi hàng ngàn CĐV lấp kín các khán đài trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, lúc ấy, mọi nghi ngờ hoàn toàn tan biến.

Từ thành công của giải bóng đá ngoại hạng sân 7 Thừa Thiên Huế và cũng được xem là bước khởi đầu cho phong trào bóng đá “phủi” xứ Huế, “thừa thắng xông lên”, Ngô Phước Tuần đã tổ chức thêm hàng loạt giải đấu “phủi” chất lượng, tạo sức hút và mức độ lan tỏa không chỉ ở các sân cỏ nhân tạo của đất Cố đô.

Minh chứng là nhiều đội bóng mạnh trên khắp tỉnh, thành của cả nước như: TIG (Hà Nội), Hiếu Hoa Quahaco (Đà Nẵng), Anh Pháp (Nghệ An), CK Store (Quảng Nam), Lê Nam (Quảng Bình)... đã trở thành “khách quen” khi thường xuyên đến Huế để tham dự các giải trẻ U18, giải hạng trung, giải Hue Super Cup… do Ngô Phước Tuần tổ chức.

Sau những đóng góp của mình, hiện nhà báo Ngô Phước Tuần là gương mặt quen thuộc với cộng đồng bóng đá phong trào tại TP. Huế. Nhiều năm qua, Tuần là người đứng sau hàng loạt giải bóng đá “phủi” quy mô và chất lượng. Và quan trọng hơn - như chia sẻ của Tuần, là các giải đấu đã trở thành nhịp cầu gắn kết giữa các cầu thủ, các đội bóng và những người yêu Huế.

Là sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải, nhưng trước đó, thời còn là học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (TP. Huế), Ngô Phước Tuần đã là cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí, như: Hoa Học Trò, Thiếu niên tiền phong… nên khi ra trường, việc Tuần công tác tại một số báo, như: Tuổi trẻ, Zing và nay là Dân Trí cũng không phải là điều gì lạ. Cũng nhờ làm báo, Tuần có nhiều hơn những cơ hội gặp gỡ, kết nối, để từ đó, những dấn thân trong hành trình phát triển phong trào bóng đá “phủi” của Tuần càng thêm ý nghĩa. “Thông qua các giải bóng đá “phủi” cùng những san sẻ của các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, chúng tôi đã tổ chức 6 năm liên tiếp chương trình “Xuân ấm quê nhà” tại A Lưới, Phong Điền và Nam Đông. Những hỗ trợ từ chương trình tuy chưa thật sự nhiều nhưng phần nào đã giúp những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà có thêm một cái tết an vui”, Tuần chia sẻ.

Hiện Ngô Phước Tuần đang khá bận bịu để chuẩn bị cho Giải bóng đá ngoại hạng sân 7 TP. Huế, diễn ra từ 19 - 23/7 trên sân Uyên Phương. Đây cũng là 1 trong số 11 hoạt động chính trong khuôn khổ Hue Sport Festival 2025 (12/7 - 3/8).

“Dù nghề báo khá bận, nhưng bản thân tôi vẫn quyết tâm duy trì và phát triển giải bóng đá Hội đồng hương Huế và giải đấu ngoại hạng sân 7 trong khuôn khổ Hue Sport Festival. Trong đó, giải ngoại hạng sân 7 với sự góp mặt của nhiều đội bóng khu vực miền Trung và cả nước về Huế thi đấu cũng chính là dịp để quảng bá, lan tỏa nét đẹp của vùng đất, con người xứ Huế”, Ngô Phước Tuần cho hay.

Trong hành trình 4 năm dấn thân cùng bóng đá “phủi” trên mảnh đất quê hương, Ngô Phước Tuần đã tổ chức hơn 10 giải đấu chất lượng, uy tín, có độ lan tỏa rộng cùng niềm tin vững chắc được thiết lập từ phía các ông bầu, doanh nghiệp và cầu thủ. Cũng từ điều này, Ngô Phước Tuần đã phác thảo cho bản thân một kế hoạch dài hơi, là sẽ tìm cách hỗ trợ, thúc đẩy để đưa bóng đá phong trào ở Huế phát triển đồng đều hơn, có chiều sâu hơn.