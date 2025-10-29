Áp lực ghế nóng Big Six EPL: Khi tài năng chưa đủ để trụ lại

Cả 2 HLV Amorim và Maresca đều mất việc vào đầu năm 2026. Ảnh: Internet

Enzo Maresca: Khi phong độ và nội bộ đi xuống

Enzo Maresca, nhà cầm quân người Ý, gia nhập Chelsea từ Leicester vào đầu mùa giải 2024/25 với mục tiêu tái thiết đội bóng giàu truyền thống nhưng đang trong giai đoạn bất ổn. Ông từng được ca ngợi lớn sau khi giúp Chelsea có chuỗi phong độ ấn tượng, đem đến lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và từng giành danh hiệu, bao gồm cả Europa Conference League và đặc biệt là FIFA Club World Cup, giải đấu mà The Blues chơi gần như hoàn hảo trong mọi trận đấu.

Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge cho thấy sự sa sút rõ rệt trong mùa giải 2025/26. Trong 9 trận đấu gần nhất, Chelsea chỉ thắng 2 khiến niềm tin của ban lãnh đạo và người hâm mộ bắt đầu dao động. Những bất đồng về chiến thuật cùng mối quan hệ căng thẳng với BLĐ khiến Maresca trở thành “người ngoài” trong chính dự án của mình. Căng thẳng này càng lớn khi dư luận cho rằng ông tìm cách nắm quyền hơn trong quyết định xoay vòng đội hình và lựa chọn cầu thủ, khiến mâu thuẫn nội bộ thêm sâu sắc.

Kết quả là Maresca mất việc ngay ngày đầu tiên của năm 2026, một quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi ít ai nghĩ một HLV từng đem lại thành công lại có thể bị sa thải khi mùa giải chưa kết thúc.

Ruben Amorim: Bi kịch của sự đối đầu với kỳ vọng

Tại Nhà hát của những giấc mơ, câu chuyện của Ruben Amorim càng mang tính bi kịch hơn. Được bổ nhiệm vào tháng 11/2024 sau khi M.U sa sút trong nhiều năm, Amorim mang theo kỳ vọng tái thiết một trong những CLB lớn nhất nước Anh. Ban đầu, ông thậm chí từng giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng Premier League sau những chiến thắng trước các đối thủ lớn như Liverpool hay Brighton.

Tuy vậy, dưới sự dẫn dắt của Amorim, thành tích của M.U càng lúc càng đi xuống. Sơ đồ 3 hậu vệ, thứ làm nên thành công của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Sporting Lisbon lại không thể vận hành trơn tru khi M.U không có những con người phù hợp. Quỷ đỏ trải qua mùa giải tệ nhất sau nhiều thập kỷ, thành tích thất vọng tại Premier League và chỉ giành chiến thắng ít ỏi so với số trận đã chơi. Điều này khiến áp lực lên Amorim ngày càng lớn từ cả người hâm mộ và giới chuyên môn.

Căng thẳng leo thang khi Amorim không ít lần công khai thách thức ban lãnh đạo, thậm chí bị cho là đối đầu với giới thượng tầng trong các quyết định chiến thuật và chuyển nhượng. Tình hình cuối cùng dẫn tới việc ông bị sa thải vào 5/1/2026, chỉ 14 tháng sau khi nhận việc, với khoản bồi thường lên tới gần 30 triệu bảng cho hợp đồng bị chấm dứt sớm.

Áp lực vô hình của ghế nóng Big Six

Đằng sau hai trường hợp sa thải này là một bức tranh lớn hơn về những yêu cầu vô cùng khắc nghiệt đối với HLV tại nhóm Big Six. Không chỉ cần mang lại kết quả ngay lập tức, các nhà cầm quân còn phải quản lý kỳ vọng ngày càng cao từ ban lãnh đạo, cổ động viên lẫn truyền thông. Trong một môi trường mà mỗi điểm số đều được phân tích tỉ mỉ, bất kỳ chuỗi trận không ổn định nào cũng có thể trở thành cái cớ để đặt tương lai của HLV lên bàn cân.

Hơn nữa, những HLV này còn gánh chịu áp lực tài chính khổng lồ. Những hợp đồng cao ngất, ngân sách chuyển nhượng khổng lồ và kỳ vọng thành tích khiến sự kiên nhẫn của BLĐ càng thấp hơn. Theo thống kê, các CLB thuộc Big Six đã chi hàng trăm triệu bảng tiền bồi thường cho các HLV bị sa thải kể từ khi EPL ra đời - minh chứng cho thấy việc sa thải HLV không phải là điều xa lạ, dù tốn kém. Pep Guardiola của Man City của hiện tại, trước đó nữa là Juergen Klopp của Liverpool được xem là 2 trường hợp hiếm hoi giữ được chiếc ghế của mình trong thời gian dài.

Pep Guardiola là HLV hiếm hoi có thời gian tại vị lâu trong nhóm Big Six. Ảnh: Internet

Áp lực thành tích và văn hóa “ăn ngay, thắng liền”

Một yếu tố sâu xa khác là văn hóa thành tích ở Premier League. Các CLB Big Six nào cũng muốn đặt mục tiêu ít nhất cũng phải nằm top dự Champions League, điều này sẽ đem lại cho họ nguồn tài chính khổng lồ. Bất kỳ HLV nào không duy trì hiệu suất cao sẽ bị xem là cản trở mục tiêu đó. Điều này đặc biệt đúng với Manchester United và Chelsea, hai đội bóng luôn khao khát trở lại đỉnh cao châu Âu.

Không ít người đã chỉ ra rằng ngay cả khi một HLV đang xây dựng lối chơi tích cực hay phát triển tài năng trẻ, chỉ số điểm và vị trí bảng xếp hạng vẫn là thước đo chính quyết định số phận của họ. Áp lực này khiến nhiều HLV phải sống trong cảm giác “đêm nào cũng như trận chung kết”, nơi chỉ một vài vòng đấu không tốt là đủ để bị sa thải.

Nhìn rộng hơn: Khi cả một hệ thống bị ảnh hưởng

Việc Maresca và Amorim mất việc nhanh chóng không chỉ là chuyện cá nhân họ. Nó phản ánh một hệ thống bóng đá mà sự thay đổi liên tục khiến nền tảng đội bóng thiếu sự ổn định. Khi mỗi mùa có thể chứng kiến nhiều vị HLV mới đến và đi, kế hoạch dài hạn như phát triển cầu thủ trẻ, xây dựng bản sắc chiến thuật hay tạo nền tảng ổn định cho CLB bị gián đoạn. Đây là một trong những lý do khiến nhiều đội bóng lớn vẫn loay hoay tìm lại vinh quang dù chi tiêu lớn cho chuyển nhượng và HLV.

Nghề HLV tại Big Six: Vinh quang và rủi ro

Câu chuyện Maresca và Amorim là minh chứng sống động cho thấy ghế huấn luyện tại Big Six không dành cho những ai thiếu bản lĩnh, linh hoạt và khả năng chịu đựng áp lực. Họ không chỉ phải đối phó với đối thủ trên sân mà còn phải cân bằng giữa kỳ vọng thành tích, mối quan hệ với ban lãnh đạo, yêu cầu của người hâm mộ và giới truyền thông. Trong môi trường áp lực tột độ ấy, tài năng thôi là chưa đủ. HLV còn cần kỹ năng quản trị con người, chiến thuật nhạy bén và đôi khi cả may mắn để tồn tại.