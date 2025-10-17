Gặp lại Lê Quốc Dân

Thủ môn Lê Quốc Dân trong một buổi tập luyện

Những chú bé của sân “Công viên các Hoàng tử”

Là con trai thứ tư trong gia đình nên tên thường gọi của thủ môn Lê Quốc Dân là Bốn. Cái tên Bốn được nhiều người nhắc đến khi nói về thủ môn xứ Huế này từ các đồng đội cho đến các cổ động viên của bóng đá Cố đô. Nhà của cậu bé Bốn ở đường Đinh Tiên Hoàng, cạnh công viên Nguyễn Văn Trỗi. Mảnh sân cỏ nhỏ trong công viên này chính là cái nôi đầu tiên để cu Bốn cùng nhiều trẻ con trong khu vực làm quen với trái bóng tròn.

Thủ môn Lê Quốc Dân nhớ lại: “Cái sân nhỏ lắm, cỏ mọc lại không đều, chỗ có, chỗ không. Nhưng rứa thôi cũng đủ để cho đám trẻ con lứa tụi tôi quần nhau cùng trái bóng từ ngày này qua ngày khác. Tôi vẫn nhớ, thằng Nghĩa (cựu cầu thủ Huế Hoàng Đình Nghĩa) vẫn nói vui: Đây là sân Công viên các Hoàng tử của tụi mình, cố gắng tập luyện đi anh em, biết đâu sau này có đứa trở thành cầu thủ bóng đá!”.

Thủ môn Lê Quốc Dân được tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá Huế năm 1985 sau giải bóng đá thiếu niên do Thành đoàn Huế tổ chức mùa hè năm đó. “Hồi đó, tôi bắt gôn cho đội bóng thiếu niên phường Thuận Thành. Đội bóng của tôi được cái to cao chứ đá không hay bằng các đội Vĩnh Ninh, Hương Sơ hay An Cựu. Nhớ nhất là trận bán kết gặp đội bóng thiếu niên phường Vĩnh Ninh của Lê Đức Anh Tuấn và Dương Công Quốc, đội Thuận Thành đã thắng trong loạt đá luân lưu và tôi chính là người hùng của trận đấu khi chặn được 2 cú sút của đội bạn... Sau giải này, tôi đã được tuyển vô đội năng khiếu của bóng đá Huế” - thủ môn Lê Quốc Dân nhớ lại.

Thủ môn của những loạt đá luân lưu

Mùa bóng năm 1995, đội bóng Thừa Thiên Huế có 2 thủ môn đó là Quý Tâm Anh và Lê Quốc Dân. Đây là mùa bóng rất đặc biệt khi Ban tổ chức ra điều lệ là tất cả các trận đấu đều phải có kết quả thắng thua, nếu hai đội hòa trong hai hiệp chính thì phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m. Mặc dù thủ môn Quý Tâm Anh luôn là lựa chọn số 1 ở vị trí gác đền, nhưng HLV Ninh Văn Bảo đã phát hiện ra tài cản phá các cú sút luân lưu của thủ môn Lê Quốc Dân nên cứ trận nào có kết quả hòa là khoảng phút 88 - 89, ông Bảo tung thủ môn Lê Quốc Dân vào sân để bắt 11m.

Không phụ lòng tin của Huấn luyện viên Ninh Văn Bảo và các đồng đội, thủ môn Lê Quốc Dân đã thi đấu rất tự tin ở loạt sút luân lưu. Anh kể: “Tôi vẫn nhớ trận gặp Cảng Sài Gòn trên sân Tự Do, chủ nhà Huế được hưởng một quả phạt đền trong hiệp 1 nhưng đội trưởng Nguyễn Đình Tuấn thực hiện không thành công. Hai đội phân định thắng thua ở loạt sút cân não trên chấm 11m. Một lần nữa Đình Tuấn lại sút hỏng. Nhưng tôi đã chặn được 2 cú sút của Cảng. Trận đấu kết thúc, Đình Tuấn lao tới tôi ôm chầm và khóc...”.

Mùa giải năm đó, người hâm mộ bóng đá Cố đô nhắc nhiều đến cái tên thủ môn Bốn có tài bắt penalty, góp công đưa Huế vào đến trận chung kết. Có 2 trận đấu mà Lê Quốc Dân vẫn nhớ nhiều khi nhắc về một thời vàng son của bóng đá Huế đó là trận gặp Lâm Đồng và Khánh Hòa, cả 2 trận anh đều là người hùng trước chấm 11m...

Nhưng cũng có một kỷ niệm vui trong mùa giải này với thủ môn Bốn. Anh chia sẻ: “Có một trận đấu tôi không còn nhớ được là đá với đội nào. Chỉ nhớ khi ông Bảo tung tôi vào sân ở phút 90, chỉ vừa mới nhìn xong cái khung thành thì cầu thủ đội bạn đã đánh đầu ghi bàn và trọng tài cũng nổi hiệu còi kết thúc trận đấu. Kỷ lục vào sân thi đấu của tôi chừng hơn 1 phút, có lẽ sau này khó có cầu thủ nào lặp lại được...”.

Thủ môn Lê Quốc Dân giải nghệ năm 2000 sau 15 năm thi đấu. Nói về khoảnh khắc mà anh nhớ đời khi còn đứng trong khung gỗ, anh nhắc đến một kỷ niệm buồn: “Mùa giải 1996, tôi trở thành thủ môn số một của đội Huế. Trận gặp Lâm Đồng sân nhà Tự Do, tôi đã chơi phần lớn thời gian của trận đấu khá ổn. Thế nhưng ở những phút cuối, trong một pha bóng bình thường, tôi lao ra khỏi vòng 11m phá bóng nhưng cú sút của tôi bị trượt, tạo cơ hội cho Lâm Đồng gỡ hòa 1-1. Khán giả trên sân lúc đó la lớn kêu: “Bốn bán độ!”. Tôi buồn lắm, mất ngủ cả đêm và đến bây giờ nghĩ lại còn áy náy...”.

Sau khi giải nghệ, Lê Quốc Dân tiếp tục với nghề huấn luyện viên thủ môn. Anh là trợ lý cho nhiều đời HLV trưởng của đội tuyển Huế từ HLV người Bồ Đào Nha Folha đến các HLV Nguyễn Kim Hằng, Đoàn Phùng, Trần Quang Sang. Đến năm 2011, anh gắn bó với nghề đào tạo bóng đá trẻ cùng các đồng đội một thời như Dương Công Quốc, Trần Mậu Trí, Hoàng Đình Nghĩa... cho đến nay.

Thủ môn Lê Quốc Dân tự nhận mình không phải là thủ môn giỏi. Anh luôn quan niệm rằng, nghề cầu thủ ngoài năng khiếu trời cho thì sự tự tin mỗi khi ra sân thi đấu là rất quan trọng. Phương pháp huấn luyện của anh luôn coi trọng việc tạo điều kiện cho các thủ môn thi đấu. Ở độ tuổi U60, cựu thủ môn Lê Quốc Dân vẫn hàng ngày ra sân hòa cùng niềm vui với trái bóng tròn và những cầu thủ nhí. Với anh bóng đá là nỗi đam mê, là niềm vui sống như chính lời anh tâm sự: “Nếu được quay lại thời tuổi trẻ, tôi vẫn chọn nghề cầu thủ bóng đá...”.