Khẳng định đẳng cấp

Canada sẽ phải tung hết sức trước Morocco. Ảnh: Nhandan.vn

Đến thời điểm này, có thể khẳng định Morocco đã vươn mình trở thành một thế lực thực sự của bóng đá thế giới. Không chỉ nhờ kỳ tích tại World Cup 2022, đội bóng Bắc Phi còn gây ấn tượng bằng những màn trình diễn trước các đối thủ hàng đầu như trận hòa 1-1 với Brazil và đặc biệt là chiến thắng trước Hà Lan trên loạt sút luân lưu.

Lối chơi của Morocco được xây dựng trên nền tảng thể lực sung mãn, tính tổ chức cao và sự kỷ luật. HLV Mohamed Ouahbi đã tạo nên một hệ thống phòng ngự vững chắc với sự chỉ huy của thủ thành giàu kinh nghiệm Bounou. Trong những trận đấu vừa qua, Morocco thường chiếm ưu thế ở khu trung tuyến nhờ sự năng nổ của tiền vệ trẻ Bouaddi.

Dù kiểm soát tốt khu vực giữa sân, mũi tấn công nguy hiểm nhất của đội bóng Bắc Phi vẫn đến từ hành lang cánh phải, nơi Achraf Hakimi luôn tạo ra sự khác biệt. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, hậu vệ đang khoác áo PSG còn là ngòi nổ lợi hại với những pha bứt tốc và các đường tạt bóng có độ chính xác cao dành cho tiền đạo Saibari, người đã ghi ba bàn thắng tại World Cup năm nay.

Trong khi đó, chủ nhà Canada đang sống trong những ngày đầy hứng khởi sau chiến thắng nghẹt thở trước Nam Phi bằng bàn thắng ở những phút cuối trận tại vòng 32 đội. Với lối chơi đa dạng cùng tinh thần thi đấu quật cường trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Canada đang trở thành ẩn số thú vị của vòng 16 đội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada theo đuổi lối chơi giàu tốc độ, lấy tấn công làm chủ đạo bất kể đối thủ là ai. Nhiều khả năng ngôi sao số một Alphonso Davies sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu quan trọng này. Sự hiện diện của hậu vệ cánh trái đang khoác áo Bayern Munich không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tiếp thêm nguồn cảm hứng lớn cho các cầu thủ xứ sở lá phong trong cuộc đối đầu với Morocco.

Cuộc chạm trán giữa Canada và Morocco có thể xem là màn đối đầu giữa "lửa" và "nước". Một Canada luôn sẵn sàng dâng cao tấn công sẽ phải đối mặt với bức tường phòng ngự lạnh lùng và đầy bản lĩnh của Morocco, đội bóng luôn kiên nhẫn chờ đợi sai lầm của đối phương để tung ra những đòn phản công sắc bén.

Bốn năm trước, Morocco từng đánh bại Canada với tỷ số 2-1 ở vòng bảng World Cup 2022. Liệu lịch sử có lặp lại trong trận đấu mở màn vòng 16 đội World Cup 2026?

Đội tuyển Pháp đang được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch. Ảnh: Nhandan.vn

Ở trận đấu còn lại, đội tuyển Pháp vẫn được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Phong độ hủy diệt của Les Bleus đã được thể hiện từ vòng bảng cho tới chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội. Đến thời điểm này, đội bóng áo lam gần như chưa bộc lộ bất kỳ điểm yếu nào. Bộ ba tấn công Olise – Mbappé – Dembélé thi đấu ngày càng ăn ý và hiệu quả. Giới chuyên môn lúc này chỉ còn đặt ra một câu hỏi: đội bóng nào đủ sức ngăn cản hành trình của Pháp?

Paraguay sẽ là thử thách tiếp theo dành cho Mbappé và các đồng đội. Đại diện Nam Mỹ đã gây bất ngờ khi loại Đức trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội. Đội bóng này sở hữu lối chơi thực dụng, giàu sức mạnh và không ngại va chạm. Trước một đối thủ vượt trội như Pháp, nhiều khả năng Paraguay sẽ lựa chọn chiến thuật phòng ngự nhiều tầng, chờ cơ hội phản công. Hai cầu thủ đáng chú ý nhất của họ là Julio Enciso và Miguel Almirón, nhưng so với dàn sao đẳng cấp của đội tuyển Pháp, những cái tên này vẫn khó tạo nên sự cân bằng.

Tinh thần chiến đấu là vũ khí lớn nhất của Paraguay sau khi loại được một ông lớn như Đức. Tuy nhiên, trước sức mạnh vượt trội của đội tuyển Pháp, chỉ tinh thần thôi có lẽ là chưa đủ để tạo nên bất ngờ. Nếu thi đấu đúng phong độ, Mbappé và các đồng đội hoàn toàn có thể giành thêm một chiến thắng để tiến bước vào tứ kết.