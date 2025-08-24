  • Huế ngày nay Online
Bóng đá

Đội tuyển Việt Nam nên nhập tịch bao nhiêu cầu thủ?

ClockChủ Nhật, 12/10/2025 09:53
HNN - Trong bối cảnh bóng đá hiện đại không ngừng thay đổi, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch đã trở thành một xu hướng phổ biến, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển bóng đá như Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Đội tuyển Việt Nam nên nhập tịch bao nhiêu cầu thủ là đủ, vừa để nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa giữ được bản sắc và tạo điều kiện phát triển cho cầu thủ nội?

Cầu thủ nhập tịch trong bóng đáNhập tịch có chọn lọcChuyện cầu thủ nhập tịch lên tuyểnChờ đợi những cầu thủ Việt kiều

 Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã một thời chơi nổi bật trong đội tuyển Việt Nam. Ảnh: daidoanket.vn

Ở tuyển Việt Nam, câu chuyện nhập tịch không còn mới. Những cái tên như Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley Alves, Nguyễn Trung Đại Dương từng được gọi lên tuyển nhưng chưa ai để lại dấu ấn đậm nét. Gần đây, với sự nổi lên của các cầu thủ như Jason Quang Vinh, Filip Nguyễn, tiền đạo Nguyễn Xuân Son thì câu chuyện này lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận.

Không thể phủ nhận rằng, bóng đá Việt Nam đang gặp khó về mặt nhân sự, đặc biệt ở các vị trí như trung phong, trung vệ cao to, hay thủ môn có thể hình lý tưởng. Những thất bại trước Hàn Quốc, UAE, hay gần nhất là Indonesia và Malaysia đã cho thấy khoảng cách về thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp của cầu thủ Việt so với đối thủ khu vực.

Chính vì vậy, việc bổ sung 2 - 3 cầu thủ nhập tịch chất lượng, có chuyên môn tốt và tinh thần cống hiến hoàn toàn có thể xem là giải pháp hợp lý để gia cố những điểm yếu đó. Đặc biệt, nếu những người này có gốc gác Việt Nam hoặc sinh ra trong các gia đình Việt kiều, họ sẽ dễ dàng hòa nhập và có ý thức rõ ràng hơn về sứ mệnh thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Không có con số “vàng” tuyệt đối cho việc nên nhập tịch bao nhiêu cầu thủ là đủ. Nhưng có một nguyên tắc bất thành văn mà nhiều nền bóng đá phát triển vẫn tuân theo: Nhập tịch để bổ sung, không phải để thay thế. Nếu nhìn vào mô hình cân bằng, việc có từ 2 - 3 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính là hợp lý. Họ nên được sử dụng ở những vị trí đặc thù mà cầu thủ nội chưa thể đáp ứng về thể chất hoặc kinh nghiệm. Quan trọng hơn, việc này cần đi kèm với lộ trình phát triển cầu thủ trẻ trong nước, để tránh tình trạng “ỷ lại vào ngoại binh” như Malaysia từng mắc phải.

Sự gắn kết trong lối chơi, văn hóa là điều không thể mua bằng hộ chiếu. Nếu đội tuyển Việt Nam trở nên rời rạc vì thiếu bản sắc, thì những bàn thắng đẹp mắt từ cầu thủ nhập tịch cũng khó lòng bù đắp được niềm tin từ người hâm mộ.

Nhập tịch là một công cụ chiến lược, không phải là mục tiêu cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam nên nhìn nhận vấn đề này với tầm nhìn chiến lược, thay vì dùng như một giải pháp tình thế khi thiếu hụt nhân lực. Bài học từ Malaysia cho thấy, nếu không có sự cân bằng và quản lý tốt, chính sách nhập tịch có thể tạo ra hệ lụy kéo dài cho cả một thế hệ cầu thủ nội.

Cuối cùng, bóng đá dù ở cấp độ nào vẫn là trò chơi của những con người hiểu nhau, tin nhau và chiến đấu vì nhau. Dù bạn sinh ra ở đâu, nếu mang trong mình trái tim đỏ và niềm tự hào với dải đất hình chữ S, bạn xứng đáng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Bởi, tình yêu bóng đá không thể đo bằng chiều cao, tốc độ hay hộ chiếu mà bằng sự cống hiến.

Hoàng Triều
 Từ khóa: đội tuyển Việt Namnhập tịchbao nhiêucầu thủ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều kỳ vọng từ các cầu thủ Việt kiều

Trước thềm mùa giải mới của V.League, các câu lạc bộ (CLB) hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng với mong muốn tìm được những nhân tố phù hợp cho chặng đường sắp tới. Với việc các CLB được phép đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều, đã xuất hiện những bản hợp đồng nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ (NHM).

Nhiều kỳ vọng từ các cầu thủ Việt kiều
Sự trở lại của một cái tên

Mùa bóng mới 2025 - 2026, bóng đá Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Có thể nói, đây là sự “tái sinh” của một tên tuổi vang bóng một thời của bóng đá Việt Nam.

Sự trở lại của một cái tên

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top