Chờ đợi gì ở FIFA ASEAN Cup?

FIFA ASEAN Cup có thể giúp bóng đá khu vực quy tụ những ngôi sao như Jay Idzes tham dự. Ảnh: AFC

Từ năm 1996 đến nay, người hâm mộ bóng đá khu vực ASEAN quen với giải bóng đá truyền thống của khu vực, với tên gọi theo từng thời kỳ lần lượt là Tiger Cup (1996 - 2006), AFF Cup (2007 - 2022) và ASEAN Cup (2022 - nay), diễn ra 2 năm/lần. Dù diễn ra thường xuyên và thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người hâm mộ, ASEAN Cup hiện tại vẫn là giải đấu không thuộc lịch thi đấu của FIFA. Điều này phần nào làm giảm sự hấp dẫn và tính cạnh tranh của giải đấu khi các câu lạc bộ (CLB) có quyền không “nhả” người để cầu thủ có thể tham dự giải cùng đội tuyển quốc gia.

Theo dự kiến ban đầu, FIFA ASEAN Cup sẽ quy tụ toàn bộ các liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA thuộc khu vực Đông Nam Á. Nhiều người nhận định giải đấu này có thể được xem như một phiên bản khác của ASEAN Cup hiện tại, song với việc được FIFA chính thức bảo trợ, kết quả thi đấu của các đội tuyển sẽ được tính vào bảng xếp hạng FIFA. Đây chính là lợi thế lớn, giúp các đội bóng hàng đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia có thêm cơ hội tích lũy điểm số, cải thiện vị trí và nâng tầm hình ảnh trên bản đồ bóng đá thế giới.

Ở một khía cạnh khác, sự ra đời của FIFA ASEAN Cup sẽ thúc đẩy các liên đoàn bóng đá thành viên đầu tư bài bản hơn vào cơ sở hạ tầng và công tác đào tạo trẻ. Với sự hỗ trợ từ FIFA, những vấn đề vẫn đang làm đau đầu các nhà quản lý và người hâm mộ bóng đá trong khu vực như tiêu chuẩn sân bãi, công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR), công tác y tế, truyền thông, an ninh… đều sẽ được nâng cấp, qua đó thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa của bóng đá khu vực. Việt Nam với nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quốc tế như ASIAN Cup, ASEAN Cup, SEA Games, các vòng loại cúp châu Á… sẽ là địa điểm đăng cai lý tưởng cho một hoặc nhiều kỳ FIFA ASEAN Cup trong tương lai.

Dù thể thức thi đấu chính thức vẫn chưa được công bố, FIFA ASEAN Cup sẽ do các chuyên gia hàng đầu của FIFA xây dựng và điều hành, nhằm đảm bảo sự kịch tính, công bằng và chất lượng chuyên môn cao.

Giải đấu cũng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của tinh thần đoàn kết trong khối ASEAN, như phát biểu của Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino: “FIFA ASEAN Cup sẽ giúp gắn kết các quốc gia Đông Nam Á như một tập thể mạnh mẽ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trong toàn khu vực. Giải đấu này được xem là biểu tượng mới của tinh thần đoàn kết khu vực, đồng thời là công cụ giúp các nền bóng đá ASEAN tiến gần hơn tới chuẩn quốc tế”.

Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup không chỉ mở ra một sân chơi mới mang tầm quốc tế cho bóng đá Đông Nam Á, mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên của cả khu vực. Với Việt Nam, đây là cơ hội để khẳng định vị thế, nâng tầm chuyên môn và từng bước rút ngắn khoảng cách với bóng đá châu lục.