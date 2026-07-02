Giải mã Cape Verde

Messi (số 10) đang thi đấu thăng hoa tại World Cup 2026. Ảnh: Nhandan.vn

Đây là cuộc chiến kinh điển giữa một gã khổng lồ và một chú bé tí hon. Một bên là dàn siêu sao thượng hạng sở hữu cái tên xuất chúng nhất thế giới - Lionel Messi. Bên kia là tập thể của những cầu thủ gần như vô danh, những người mà trước khi giải đấu khởi tranh, hầu như chẳng mấy ai biết họ là ai. Trong 48 đội tham dự World Cup thì 3 đội bóng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch là Pháp, Tây Ban Nhà và Argentina. Họ đang là đương kim vô địch và á quân thế giới và đương kim vô địch châu Âu.

Sau vòng 32 đội Pháp và Tây Ban Nha đã cho thấy sức mạnh của mình với những chiến thắng toàn diện của Pháp trước Thụy Điển và Tây Ban Nha trước Áo. Nếu như đội tuyển Pháp đang như một cơn lốc cuốn phăng tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của mình với cái tên đầu tàu Mbapee thì Tây Ban Nha đang chơi hay qua từng trận đấu với sự ăn ý của những ngôi sao như Yamal, Oyarzabal hay Pedri... Hai ông lớn này đã vượt qua vòng 32 đội một cách nhẹ nhàng.

Ứng cử viên sáng giá còn lại là Argentina được chờ đợi cũng sẽ nhẹ nhàng vượt qua vòng 32 bởi đối thủ mà họ đối đầu chỉ là một đội bóng tân binh Cape Verde.

Tân binh đến từ châu Phi đã có những trận đấu quả cảm khi cầm hòa cả 3 trận đấu, trong đó đáng nể nhất là cầm hòa trước Tây Ban Nha 0-0. Thực ra lối chơi của Cape Verde không có gì mới lạ, HLV Bubista chỉ đạo các học trò đá thấp với số đông trước vòng 16m50 để bọc lót cho nhau. Tất nhiên, để tạo nên một bức tường phòng ngự hiệu quả thì các cầu thủ Cape Verde phải chơi rất kỷ luật và có đủ thể lực để chống đỡ những pha tấn công của đối phương.

Cầu thủ được chú ý nhất của Cape Verde chính là thủ môn Vozinha với những pha phản xạ thần sầu để cứu thua cho đội nhà. Vozinha cũng đã trở thành hiện tượng của mạng xã hội khi anh chơi xuất sắc cùng với câu chuyện thiếu tiền để mời mẹ sang Mỹ xem mình thi đấu.

Cape Verde đã có một hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026. Ảnh: Nhandan.vn

Nhưng đối thủ của Cape Verde là nhà đương kim vô địch thế giới Argentina với một thiên tài bóng đá Messi và những hảo thủ thượng thặng như Lautaro Martinez, Julian Alvarez, De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister. Đó là một đội bóng toàn năng và khó lường bởi những ngôi sao của họ đều có thể phát sáng bất cứ lúc nào để tạo nên những bàn thắng.

Thật khó đưa ra một phép so sánh thực lực giữa 2 đội bóng này. Nhưng có thể nhận định cục diện của trận đấu này sẽ là một chiều khi Argentina sẽ kiểm soát bóng, chủ động tấn công còn Cape Verde sẽ chơi phòng ngự số đông theo cách “tử thủ”.

Câu hỏi là Messi và các đồng đội của anh sẽ giải mã hiện tượng Cape Verde như thế nào? Thực tế cho thấy, lối chơi của Argentina hoàn toàn khác với lối chơi tấn công theo nhịp điệu đập nhả của Tây Ban Nha, họ có thể triển khai nhiều mảng miếng tấn công từ 2 biên, trực diện, bóng dài hay phối hợp nhóm tùy theo tình thế trên sân. Họ cũng có những cầu thủ sút xa rất tốt như Messi, Enzo Fernandez hay Allister. Đặc biệt, những cầu thủ của Argentina không chỉ toàn diện về kỹ thuật mà còn rất tinh quái. Vì vậy, trước một Cape Verde thừa quyết tâm nhưng vẫn còn non kinh nghiệm trận mạc, Argentina sẽ biết cách để ghi bàn và chiến thắng.

Có một chi tiết thú vị: Rất nhiều cầu thủ Cape Verde từng chia sẻ rằng việc được đối đầu với Messi vốn chỉ có trong những giấc mơ. Giờ đây, giấc mơ ấy đã thành hiện thực ngay tại sân chơi lớn nhất thế giới. Dù kết quả có ra sao trước nhà đương kim vô địch, các chàng trai đến từ đảo quốc nhỏ bé Cape Verde vẫn xứng đáng là những người hùng trong lòng người dân quê nhà.