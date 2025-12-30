AFC và báo chí các nước lên tiếng về chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia

U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

"U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào thứ Hai. Màn trình diễn đầy quyết tâm giúp U23 Việt Nam đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối. Ở vòng tứ kết vào thứ Sáu tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán đội nhì bảng B, trong khi thất bại này đồng nghĩa với việc U23 Saudi Arabia chính thức bị loại", AFC bình luận.

U23 Việt Nam là đội bóng duy trì được sự ổn định cao nhất bảng đấu

Trong bài đăng trên trang chính thức, FIFA World Cup đã dành những lời ngợi khen ngắn gọn nhưng đầy sức nặng cho màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam: "Bay như TK1, sút như ĐB7." (TK1 là thủ môn Trung Kiên, ĐB7 là tiền đạo Đình Bắc).

Dòng trạng thái nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn truyền thông đáng chú ý tại VCK U23 châu Á 2026. Được FIFA World Cup nhắc tên, U23 Việt Nam không chỉ giành vé tứ kết, mà còn khẳng định bản lĩnh và vị thế mới của mình tại sân chơi châu lục.

Với 9 điểm tuyệt đối tại bảng A, U23 Việt Nam khiến báo chí Jordan kinh ngạc bởi sự ổn định, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng kiểm soát thế trận bậc thầy.

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng bảng giải U23 châu Á với thành tích 3 trận toàn thắng, sau khi vượt qua đối thủ mạnh U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 trong trận đấu rạng sáng ngày 13/1. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu bảng A của thầy trò HLV Kim Sang Sik mà còn khiến truyền thông quốc tế, đặc biệt là báo chí Jordan, phải thay đổi hoàn toàn cái nhìn về sức mạnh của đội bóng áo đỏ.

Trái ngược với những hoài nghi ban đầu, chuyên trang thể thao hàng đầu Jordan - Al Nashama nhận định U23 Việt Nam là đội bóng duy trì được sự ổn định cao nhất bảng đấu. Theo phân tích từ tờ này, chiến thắng trước U23 Jordan ở ngày ra quân không phải là một khoảnh khắc bùng nổ nhất thời hay do yếu tố may mắn. Thay vào đó, đó là khởi đầu cho một hành trình được tính toán kỹ lưỡng, đỉnh điểm là thắng lợi quan trọng trước đương kim á quân U23 Ả Rập Xê Út.

"Điều khiến giới chuyên môn ấn tượng không nằm ở tỷ số, mà ở cách U23 Việt Nam kiểm soát trận đấu, giữ nhịp độ hợp lý và hiếm khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát," Al Nashama viết. Đội bóng dưới quyền chiến lược gia Kim Sang Sik đã thể hiện một bộ mặt đầy bản lĩnh với khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và kỷ luật phòng ngự chặt chẽ.

Báo chí Jordan cũng đặc biệt nhấn mạnh vào tư duy chơi bóng hiện đại của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Các chuyên gia đánh giá đây là yếu tố hiếm thấy ở một đội bóng trẻ tại sân chơi châu lục. Thay vì chơi vội vàng hay sa đà vào các pha bóng rủi ro, U23 Việt Nam kiên nhẫn triển khai lối chơi dựa trên tổ chức. Chính sự điềm tĩnh này đã giúp đội bóng duy trì được sự cân bằng trong suốt cả ba trận đấu vòng bảng.

Trang Jordan Sports cho biết giới chuyên môn nước này hiện không còn xem thất bại 0-2 của đội nhà trước U23 Việt Nam là một cú sốc. Khi vòng bảng chính thức khép lại, sự thuyết phục trong lối chơi của Việt Nam đã buộc các nhà chuyên môn phải thừa nhận thực lực thực sự của đối thủ. Kết luận từ các chuyên gia Jordan cho thấy U23 Việt Nam là một tập thể thực sự mạnh và đồng đều. Chiến thắng mở màn trước Jordan được coi là bước đệm xứng đáng cho hành trình đầy ấn tượng của đội bóng áo đỏ tại giải đấu năm nay, nơi họ không chỉ giành vé đi tiếp mà còn đứng trên cả những cường quốc bóng đá trẻ khu vực.

Phân tích sâu hơn về mặt kỹ thuật, chuyên gia Haitham Ahmad nhấn mạnh rằng bản lĩnh thi đấu chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của U23 Việt Nam. Ông cho rằng việc đánh bại cả hai đối thủ sừng sỏ là U23 Jordan và U23 Ả Rập Xê Út chứng minh đội bóng này sở hữu khả năng giải quyết trận đấu cực kỳ hiệu quả.

"U23 Việt Nam xứng đáng đứng đầu bảng. Họ không thắng nhờ may mắn, mà nhờ sự ổn định và khả năng kiểm soát thế trận," ông Haitham Ahmad khẳng định. Với vị thế nhất bảng A, U23 Việt Nam tiến vào tứ kết cùng với U23 Jordan, mang theo sự tự tin lớn về khả năng tiến sâu tại giải đấu lần này.

U23 Việt Nam đủ khả năng tiến sâu tại U23 châu Á 2026

Không chỉ báo chí Jordan, truyền thông khu vực cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho kỳ tích của U23 Việt Nam. Tờ Siam Sport của Thái Lan bày tỏ sự thán phục trước màn trình diễn của thầy trò ông Kim Sang Sik khi khuất phục hoàn toàn U23 Ả Rập Xê Út, qua đó trở thành một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất sau giai đoạn vòng bảng.

Sau thất bại trước U23 Việt Nam ở vòng bảng U23 châu Á 2026, truyền thông Saudi Arabia thừa nhận thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chơi khôn ngoan, kỉ luật.

Truyền thông Saudi Arabia bày tỏ sự thất vọng lớn với màn trình diễn của đội nhà, đồng thời dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam. Một số cây bút nhận định việc bị loại ngay từ vòng bảng là kết cục khó chấp nhận với đội chủ nhà, nhất là khi U23 Saudi Arabia tham dự giải với lực lượng được đánh giá tốt và nhiều kì vọng.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn Saudi Arabia, U23 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh thi đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik chơi kỉ luật, tỉnh táo trong hiệp 1 để hóa giải sức ép, trước khi gia tăng sức tấn công ở hiệp 2 và tận dụng tốt cơ hội ghi bàn quyết định.

Truyền thông nước này cũng chỉ ra những hạn chế của U23 Saudi Arabia, từ sự rời rạc giữa các tuyến cho đến việc các cầu thủ được kì vọng cao không để lại dấu ấn ở thời điểm then chốt. Điều đó khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, màn trình diễn của nhiều cá nhân bên phía U23 Việt Nam nhận được đánh giá tích cực, đặc biệt là thủ môn Trung Kiên với hàng loạt pha cứu thua quan trọng. Những sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 cũng được xem là bước ngoặt giúp U23 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận và bảo toàn lợi thế.

Với ngôi đầu bảng cùng lối chơi được đánh giá cao về sự khôn ngoan và hiệu quả, U23 Việt Nam được truyền thông Saudi Arabia nhìn nhận là tập thể đủ khả năng tiến sâu tại U23 châu Á 2026 nếu tiếp tục duy trì phong độ và tránh được những đối thủ quá mạnh ở các vòng đấu tiếp theo.