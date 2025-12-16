Mexico giới hạn thời gian miễn thuế cho FIFA trong khuôn khổ World Cup 2026

  • Huế ngày nay Online
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico (SHCP) đã rà soát lại thỏa thuận trên và quyết định rút ngắn thời gian miễn thuế cho FIFA xuống còn một năm.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo ở Mexico City. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 23/12 tuyên bố chính phủ nước này đã quyết định giới hạn thời gian miễn thuế dành cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong khuôn khổ tổ chức Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch thế giới 2026 (World Cup 2026) tại Mexico xuống còn một năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu họp báo cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum lý giải việc miễn thuế này xuất phát từ thỏa thuận được ký năm 2018 - thời điểm Mexico cùng Mỹ và Canada giành quyền đăng cai World Cup 2026 - dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Enrique Peña Nieto (nhiệm kỳ 2012-2018).

Nữ nguyên thủ Mexico cho biết Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico (SHCP) đã rà soát lại thỏa thuận trên và quyết định rút ngắn thời gian miễn thuế cho FIFA xuống còn một năm, sau khi xuất hiện thông tin cáo buộc chính phủ hiện nay “dành quá nhiều ưu đãi” cho FIFA trong vấn đề thuế. 

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh tình hình thực tế hoàn toàn ngược lại. Trước đây đã có một thỏa thuận được ký để tổ chức World Cup tại Mexico, trong đó quy định nhiều năm miễn thuế.

Trước tình hình đó, SHCP đã chủ động thu hẹp và giới hạn thời gian áp dụng các ưu đãi này, đồng thời đưa ra thông cáo chính thức trong đó nêu rõ các điều chỉnh liên quan đến thỏa thuận với FIFA.

Theo SHCP, kể từ khi chính quyền Tổng thống Sheinbaum bắt đầu nhiệm kỳ, cơ quan này đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều cuộc làm việc với FIFA và Liên đoàn Bóng đá Mexico (Femexfut) nhằm điều chỉnh các biện pháp về thuế và hải quan phát sinh từ sự bảo lãnh của Chính phủ Mexico được ký hồi tháng 1/2018 - năm cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Peña Nieto - nhằm giới hạn phạm vi áp dụng phù hợp với khung pháp lý quốc gia.

Sự bảo lãnh của Chính phủ khi đó do Bộ Nội vụ Mexico ký kết trong bối cảnh vận động đăng cai World Cup 2026, đề cập đến việc miễn thuế liên bang và địa phương trên diện rộng, cũng như việc bãi bỏ một số quy trình kiểm soát và thủ tục hành chính đến năm 2028, áp dụng cho FIFA, các công ty con, hiệp hội thành viên, nhà cung cấp, nhà thầu, cá nhân và các bên thứ ba liên quan đến công tác tổ chức giải đấu.

Theo thỏa thuận đã được điều chỉnh, thời hạn hiệu lực của các ưu đãi này chỉ áp dụng đến năm tài chính 2026.

Các lợi ích thuế hiện nay chỉ dành cho các đối tượng trực tiếp tham gia tổ chức và triển khai World Cup 2026, chủ yếu liên quan đến việc miễn hoặc giảm một số nghĩa vụ về kê khai, nộp, chuyển, khấu trừ, thu và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật Mexico.

Bộ Du lịch Mexico ước tính World Cup 2026 sẽ thu hút hơn 5,5 triệu lượt du khách quốc tế với tổng mức chi tiêu có thể lên tới khoảng 3 tỷ USD./.

Theo vietnamplus.vn
