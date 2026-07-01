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Thể thao
Vòng 32 đội World Cup 2026

Bỉ, Mỹ rộng đường

ClockThứ Tư, 01/07/2026 14:15
HNN.VN - Bóng đá Bỉ chưa bao giờ thiếu tài năng. Thế nhưng, "Quỷ đỏ" vẫn lỗi hẹn với việc vươn tầm trở thành một thế lực thống trị thế giới như Pháp hay Anh. Trong khi đó, với phong độ thăng hoa cùng lợi thế áp đảo từ chảo lửa sân nhà, Mỹ được dự đoán sẽ cuốn phăng đại diện đến từ Đông Âu để tiếp tục nuôi dài giấc mơ vô địch.

Ngày của các siêu tiền đạo

Bỉ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Senegal. Ảnh: FIFA 

Một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến Bỉ vẫn dậm chân ở "hạng 2" là do họ thiếu một giải quốc nội đủ bề thế và tính cạnh tranh cao như các quốc gia láng giềng.

Đến với World Cup 2026, đội tuyển Bỉ vẫn sở hữu dàn sao tên tuổi như thủ môn Courtois, tiền vệ De Bruyne, Trossard và tiền đạo cánh Doku. Dù vậy, họ đã thể hiện một bộ mặt thiếu thuyết phục ở vòng bảng khi bị cả Iran lẫn Ai Cập cầm hòa. Phải đợi đến loạt trận cuối cùng, chiến thắng đậm đà 5-1 trước New Zealand mới giúp Bỉ chính thức giật vé vào vòng knock-out.

Lối chơi của Bỉ thời điểm hiện tại gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Kevin De Bruyne. Tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Napoli dù đã luống tuổi nhưng vẫn chứng tỏ tư duy của một nhà tổ chức lối chơi thiên tài; những đường chuyền xuyên tuyến tầm trung của anh vẫn đạt độ chính xác đến kinh ngạc.

Trong một tập thể thiếu tính tổ chức, De Bruyne lạc lõng như một "ngôi sao cô đơn" khi các đối tác trên hàng công như Lukaku hay Doku liên tục bỏ lỡ cơ hội và thiếu đi sự sắc bén ở những pha dứt điểm quyết định.

Đối thủ của Bỉ ở vòng 32 đội là Senegal - một trong những đại diện giàu bản sắc nhất của bóng đá châu Phi. Trong quá khứ, "Những chú sư tử Teranga" từng quật ngã Pháp và nhiều ông lớn châu Âu. Tuy nhiên tại giải đấu năm nay, Senegal vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn do rơi vào bảng đấu tử thần có sự xuất hiện của Pháp và Na Uy. Khá trùng hợp với Bỉ, Senegal cũng phải chờ tới trận cuối cùng mới bùng nổ bằng chiến thắng 5-0 trước Iraq để giành quyền đi tiếp.

Trong đội hình Senegal không thiếu những ngôi sao đang chinh chiến tại châu Âu như Mane, Jackson hay Sarr. Dù vậy, lối chơi của họ vẫn mang nặng tính tự phát và thiếu gắn kết.

Xét về từng vị trí, Bỉ vượt trội hơn nhờ dàn hảo thủ dày dặn kinh nghiệm đỉnh cao. Đội bóng châu Âu cũng sở hữu cấu trúc chiến thuật tốt hơn và đặc biệt là có De Bruyne - người có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Khó có thể chơi sòng phẳng, Senegal nhiều khả năng sẽ chọn lối đá phòng ngự phản công dựa vào tốc độ của Sarr hay Mbaye. Tuy nhiên, Bỉ với kinh nghiệm của mình sẽ biết cách áp đặt thế trận để vượt qua một Senegal còn rời rạc để ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

 Mỹ là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng đấu bảng. Ảnh: FIFA 

Trong 3 đội chủ nhà, đội tuyển Mỹ là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng đấu bảng. “Chú Sam” đã trình diễn một thứ bóng đá giàu năng lượng, hiện đại và hiệu quả. Kiến trúc sư để tạo nên một đội bóng Mỹ ấn tượng hôm nay đó là Mauricio Pochettino. Với triết lý bóng đá tấn công đã từng được áp dụng thành công khi từng dẫn dắt các câu lạc bộ hàng đầu ở giải ngoại hạng Anh, Pochettino đã xây dựng đội tuyển Mỹ theo sơ đồ 4-3-3.

Ở vòng đấu bảng, đội tuyển Mỹ đã luôn chơi tấn công và tấn công với bộ đôi tiền vệ McKennie và Pulisic cơ động ở tuyến giữa và một tiền đạo Balogun vừa mạnh mẽ vừa sắc bén. Họ đã chiến thắng thuyết phục Paraguay 4-1, Úc 2-1 và chỉ thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 trong trận đấu mang tính thủ tục.

Phía đối diện Bosnia & Herzegovina là đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng đấu bảng. Đội bóng châu Âu này có lối chơi khá đơn điệu, chủ yếu dựa vào các tình huống cố định để tìm bàn thắng. Con “át chủ bài” của Bosnia & Herzegovina vẫn là “cây trường sinh” Edin Dzeko.

Vũ khí của Bosnia là “mọi đường bóng của họ đều hướng về "cây trường sinh" Edin Dzeko”. Điểm mạnh của lão tướng này vẫn là khả năng không chiến dũng mãnh, chạy chỗ thông minh và dứt điểm bằng đầu đa dạng.

Có thể nói, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina là màn chạm trán điển hình giữa một bên trẻ trung, hiện đại và một bên thủ cựu, giàu kinh nghiệm. Về lịch sử đối đầu, tuyển Mỹ đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi bất bại trước đối thủ (2 thắng, 1 hòa).

Với phong độ thăng hoa cùng lợi thế áp đảo từ chảo lửa sân nhà, Mỹ được dự đoán sẽ cuốn phăng đại diện đến từ Đông Âu để tiếp tục nuôi dài giấc mơ vô địch World Cup 2026.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: world cup 2026MỹBỉbóng đávòng 32 đội
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