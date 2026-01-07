Arsenal: Thiếu bản lĩnh của một đội bóng sẵn sàng đăng quang

Man City dần dần áp sát nhanh chóng phía sau Pháo thủ. Ảnh internet.

Trận đấu với Manchester United mới đây lẽ ra phải là lời khẳng định mạnh mẽ của Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League. Đối thủ không có phong độ ổn định, hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, còn Pháo thủ bước vào trận với quyết tâm giành trọn 3 điểm để chấm dứt chuỗi trận không thắng. Thế nhưng, những gì diễn ra tại Emirates lại trở thành bản tóm lược hoàn hảo cho vấn đề lớn nhất của Arsenal lúc này: thiếu bản lĩnh của một đội bóng sẵn sàng đăng quang.

Kết quả thua 2-3 trước Man United đánh dấu trận thứ ba liên tiếp Arsenal không thể giành chiến thắng. Nhưng cũng giống như hai trận trước đó, vấn đề không chỉ nằm ở điểm số. Nó nằm ở cách Arsenal chơi bóng khi áp lực bủa vây, ở việc họ xử lý thế nào trong những khoảnh khắc buộc phải thể hiện đẳng cấp của một ứng viên vô địch. Và một lần nữa, đội bóng Bắc London lại gây thất vọng.

Công bằng mà nói, Arsenal không chơi tệ. Họ kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, cầm bóng nhiều hơn, và cho thấy sự vượt trội về tổ chức lối chơi. Nhưng bóng đá đỉnh cao không được quyết định bởi những thống kê đẹp mắt. Nó được định đoạt bởi khả năng tận dụng thời cơ và giữ được sự lạnh lùng khi trận đấu bước vào giai đoạn then chốt. Ở khía cạnh này, Arsenal tiếp tục bộc lộ sự non nớt.

Khi không thể sớm giải quyết trận đấu, Arsenal bắt đầu đánh mất sự tự tin. Những pha xử lý trở nên vội vàng, các đường chuyền thiếu chính xác, và hàng phòng ngự – vốn được kỳ vọng là điểm tựa – lại lộ ra những khoảng trống chết người với điểm đen là Zubimendi, người mắc lỗi trực tiếp trong 2 bàn thua đầu tiên. Man United không cần chơi quá hay vẫn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ một cách tàn nhẫn. Suốt cả trận, nửa đỏ thành Manchester có 3 lần dứt điểm trúng đích nhưng cả 3 lần đó, Quỷ đỏ đã khiến thủ thành David Raya phải vào lưới nhặt bóng.

Trận gặp Man United vì thế không phải một tai nạn, mà là hệ quả tất yếu của chuỗi vấn đề đã âm ỉ từ trước. Hai trận không thắng trước đó của Arsenal đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, và đến cuộc đối đầu với Quỷ đỏ, mọi điểm yếu bị phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi áp lực gia tăng, Arsenal không trở nên mạnh mẽ hơn, mà ngược lại, họ dần vỡ vụn trước sức ép đó.

Điều đáng lo ngại là kịch bản này không hề xa lạ. Mùa giải trước, Arsenal cũng từng hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Mùa này, dù đã có thêm kinh nghiệm, họ vẫn lặp lại sai lầm cũ. Gặp Man United – một đối thủ luôn biết cách khai thác tâm lý – Arsenal tiếp tục cho thấy họ chưa học được cách xử lí gọn gàng những trận đấu mà một ứng viên vô địch buộc phải thắng.

Sự thiếu bản lĩnh của Arsenal thể hiện rõ nhất ở việc họ không có một điểm tựa tinh thần trên sân. Khi thế trận trở nên khó khăn, không ai đủ lạnh lùng để kéo cả đội trở lại quỹ đạo. Những cầu thủ trẻ tài năng như Saka, Rice chơi bằng cảm xúc, và khi cảm xúc ấy bị áp lực bóp nghẹt, họ mất phương hướng. Trước Man United, điều này lặp đi lặp lại: Arsenal chơi hay cho đến khi phải đối diện với thử thách thực sự, rồi bắt đầu tự làm khó chính mình.

Arsenal bất ngờ thất bại trước M.U ngay trên sân nhà. Ảnh internet.

Mikel Arteta chắc chắn hiểu vấn đề này hơn ai hết. Ông đã xây dựng được một Arsenal có bản sắc, có lối chơi rõ ràng và đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng trận thua trước Man United, cho thấy giới hạn hiện tại của đội bóng ông dẫn dắt: chiến thuật có thể giúp Arsenal áp đảo đối thủ, nhưng bản lĩnh mới là thứ giúp họ bước qua ranh giới giữa “ứng viên” và “nhà vô địch”.

So sánh Arsenal với những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch, sự khác biệt là rất rõ. Những mùa gần đây, Manchester City hay Liverpool không cần phải chơi hoàn hảo để giành chiến thắng. Họ có thể chịu đựng áp lực, chấp nhận xấu xí, nhưng vẫn biết cách mang về điểm số tối đa. Arsenal thì chưa làm được điều đó. Trận gặp Man United là minh chứng: họ cần mọi thứ phải suôn sẻ để thắng, và khi mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát, họ đánh mất chính mình.

Chuỗi ba trận không thắng không chỉ khiến Arsenal đánh mất lợi thế trước Man City trong cuộc đua vô địch mà còn làm lung lay niềm tin. Trong giai đoạn quyết định của mùa giải, niềm tin là yếu tố sống còn. Một đội bóng càng nghi ngờ bản thân, họ càng dễ mắc sai lầm. Arsenal hiện tại đang đứng trước nguy cơ ấy. Khoảng cách hiện tại giữa Pháo thủ và Man City chỉ còn 4 điểm trong khi vẫn còn 15 vòng nữa mùa giải mới chính thức hạ màn.Tuy nhiên, cần công bằng mà nói, đây không phải là dấu chấm hết. Arsenal vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu không giải quyết được vấn đề bản lĩnh, những trận đấu như trước Man United sẽ tiếp tục lặp lại, và giấc mơ vô địch Premier League sẽ một lần nữa trôi khỏi tay họ.

Cuộc đua đường dài không chỉ đòi hỏi đôi chân nhanh, mà còn cần cái đầu lạnh. Arsenal có đôi chân tốt, nhưng vẫn đang loay hoay tìm cho mình một cái đầu đủ vững vàng để bước lên ngôi cao nhất.