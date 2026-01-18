U23 Việt Nam quyết tâm tái lập kỳ tích

U23 Việt Nam được kỳ vọng thắng trận bán kết.

Một bên là U23 Việt Nam với chuỗi trận toàn thắng, lối chơi chủ động, đa dạng và giàu kiểm soát. Bên kia là U23 Trung Quốc, đội bóng duy nhất giữ sạch lưới ở vòng bảng, nhưng mới chỉ ghi đúng một bàn thắng, dựa nhiều vào lối chơi phòng ngự lùi sâu với số đông.

Để giành vé vào chung kết, U23 Việt Nam cần thắng bằng chính bản sắc đã tạo lập. Điểm mạnh của U23 Việt Nam tại giải năm nay là khả năng áp đặt thế trận.

Trước các đối thủ vòng bảng, tứ kết, các học trò của Huấn luyện viên Kim Sang-sik đều chủ động cầm bóng chắc, phối hợp nhỏ, nhuyễn, sau đó đột ngột tăng tốc tấn công ghi bàn, cùng với đó là khả năng khai thác tốt các tình huống đá phạt góc.

Trước U23 Trung Quốc, điều này càng trở nên quan trọng, bởi họ phòng ngự tập thể chưa thật tốt, mà nhờ vào phong độ xuất sắc của thủ môn Li Hao với 16 pha cứu thua ở vòng bảng - nhiều nhất giải.

Thế mạnh của U23 Trung Quốc là tốc độ, Wang Yudong được xem là mũi nhọn có thể tạo đột biến trong những pha phản công tốc độ. Trong bối cảnh phòng ngự phản công chủ yếu dựa vào thể lực, tốc độ và khả năng chọn vị trí, U23 Việt Nam cần đặc biệt chú ý tới việc bọc lót và giữ cự ly đội hình, nhất là khi dâng cao tấn công.

Trung Quốc sẵn sàng nhường thế trận, kéo thấp đội hình và chờ sai lầm của đối thủ. Vì vậy, các hậu vệ biên của U23 Việt Nam cần cân nhắc kỹ thời điểm tham gia tấn công, tránh để lộ khoảng trống phía sau cho những pha bứt tốc.

Một lợi thế rõ ràng cho U23 Việt Nam nằm ở tuyến giữa. U23 Trung Quốc mất tiền vệ trụ cột Yang Haoyu vì án treo giò. Đây là cầu thủ đá chính cả bốn trận, giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhịp độ và che chắn hàng thủ. Việc thiếu vắng một mắt xích như vậy buộc Trung Quốc phải thay đổi cấu trúc tuyến giữa thậm chí xáo trộn.

Với những cái tên giàu kinh nghiệm như: Đình Bắc, Thái Sơn hay Văn Khang, U23 Việt Nam có đủ khả năng kiểm soát khu trung tuyến, luân chuyển bóng và kéo giãn khối phòng ngự đối phương. Đây cũng là nền tảng để hạn chế các pha phản công ngay từ gốc.

Đoàn quân của ông Kim Sang-sik bước vào bán kết với lợi thế quan trọng khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày và không vắng ai vì thẻ phạt, trong khi U23 Trung Quốc vừa phải thi đấu 120 phút và đá luân lưu với Uzbekistan. Điều này cho phép Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục sử dụng chiến thuật quen thuộc: chủ động cầm bóng, giữ nhịp ở giai đoạn đầu và tăng tốc ở thời điểm đối phương xuống sức.

Chiến thắng 3-2 trước UAE cho thấy U23 Việt Nam không chỉ biết kiểm soát, mà còn có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương ghi bàn, đến nay ngoài Đình Bắc có 3 bàn chúng ta còn có 4 cái tên khác trên bảng tỷ số, đa dạng từ hậu vệ đến tiền vệ và tiền đạo. Những lần thay người nhằm điều chỉnh lối chơi của ông Kim Sang-sik luôn được đánh giá cao về sự nhạy bén là yếu tố then chốt và có thể tiếp tục là chìa khóa quan trọng trước một đối thủ chơi phòng ngự dày đặc.

U23 Việt Nam đang có sự tự tin tích lũy qua từng trận thắng để bước vào bán kết với tâm thế của một tập thể đã vượt xa kỳ vọng ban đầu và hy vọng họ sẽ có một màn trình diễn của đội bóng đang trưởng thành ở tầm châu lục.

Trả lời phỏng vấn họp báo trước trận đấu Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik chia sẻ: “U23 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu thử thách mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vào bản lĩnh tập thể. Toàn đội sẽ quyết tâm vượt qua giới hạn của chính mình, để hướng tới mục tiêu chiến thắng”. Về phía U23 Trung Quốc, Huấn luyện viên Antonio Puche tỏ ra khá thận trọng: “U23 Việt Nam có lợi thế hơn chúng tôi một ngày nghỉ. Đối thủ có tổ chức tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh và chúng tôi phải rất tập trung khi U23 Việt Nam tấn công”.

https://nhandan.vn/u23-viet-nam-quyet-tam-tai-lap-ky-tich-post937985.html