Bán đảo Iberia trọn niềm vui

Bồ Đào Nha cần thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn. Ảnh: Nhandan.vn

Trong suốt hành trình vòng bảng, Bồ Đào Nha chưa thể hiện được bộ mặt của một “ông lớn”. “Selecao châu Âu” có chiến thắng đậm trước một Uzbekistan quá non nớt tại đấu trường World Cup, nhưng bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng trước CHDC Congo và Colombia. Thậm chí, Bồ Đào Nha còn để Colombia áp đảo và cần đến sự xuất sắc của Diogo Costa để kiếm được trận hòa ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Theo giới chuyên môn, điểm mạnh nhất của Bồ Đào Nha vẫn là tuyến giữa. Những cái tên như Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes là niềm ao ước của nhiều huấn luyện viên. Tuy nhiên, hàng tiền vệ tưởng chừng “trong mơ” ấy vẫn chưa được HLV Roberto Martinez khai thác hết tiềm năng. Không ít trận đấu, Bồ Đào Nha cầm bóng vượt trội nhưng lại triển khai tấn công khá chậm, tạo điều kiện để đối phương lùi sâu tổ chức phòng ngự. Trên hàng công, vị HLV người Tây Ban Nha cũng loay hoay để tối ưu tiền đạo Cristiano Ronaldo, dẫn đến việc đội bóng áo bã trầu thường bị đối thủ bắt bài.

Đối thủ của Bồ Đào Nha ở trận đấu sắp tới là Croatia. Dù khởi đầu không tốt với thất bại trước Anh, HLV Zlatko Dalic và các học trò đã kịp thời lấy lại phong độ, đánh bại Panama và Ghana để giành vé vào vòng 32 đội. Đội bóng áo caro vẫn sở hữu bộ khung từng giành ngôi á quân thế giới với Livakovic trong khung gỗ, Luka Modric và Mateo Kovacic ở tuyến giữa, kết hợp cùng sự tinh quái của Perisic ở cánh trái. Những lão tướng này sẽ là điểm tựa để các tài năng trẻ của Croatia như Stanisic, Susic, Baturina có được sự tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tâm điểm của trận đấu này sẽ là màn thư hùng ở khu trung tuyến. Nếu Vitinha – Neves có thể áp đặt được nhịp độ trận đấu, Bồ Đào Nha có thể áp đặt thế trận trước khi tung ra những “cú đấm” từ tuyến hai với việc Bruno Fernandes nhô cao. Ngược lại, nếu Modric hóa thân thành “nhạc trưởng” trong trận đấu này, Croatia sẽ là đội điều khiển nhịp độ trận đấu, từ đó hướng đến khung thành Bồ Đào Nha bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Dù vậy, với sức trẻ và đội hình đang vào độ "chín", Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn trong cặp đấu này.

Lamine Yamal là nguồn cảm hứng của Tây Ban Nha. Ảnh: Nhandan.vn

Tây Ban Nha đến World Cup 2026 với tham vọng nâng cao cúp vàng thế giới. Thực tế, sau khởi đầu chệch choạc khi bị đối thủ dưới cơ Cape Verde cầm hòa không bàn thắng, Tây Ban Nha đã tìm lại phong độ khi vùi dập Ả rập Xê út 4-0 trước khi tiễn Uruguay rời giải bằng chiến thắng 1-0. Đội bóng của HLV Luis De la Fuente đang sở hữu nhiều tài năng kiệt xuất như Pedri, Gavi, Rodri, Lamine Yamal… Với đội hình đồng đều và ngày càng vào “phom”, “Bò tót” có thể húc văng mọi chướng ngại cản đường.

Đối với Áo, HLV Ralf Rangnick và các học trò vừa trải qua cảm giác “chết đi sống lại” ở lượt đấu cuối, suýt nữa bị loại trước khi Sasa Kalajdzic giật về 1 điểm trước Algeria. Các đội bóng do Rangnick dẫn dắt có điểm mạnh là khả năng pressing tốt, tranh chấp quyết liệt và lối chơi tương đối lì lợm. Tuy nhiên, với phong độ không ổn định, Áo rất khó để tạo bất ngờ trước Tây Ban Nha.

Trận đấu còn lại trong loạt trận ngày 3/7 là cuộc đối đầu giữa Thụy Sĩ và Algeria. Đây được dự báo là trận đấu có tốc độ cao bởi cả hai đội bóng đều có lối chơi thiên về chuyển đổi trạng thái. Thụy Sĩ đang thể hiện phong độ tốt tại World Cup 2026 với việc đứng nhất bảng B. Thầy trò HLV Murat Yakin được đánh giá cao nhờ lối chơi chặt chẽ, giàu ý tưởng chơi bóng. Điểm còn thiếu của đội bóng xứ sở đồng hồ là khả năng tận dụng cơ hội của những mũi nhọn trên hàng công.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Algeria sẽ trông cậy vào lão tướng Riyad Mahrez làm hạt nhân trong những tình huống lên bóng. Tuy nhiên, nỗi lo của “Cáo sa mạc” nằm ở hàng thủ thiếu chắc chắn, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Với kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn cùng sự ổn định trong lối chơi, Thụy Sĩ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp.